روزنامه نیویورکتایمز با اشاره به اینکه هنوز جزییات دقیق توافق آمریکا و جمهوری اسلامی روشن نیست، از مقامهای آمریکایی نقل میکند که تهران به درخواست اصولی از حکومت ایران برای باقیماندههای ذخایر اورانیوم با غنیسازی بالا، موافقت کرده است. علاوه بر این، مقامهای آمریکایی عنوان میکنند که البته هنوز هنوز مازادهایی نیز وجود دارد و باید بر سر مسئله یاریدهی به ایران در از میان بردن برخی از باقیماندههای فلزی این ذخایر، بحث و گفتوگوهای بیشتری صورت گیرد، تا یک توافق جامع حاصل شود.
این مقامات برای نیویورکتایمز گفتند که واشینگتن، به عنوان بخشی از هر توافق اولیه، از حکومت ایران تعهدی درباره اورانیوم خواسته است. یکی از عناصر کلیدی توافق پیشنهادی میان حکومت ایران و ایالات متحده، تعهد ظاهری تهران به واگذاری ذخایر اورانیوم با غنای بالا است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، دیروز گفت ایالات متحده به دستیابی به توافقی با جمهوری اسلامی برای پایان دادن به جنگ و بازگشایی تنگه هرمز نزدیک شده است، اما بدون ارائه جزئیات مشخص، معلوم نیست چه موانعی برای نهایی شدن توافق باقی مانده است
