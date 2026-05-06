اکران حماسی فیلم جدید اصغر فرهادی در جشنواره کن و سینماهای فرانسه

فیلم جدید و فرانسوی‌زبان اصغر فرهادی با نام داستان‌های موازی با حضور ستارگان تراز اول سینمای فرانسه در بخش مسابقه جشنواره کن قرار گرفته و تاریخ اکران عمومی آن در فرانسه اعلام شد.

فیلم جدید و فرانسوی‌زبان اصغر فرهادی با عنوان داستان‌های موازی قرار است از تاریخ ۱۴ ماه مه، یعنی تنها دو روز پس از آغاز یکی از معتبرترین رویدادهای سینمایی جهان، یعنی جشنواره کن ، در سینماهای فرانسه به روی پرده برود.

این اثر که یکی از آثار منتخب بخش مسابقه اصلی جشنواره کن است، طبق قوانین سخت‌گیرانه و دیرینه این جشنواره، باید در سینماهای فرانسه به صورت تجاری اکران شود تا شرایط حضور در رقابت‌های اصلی را داشته باشد. اگرچه هنوز برنامه زمان‌بندی دقیق نمایش فیلم‌ها در روزهای جشنواره اعلام نشده است، اما با توجه به تاریخ اکران عمومی در ۱۴ مه، تحلیل‌گران و منتقدان بر این باورند که این فیلم به احتمال بسیار زیاد در دو روز نخست جشنواره کن و پیش از آنکه تماشاگران عام در سینماها با آن مواجه شوند، به صورت رسمی رونمایی خواهد شد و مورد توجه جهانی قرار خواهد گرفت.

این موضوع نشان‌دهنده اهمیت ویژه‌ای است که برگزارکنندگان جشنواره برای اثر جدید این سینماگر برجسته ایرانی قائل هستند. در این اثر جدید، اصغر فرهادی مسیری متفاوت را در پیش گرفته و برای ساخت این فیلم از چهره‌های شناخته‌شده و پیشکسوت سینمای فرانسه بهره برده است. حضور بازیگرانی چون ایزابل هوپر، ویرژینی افیرا، ونسان کَسِل، پیر نینی و آدم بَسا در کنار کاترین دونو، یکی از بزرگان و نمادهای سینمای فرانسه، جذابیت این فیلم را دوچندان کرده است.

کاترین دونو که حضوری چشمگیر و تاثیرگذار در این فیلم دارد، در کنار دیگر ستارگان، احتمالا لایه‌های پیچیده‌ای از شخصیت‌های انسانی را به تصویر می‌کشند که با سبک خاص فرهادی در روایت داستان‌های معمایی و روان‌شناختی گره خورده است. همکاری فرهادی با این بازیگران تراز اول نشان می‌دهد که او قصد دارد مفاهیم جهانی و انسانی را در بستری فرهنگی متفاوت، یعنی فضای اجتماعی فرانسه، بررسی کند و همان تنش‌های درونی و اخلاقی را که در آثار قبلی‌اش به زیبایی به نمایش می‌گذاشت، در این محیط جدید بازآفرینی نماید.

در مورد خلاصه داستان فیلم داستان‌های موازی، با روایتی مواجه هستیم که در آن مرز میان حقیقت و تخیل به شدت کمرنگ می‌شود. شخصیت اصلی داستان، سیلوی، نویسنده‌ای است که در جست‌وجوی الهام برای رمان جدیدش، شروع به زیر نظر گرفتن همسایه‌های روبه‌رویی خود می‌کند. این کنجکاوی و مشاهده خاموش، او را وارد مسیری می‌کند که در آن واقعیت‌های زندگی دیگران تبدیل به سوژه‌های ادبی او می‌شوند.

از سوی دیگر، جوانی به نام آدام وارد زندگی سیلوی می‌شود تا به او در مسائل شخصی‌اش کمک کند. در ابتدا به نظر می‌رسد که همه چیز در مسیر درست پیش می‌رود و روابط انسانی به شکلی آرام شکل می‌گیرند، اما به تدریج ارتباط میان سیلوی، آدام و همسایه‌ها به گونه‌ای پیچیده و متلاطم پیش می‌رود که جهان داستانی رمان سیلوی از واقعیت جلو می‌افتد.

این تداخل میان آنچه نوشته می‌شود و آنچه اتفاق می‌افتد، احتمالاً هسته مرکزی درام فیلم است و مخاطب را با پرسش‌هایی درباره ماهیت حقیقت و تاثیر تخیل بر زندگی واقعی مواجه می‌کند. این فیلم در واقع ادامه مسیر فرهادی در بررسی تضادهای انسانی و تحلیل رفتارهای اجتماعی است. او همواره در آثار خود تلاش کرده است تا مخاطب را در موقعیتی قرار دهد که نتواند به راحتی میان درست و نادرست تمایز قائل شود.

در داستان‌های موازی، این مفهوم از طریق ساختار رمان و واقعیت تقویت شده است. انتظار می‌رود که این فیلم با توجه به تیم بازیگری قدرتمند و کارگردانی صاحب‌سبک فرهادی، یکی از جنجالی‌ترین و تحسین‌شده‌ترین آثار جشنواره کن امسال باشد و بار دیگر نگاه جهانی را به توانمندی‌های سینمای نویسنده جلب کند.

اکران این فیلم در فرانسه نه تنها یک الزام قانونی برای حضور در جشنواره است، بلکه فرصتی برای مخاطبان اروپایی است تا نگاهی تازه‌تر به مسائل انسانی از دیدگاه یکی از تاثیرگذارترین کارگردانان معاصر جهان داشته باشند





