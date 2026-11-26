رئیس قوه قضاییه در هفته بسیج با هشدار درباره آفت‌های غرور، خودشیفتگی و تنگ‌نظری، بر لزوم مشورت با نخبگان و پرهیز از بداخلاقی در خدمت‌رسانی تأکید کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه ، در مراسم گردهمایی بسیجیان قوه قضاییه و وزارت دادگستری که همزمان با هفته بسیج برگزار شد، با برشمردن ویژگی‌های اخلاقی و عملیاتی این نیرو، بر لزوم پرهیز از خطرات داخلی نهادهای انقلابی تاکید کرد.

ویژگی‌های بسیج و تجلی جهاد در راه خدا

محسنی‌اژه‌ای در ابتدای سخنان خود با اشاره به جایگاه تاریخی بسیج عنوان کرد که اولین بسیجی حقیقی حضرت امام خمینی (ره) بوده است و امامین انقلاب خمینی کبیر و خامنه‌ای شهید اعلی‌الله مقامهما الشریف، بنیان‌گذاران و تعمیق‌دهندگان تفکر بسیجی هستند.

Also read وزیر خزانه‌داری آمریکا: کشتی جمهوری اسلامی در حال غرق شدن است

رئیس دستگاه قضا شجره طیبه بسیج را میراثی گرانقدر دانست و افزود که این نهاد نماد جهاد در راه خدا، خدمت بی‌منت به مردم، بصیرت، اخلاص و شجاعت است.

وی تصریح کرد که بسیجیان لشگری مخلص خدا هستند و تجلی آیه شریفه "أَشِدَّاءُ عَلَی الْکُفَّارِ رُحَمَاءُ بَیْنَهُمْ" محسوب می‌شوند که اهل همفکری، همدلی و صبر در برابر مصائب و سرزنش‌های ناجوانمردانه هستند.

هشدار درباره غرور و خودشیفتگی در بین نیروها

یکی از محورهای اصلی سخنان اژه‌ای، هشدار جدی نسبت به آفت‌های روحی و سازمانی بود که می‌توانست بر شجره طیبه بسیج نشیند. وی با انتقاد از غرور و عجب، خاطرنشان کرد که نباید تصور کرد پیروزی‌ها و ظفرمندی‌ها صرفاً از آن ماست.

رئیس قوه قضاییه با استناد به سخنان امام عظیم‌الشأن در اوج جنگ تحمیلی اول مبنی بر اینکه خرمشهر را خدا آزاد کرد، تاکید کرد که ورود به مسیر غرور و خودشیفتگی، قطعاً منجر به شکست خواهد شد.

وی پرسید چرا انسان‌ها گاهی تصور می‌کنند بهتر از دیگران می‌فهمند و تشخیص می‌دهند و همگان باید مطابق خواست و فکر آن‌ها عمل کنند. اژه‌ای هشدار داد که نباید به بهانه تفاوت فکر، دیگران را از دایره بسیجیان طرد کنیم.

نقد تنگ‌نظری و تأخیر در پیشبرد امور

محسنی‌اژه‌ای آسیب دیگری را که ضروری است مراقب باشیم بر دامان نهادهای انقلابی ننشیند، "تنگ‌نظری" دانست. وی بیان کرد که گاهی ما داشته‌ها و توانایی‌های خود را نادیده گرفته و حتی به تحقیر خود می‌پردازیم، در حالی که ملت ایران دارای غنای تمدنی، فرهنگی و موقعیت ژئوپلیتیکی بی‌نظیری است.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به نیاز به باز کردن راه برای پیوستن گروه‌های دارای ضعف یا مشکلات نگرشی به جمع مؤمنین و مجاهدین، گفت که تفکر باز شدن فضا پس از انتصاب رئیس جدید سازمان بسیج مستضعفین توسط رهبری معظم انقلاب، انرژی بیشتری را به مجموعه تزریق کرده است.

وی همچنین درباره سرعت عمل در اجرا، اظهار داشت که هم تعجیل و شتاب بلاوجه آفت است و هم تأخیر و تسویف. اژه‌ای تاکید کرد وقتی توکل به خدا شد و با نخبگان و صاحبنظران مشورت انجام گرفت، نباید در انجام کار تعلل به خرج داد.

ضرورت پرهیز از بداخلاقی و مطالبه‌گری اصولی

محسنی‌اژه‌ای با تأیید سخنان یکی از سخنرانان مبنی بر اینکه طلبکار نیستیم، خاطرنشان کرد که اگرچه مطالبه‌گری ضروری است، اما نباید کاری که انجام می‌دهیم را طلبکاری بدانیم. وی بیان کرد که در چارچوب حق و وظیفه اسلامی طلبکاری می‌کنیم اما خود را طلبکار نمی‌دانیم و باید در وهله نخست از خودمان طلبکار باشیم.

رئیس قوه قضاییه با انتقاد از روش‌های نادرست اقناع، تصریح کرد که نمی‌شود با بداخلاقی موعظه کرد. وی افزود که با ادبیات خشن، تند و شبهه‌ناک نمی‌توان کسی را به راه حق دعوت نمود.

در پایان، اژه‌ای با اشاره به تاریخچه حوزه مقاومت بسیج در قوه قضاییه، اعلام کرد که ظرفیت و استعداد بسیجیان این نهاد بسیار بیشتر از میزان فعلی است و انتظار می‌رود این نیروهای خدوم و مخلص، پیشنهادات عملیاتی و کاربردی ارائه دهند.

هدف از دریافت این پیشنهادات، پوشش بهتر مسئولیت‌های قانونی، ارائه خدمات مطلوب‌تر و ارزان‌تر به مردم، کاهش اطاله دادرسی‌ها و رفع مشکلات فرهنگی و معیشتی در درون قوه قضاییه عنوان شد.

پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، محمدجعفر شهبازی فرمانده مرکز بسیج قوه قضاییه و وزارت دادگستری، تقابل جبهه حق و باطل را صرفاً یک جنگ نظامی و استراتژیک ندانست و آن را دارای ابعاد عمیق‌تری دانست که تا تحقق وعده الهی و ظهور حضرت حجت (عج) ادامه خواهد داشت.