اکسون موبیل با امضای تفاهم‌نامه‌ای با دولت ونزوئلا و شرکت ملی نفت این کشور، پس از ۱۹ سال به بازار نفت ونزوئلا بازمی‌گردد؛ سرمایه‌گذاری آینده به مقررات شفاف وابسته است.

شرکت بزرگ نفتی آمریکایی اکسون موبیل اعلام کرده که پس از حدود ۱۹ سال غیبت، قصد دارد به ونزوئلا بازگردد. این شرکت دوشنبه به وقت محلی از امضای تفاهم‌نامه‌ای با دولت ونزوئلا و شرکت ملی نفت این کشور، PDVSA، خبر داد. این تفاهم‌نامه پس از خروج اکسون موبیل از موقعیت‌های اکتشاف و تولید خود در ونزوئلا ، که حدود دو دهه پیش رخ داده بود، امضا شده است.

اکسون موبیل ماه‌ها پس از آنکه دارن وودز، مدیرعامل این شرکت، ونزوئلا را 'غیرقابل سرمایه‌گذاری' توصیف کرده بود، این تصمیم را اعلام کرد. تغییر موضع این شرکت در شرایطی رخ می‌دهد که نفوذ آمریکا در صنعت نفت ونزوئلا به‌طور محسوسی افزایش یافته است.

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تفاهم‌نامه‌ای برای ارزیابی فرصت‌های بالادستی نفت

اکسون موبیل با این تفاهم‌نامه امکان ارزیابی فرصت‌های بالقوه بالادستی را با دولت ونزوئلا و PDVSA به دست آورده است. فعالیت‌های بالادستی به مراحل اکتشاف و تولید نفت خام گفته می‌شود و پیش از هرگونه تولید تجاری، باید بررسی شوند.

در بیانیه اکسون موبیل آمده است که این شرکت از فرصت ارزیابی فرصت‌های بالادستی با دولت ونزوئلا و PDVSA استقبال می‌کند. این شرکت تفاهم‌نامه را نخستین گام مهم توصیف کرده است.

اکسون موبیل تأکید کرده که هرگونه سرمایه‌گذاری در آینده به سیاست‌های پایدار، مقررات شفاف، حمایت‌های قوی از سرمایه‌گذاری و بازده رقابتی نیاز دارد. این شرط‌ها نشان می‌دهد که بازگشت شرکت به ونزوئلا به تحولات نهادی این کشور گره خورده است.

موضع واشنگتن و تغییر قوانین نفتی ونزوئلا

به نوشته فایننشال تایمز، حضور دوباره اکسون موبیل در ونزوئلا در شرایطی رخ می‌دهد که واشنگتن پس از ربودن و دستگیری نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهوری ونزوئلا، توسط ارتش آمریکا در ماه ژانویه (دی ۱۴۰۴)، کنترل فزاینده‌ای بر حوزه نفتی این کشور دارد.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، شرکت‌های نفتی آمریکایی را تشویق کرده که فعالیت خود در ونزوئلا را افزایش دهند. دولت او همزمان به دنبال ایجاد حوزه نفوذ در این کشور لاتین با تمرکز بر منابع انرژی آن است.

دارن وودز در ژانویه (دی ۱۴۰۴) و پس از ربودن مادورو گفته بود که باید تغییرات قابل توجهی در نظام تجاری و حقوقی ونزوئلا ایجاد شود. این اظهارات در ادامه تحولات قانونی در ونزوئلا مطرح شد.

فایننشال تایمز گزارش داده است که پارلمان ونزوئلا اوایل سال جاری میلادی قانون هیدروکربن‌ها را تصویب کرده است. بر اساس این قانون، بخش نفت این کشور سوسیالیستی به روی شرکت‌های خصوصی باز می‌شود و به یک ربع قرن کنترل دولت بر این بخش پایان داده می‌شود.

شورون، Eni و جنرال الکتریک در کنار اکسون موبیل

شورون که هرگز از ونزوئلا خارج نشده، اعلام کرده که تولید نفت خود را در این کشور طی پنج سال آینده در یک طرح ۷ میلیارد دلاری دو برابر خواهد کرد. این طرح بزرگ‌ترین نمونه حضور شرکت‌های آمریکایی در کنار اکسون موبیل به شمار می‌رود.

شرکت Eni و جنرال الکتریک (General Electric) نیز از امضای قراردادهایی در ونزوئلا خبر داده‌اند. گزارش منتشرشده جزئیات این قراردادها را به تفصیل شرح نداده است.

پس از برکناری مادورو، دولت ترامپ از دلسی رودریگس، معاون او، برای رهبری کشور و نظارت بر اصلاحات اقتصادی و سیاسی حمایت کرده است. رودریگس در جایگاه رهبری فعلی کشور، مسئول هدایت این اصلاحات است.

قرارداد پنتاگون و مسیر پیش‌روی سرمایه‌گذاری

دلسی رودریگس بخش منابع ونزوئلا را به روی سرمایه‌گذاری ایالات متحده باز کرده است. یکی از این اقدامات، امضای قراردادی غیرمعمول است که بر اساس آن پنتاگون ۳۵ درصد از سهام شرکتی را به دست می‌آورد که بخش قابل توجهی از ذخایر نفتی ونزوئلا را در اختیار می‌گیرد.

گزارش منتشرشده از جدول زمانی مشخص برای مرحله بعدی سرمایه‌گذاری اکسون موبیل، شورون و سایر شرکت‌ها سخنی به میان نیاورده است. با این حال، تفاهم‌نامه امضاشده دوشنبه نخستین گام رسمی بازگشت اکسون موبیل به این کشور است و جزئیات آن در ماه‌های آینده مشخص خواهد شد.