ایجاد تعادل در Fuerte – PART 1

هدف از این متن بیان روشنی در مورد سوءفهم عمیقی که از ماهیت دانشگاه معاصر وجود دارد تا بتوانیم براساس این سوءفهمی، به حل مشکلات آن بپردازیم.
در هر دورهای بحرانهای دولتها را فقط توان اجرائی آنها آشکار میسازند و واکنشهای اخیر به اصلاحات وزارت علوم در حوزه تحصیلات تکمیلی نیز بیش از هر چیز نشانهای از سوءفهم عمیق از ماهیت دانشگاه معاصر است.
درواقع، سوءفهمی که هنوز 'علم' را نه به عنوان تولید دانش، بلکه به عنوان مجموعهای از مناسک اداری، آزمونهای بوروکراتیک و فرمهای آییننامهای میفهمد. این سوءفهمی، نشان میدهد که بخشی از ساختار آموزش عالی ایران سالهاست در آن متوقف مانده است. هرچه مسیر فرسایندهتر، پیچیدهتر و آییننامهایتر باشد، ادیان نیز عمیقتر خواهد شد. اگر عقلانیت مدرن به 'عقلانیت صوری' فروکاسته شود، در نهایت به 'قفس آهنین بوروکراسی' تبدیل خواهد شد.
پس حذف آزمون جامع برای دانشجویان با معدل بالای ۱۸، مقالات معتبر پژوهشی یا ثبت اختراع، هنوز نمیتواند به معنای حذف پژوهش، ارزیابی و تولید علم باشد
سوالفهم نهادی دانشگاه فوت توسعه ای جنگ، بحران روانی، ارتباطی و جنگی
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