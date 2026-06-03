ایالات متحده و اتحادیه اروپا در تنگه هرمز: نقش اتحادیه اروپا در ائتلاف موقت به رهبری فرانسه و بریتانیا

خبرگزاری رویترز گزارش داد سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا پیشنهاد کرده است که ماموریت دریایی «آسپیدس» در عملیات مین‌روبی در تنگه هرمز، «نقش اصلی» را بر عهده بگیرد. این طرح به‌عنوان سهم اروپا در ابتکار مشترک تحت رهبری فرانسه و بریتانیا در خصوص تنگه هرمز مطرح شده است. با این حال، در سند سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا که تاریخ آن به پنجم خرداد بازمی‌گردد، اجرای این طرح به «فراهم شدن شرایط» منوط شده است.

خبرگزاری رویترز گزارش داد سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا پیشنهاد کرده است که ماموریت دریایی «آسپیدس» در عملیات مین‌روبی در تنگه هرمز، «نقش اصلی» را بر عهده بگیرد.

بر اساس سندی که رویترز چهارشنبه ۱۳ خرداد به آن دست یافته، این طرح به‌عنوان سهم اروپا در ابتکار مشترک تحت رهبری فرانسه و بریتانیا در خصوص تنگه هرمز مطرح شده است. با این حال، در سند سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا که تاریخ آن به پنجم خرداد بازمی‌گردد، اجرای این طرح به «فراهم شدن شرایط» منوط شده است.

در این سند آمده است وضعیت موجود ایجاب می‌کند اتحادیه اروپا «سهمی معنادار» در ائتلاف موقت به رهبری فرانسه و بریتانیا در تنگه هرمز داشته باشد؛ ائتلافی که «پس از فراهم شدن شرایط و به‌صورت مستقل از طرف‌های درگیر در جنگ» عملیاتی خواهد شد. سرویس اقدام خارجی (EEAS) بازوی دیپلماتیک اتحادیه اروپا به شمار می‌رود که مسئولیت هماهنگی سیاست خارجی، امنیتی و مدیریت روابط بین‌المللی این اتحادیه با کشورهای جهان و سازمان‌های بین‌المللی را عهده‌دار است





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