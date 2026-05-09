ایران اینترنشنال بنیاد نرگس اعلام کرد که گروه پارلمانی حزب مردمی اسپانیا با ارائه یک «پیشنهاد رسمی» به هیات‌‌رییسه مجلس نمایندگان این کشور، خواستار «مداخله فوری برای رسیدگی به نقض سیستماتیک و گسترده حقوق بشر در ایران» شد. در این پیشنهاد به‌ویژه به «وخامت وضعیت سلامتی نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل سال ۲۰۲۳و زندانی سیاسی» اشاره شده است.گروه پارلمانی حزب مردمی اسپانیا تاکید کرده است که «رژیم ایران در پاسخ به ایستادگی» محمدی، «عامدانه از ارائه درمان پزشکی مناسب خودداری می‌کند.

