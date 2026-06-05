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ایالات متحده ویزای ورود بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران را صادر کرد

ورزش News

ایالات متحده ویزای ورود بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران را صادر کرد
تیم ملی فوتبال ایرانجام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ایالات متحده
📆6/5/2026 7:20 PM
📰VOA Farsi صدای آمریکا
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تیم فوتبال ایران در جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶، اولین بازی خود را در شهر لس آنجلس برابر تیم ملی نیوزلند انجام خواهد داد و در روز ۳۱ خرداد ماه نیز در لس آنجلس با تیم ملی بلژیک روبرو خواهد شد. همچنین در روز ۶ تیر ماه، تیم فوتبال ایران در شهر سیاتل به مصاف تیم ملی مصر خواهد رفت.

در پی اعلام وزارت امور خارجه آمریکا، که اعلام کرده بود که هیچ مانعی برای ورود بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران به آمریکا وجود ندارد، کاخ سفید به خبرگزاری رویترز گفت که ایالات متحده ویزای ورود بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران را صادر کرده است.

این خبر در حالی اعلام شد که جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶، از ده روز دیگر به طور مشترک در کانادا، آمریکا و مکزیک آغاز می‌شود. تیم فوتبال ایران در این جام جهانی، اولین بازی خود را در شهر لس آنجلس برابر تیم ملی نیوزلند انجام خواهد داد.

این تیم در روز ۲۶ خرداد ماه در لس آنجلس به مصاف تیم ملی نیوزلند خواهد رفت و در روز ۳۱ خرداد ماه نیز در لس آنجلس با تیم ملی بلژیک روبرو خواهد شد. همچنین در روز ۶ تیر ماه، تیم فوتبال ایران در شهر سیاتل به مصاف تیم ملی مصر خواهد رفت. با وجود صدور روادید آمریکا، تیم فوتبال ایران در شهر مرزی تیخوانای مکزیک اردو خواهد زد و تنها برای انجام مسابقات خود به آمریکا سفر خواهد کرد.

حضور تیم فوتبال ایران در آمریکا و در میانه نبرد آشکار و پنهانی دو کشور، بسیار پر حرف و حدیث شده است. به ویژه این که سردار آزمون تنها به دلیل انتشار یک استوری و به صورت دستوری و سیاسی از فهرست تیم کنار گذاشته شد.

وزارت امور خارجه آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که هیچ مانعی برای صدور ویزای بازیکنان و کادرفنی وجود ندارد، اما افراد اضافه همراه تیم فوتبال، به خصوص آنهایی که با سپاه پاسداران در ارتباط هستند، امکان و اجازه ورود به ایالات متحده را نخواهند داشت

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VOA Farsi صدای آمریکا /  🏆 17. in İR

تیم ملی فوتبال ایران جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ ایالات متحده ویزای ورود تیم فوتبال ایران

 

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