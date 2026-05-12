در بیانیه‌ای سازمان مشترک عراق، با تاکید بر اینکه هیچ نیرو یا پایگاه غیرمجازی در خاک عراق وجود ندارد، با گروه‌های ناشناس درحال درگیری بودند. در همین حال، گزارش‌ها در مورد ایجاد یک پایگاه مخفی در خاک عراق از طرف رژیم صهیونیستی و شروع جنگ نیز وجود دارد. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، در مورد این موضوع، تاکید کرد که رژیم صهیونیستی، هر چیزی را باید جدی گرفتند و حتی اگر شرارت نداشته باشند، باید تأیید کرد. بقایی نیز گفت که این موضوع، carrry over بسیار مهم بوده و با طرف‌های عراق نیز مطرح خواهد شد.

در بیانیه‌ای از سازمان مشترک عراق، اعلام شد که نیرو‌های نظامی ما با گروه‌های ناشناس و غیرمجاز که توسط هواپیما پشتیبانی می‌شدند، در ماه مارس/اسفند ۱۴۰۴/فروردین ۱۴۰۵ میلادی، درگیر شدند.

این بیانیه تأیید می‌کند که تا بحال هیچ نیرو یا پایگاه غیرمجازی در خاک عراق وجود ندارد. همچنین، رسانه‌ها گزارش دادند که رژیم صهیونیستی در ابتدای جنگ، پایگاه مخفی در داخل خاک عراق ایجاد کرده است. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، در نشست خبری هفتگی خود، در مورد این گزارش‌ها، بیان کرد: ما هیچ احتمالی را درباره شرارت رژیم صهیونیستی در منطقه منتفی نمی‌دانیم و باید هر چیزی را جدی گرفتیم.

بقایی همچنین، افزود: این موضوع، در کنار بسیاری از گزارش‌های دیگری که در رابطه با سوءاستفاده رژیم صهیونیستی از قلمرو و امکانات کشورهای منطقه دریافت کرده‌ایم، حتما مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت





