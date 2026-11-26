اپلیکیشن بام بانک ملی ایران با ثبت ۳۰ میلیون نصب در کافه‌بازار گامی بزرگ در توسعه بانکداری دیجیتال برداشت و خدمات غیرحضوری را برای مشتریان تسهیل کرد.

اپلیکیشن بام بانک ملی ایران در فروشگاه نرم‌افزاری کافه‌بازار به آمار قابل‌توجه ۳۰ میلیون نصب دست یافت و نشان‌دهنده گام مؤثری در توسعه بانکداری دیجیتال در کشور است. این دستاورد بزرگ نشان می‌دهد که استقبال گسترده کاربران از خدمات بانکی غیرحضوری و جایگاه ویژه این سامانه در تسهیل امور روزمره مشتریان به اوج خود رسیده است.

این اپلیکیشن به عنوان یکی از مهم‌ترین درگاه‌های ارائه خدمات بانکداری دیجیتال برای این بانک طراحی شده تا دسترسی مشتریان به خدمات بانکی را به‌شدت تسهیل کند. هدف اصلی این پلتفرم کاهش نیاز مشتریان به مراجعه حضوری به شعب بانک است تا فرآیند دریافت خدمات مالی سریع‌تر و راحت‌تر انجام شود.

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امکانات جامع و دسترسی شبانه‌روزی

کاربران با استفاده از اپلیکیشن بام می‌توانند بخش قابل‌توجهی از امور بانکی خود را در هر ساعت از شبانه‌روز و بدون نیاز به مراجعه به شعب انجام دهند. مشاهده موجودی و گردش حساب، انجام انتقال وجه و پرداخت قبوض خدماتی از جمله قابلیت‌های اصلی این سامانه است که دسترسی به اطلاعات حساب‌ها را آسان کرده است.

علاوه بر موارد ذکر شده، کاربران از خدمات مختلف مرتبط با حساب‌ها و کارت‌های بانکی بهره‌مند می‌شوند. امکان مدیریت تسهیلات، مشاهده وضعیت و پرداخت اقساط و همچنین استفاده از خدمات مرتبط با چک‌های صیادی در این اپلیکیشن فراهم شده است. ثبت برخی درخواست‌های بانکی نیز به صورت یکپارچه در این بستر امکان‌پذیر است.

مزایای اقتصادی و صرفه‌جویی در زمان

یکپارچگی خدمات بانکی در بستری دیجیتال از جمله مزایای کلیدی استفاده از اپلیکیشن بام به شمار می‌رود. این پلتفرم با صرفه‌جویی در زمان و هزینه رفت‌وآمد به شعب بانک، دسترسی سریع و آسان به اطلاعات حساب‌ها را برای کاربران فراهم کرده است.

بانک ملی ایران در تلاش است تا تجربه‌ای ساده‌تر، سریع‌تر و کارآمدتر از بانکداری دیجیتال را برای مشتریان خود فراهم کند. تداوم بازگشت خدمات بانک ملی ایران از جمله واریز سود سپرده‌های بلندمدت، فعال‌سازی خدمات چک و امکان مشاهده مانده حساب در بام، نشان‌دهنده تعهد این بانک به بهبود تجربه کاربری است. همچنین خدمات نوینی مانند صدور آنی کالاپی و خدمات سرمایه‌گذاری به این مجموعه افزوده شده است.