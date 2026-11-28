ولودیمیر زلنسکی دستور نابودی کامل پل کریمه را صادر کرد. این عملیات با استفاده از موشک‌های نپتون و ۱۱ سامانه تسلیحاتی برای قطع لجستیک روسیه طراحی شده است.

روزنامه تلگراف در گزارش ۲۸ نوامبر خود فاش کرد که اوکراین در حال آماده‌سازی حملات پیشرفته‌ای برای نابودی بخش‌های باقی‌مانده از پل کریمه است. کلش ریپورت نتوانسته این اخبار را به‌طور مستقل تأیید کند اما منابع نظامی آگاه تأیید کرده‌اند که ولودیمیر زلنسکی دستور مستقیم برای از بین بردن کامل این زیرساخت استراتژیک را صادر کرده است. این خبر نشان‌دهنده عزم جدی کی‌یف برای قطع کامل مسیر زمینی روسیه به شبه‌جزیره کریمه است.

جزئیات عملیات و استفاده از سامانه نپتون

بر اساس اطلاعات منتشر شده، این عملیات پیچیده شامل هفت مرحله مختلف و بهره‌گیری از ۱۱ سامانه تسلیحاتی گوناگون بوده است. تیپ نپتون نیروی دریایی اوکراین پیش از حمله اصلی، با تضعیف سیستم‌های دفاعی روسیه در اطراف پل، زمینه را برای حمله فراهم کرد. موشک‌های نپتون آسیب‌های شدیدی به بخش راه‌آهن پل وارد کردند و ساختار تقویت‌شده آن را به شدت تضعیف کردند تا زیرساخت دیگر توانایی مقاومت در برابر حملات بعدی را نداشته باشد.

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واکنش‌ها و اختلافات زمانی حملات

ولادیمیر پوتین در ۱۹ نوامبر اعلام کرد که روسیه پل کریمه را بازسازی خواهد کرد و در برابر این اقدام، پاسخی بسیار دردناک‌تر خواهد داد. پوتین این پل را یک تأسیسات کاملاً غیرنظامی توصیف کرده است، در حالی که کی‌یف مدعی است این گذرگاه از لجستیک نظامی روسیه پشتیبانی می‌کند. ستاد کل ارتش اوکراین فرو ریختن بخش جاده‌ای پل را در ۱۷ نوامبر اعلام کرد، اما تلگراف تاریخ حمله موفق را ۱۸ نوامبر ذکر کرده است. این اختلاف در تاریخ‌ها نشان‌دهنده پیچیدگی در شفاف‌سازی عملیات نظامی است.

تاریخچه حملات و فشار لجستیکی

اوکراین از زمان آغاز تهاجم تمام‌عیار روسیه، چندین بار پل کریمه را هدف قرار داده است. در ۸ اکتبر ۲۰۲۲ یک کامیون بمب‌گذاری‌شده به بخش جاده‌ای پل برخورد کرد. در ۱۷ ژوئیه ۲۰۲۳ پهپادهای دریایی سی بیبی متعلق به سرویس امنیتی اوکراین به این گذرگاه آسیب زدند. در ۳ ژوئن ۲۰۲۵ نیز سرویس امنیتی اوکراین اعلام کرد مواد منفجره‌ای با قدرت معادل ۱۱۰۰ کیلوگرم TNT را در زیر پایه‌های پل منفجر کرده است، هرچند سخنگوی کرملین هیچ آسیبی را تایید نکرد. نابودی بخش‌های باقی‌مانده فشار بر روند تأمین تدارکات را افزایش می‌دهد.

تحلیل استراتژیک و آینده عملیات

این پل اصلی‌ترین مسیر زمینی روسیه به کریمه است و ستاد کل ارتش اوکراین آن را شریان حیاتی انتقال سوخت، مهمات و نیروها می‌داند. اگر گزارش‌ها صحت داشته باشد، کی‌یف قصد دارد عملیات ماه نوامبر را به نتیجه نهایی برساند تا دسترسی زمینی مسکو را قطع کند. مسکو وعده داده است پل را بازسازی کند، بنابراین حملات جدید می‌تواند تنش‌ها را افزایش دهد. این در حالی است که پوتین پیش‌تر درِ مذاکره درباره آتش‌بس دریایی را بسته است و وضعیت فعلی نشان‌دهنده escalation شدید در جنگ است.