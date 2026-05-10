ایران و ایالات متحده در تلاش برای پایان دادن به جنگ دوماهه در منطقه هستند. بر اساس پیشنهاد تهران، مرحله کنونی مذاکرات بر توقف درگیری‌ها در منطقه تمرکز خواهد کرد. همچنین، تازه‌ترین تلاش‌های صلح با هدف دستیابی به یک تفاهم‌نامه موقت برای توقف جنگ و امکان عبور و مرور از تنگه هرمز انجام می‌شود.

خبرگزاری حکومتی «ایرنا» روز یکشنبه ۲۰ اردیبهشت گزارش داد که رژیم ایران پاسخ خود را به پیشنهاد ایالات متحده با هدف پایان دادن به جنگ دوماهه، از طریق پاکستان به‌عنوان میانجی به آمریکا ارسال کرده است.

یک منبع آگاه از این موضوع به ایرنا گفت که بر اساس پیشنهاد تهران، مرحله کنونی مذاکرات منحصراً بر توقف درگیری‌ها در منطقه تمرکز خواهد کرد. از سویی دیگر منابعی در هر دو طرف به خبرگزاری «رویترز» گفته‌اند، تازه‌ترین تلاش‌های صلح با هدف دستیابی به یک تفاهم‌نامه موقت برای توقف جنگ و امکان عبور و مرور از تنگه هرمز انجام می‌شود.

این در حالی است که ایالات متحده و جمهوری اسلامی کماکان درباره توافقی جامع‌تر گفت‌وگو خواهند کرد که اختلافات پیچیده و حل‌نشده‌ای مانند برنامه هسته‌ای رژیم ایران را در بر خواهد گرفت. رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه ۱۹ اردیبهشت در مصاحبه با یک شبکه خبری فرانسوی درباره تازه‌ترین تحولات در زمینه توافق با جمهوری اسلامی پیش‌بینی کرده بود که «خیلی زود» پیامی از رژیم ایران دریافت شود.

دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در این گفت‌و‌گو تاکید کرد که «ایرانی‌ها هنوز بسیار مشتاقند که یک توافق صلح پایدار را به سرانجام برسانند. » پرزیدنت ترامپ عصر جمعه نیز گفته بود که انتظار دارد پاسخ طرف ایرانی به پیشنهاد توافق ایالات متحده را «همان شب» دریافت کند. آقای ترامپ در پاسخ به خبرنگاری که از او پرسید آیا فکر می‌کند رژیم ایران عمداً این روند را به تعویق می‌اندازد، گفت: «نمی‌دانم. به زودی خواهیم فهمید.

» پیش‌تر پرزیدنت ترامپ بار دیگر تاکید کرده بود: «ما هرگز اجازه نخواهیم داد آنها به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنند. احتمال آن صفر است. خودشان هم این را می‌دانند و با آن موافقت کرده‌اند. حالا باید ببینیم آیا حاضرند توافق را امضا کنند یا نه. » حملاتی پهپادی جمهوری اسلامی به امارات و کوی





