اوپن‌ای‌آی در شکایتی متقابل، اپل را به جاسوسی صنعتی و فشار به تأمین‌کنندگان متهم کرد. این در حالی است که اپل نیز ادعای سرقت اسرار را رد کرده و پرونده را مربوط به کارکنان اوپن‌ای‌آی می‌داند.

شرکت اوپن‌ای‌آی در اقدامی حقوقی جدی، شرکت اپل را به سرقت اسرار تجاری متهم کرده است. این اتهامات چند ماه پس از آن مطرح می‌شود که اپل شکایتی مشابه علیه ارائه‌دهنده شات‌جی‌پی‌تی مطرح نموده بود. اوپن‌ای‌آی روز جمعه این شکایت متقابل را در یک دادگاه فدرال واقع در سن‌خوزه در ایالت کالیفرنیا ثبت کرد.

اتهامات متقابل در خصوص جاسوسی صنعتی

اوپن‌ای‌آی مدعی شد که اپل تلاش کرده است از طریق یک کارمند سابق خود، اسرار تجاری را به دست آورد. این شرکت همچنین ادعا می‌کند که اپل با فشار بر تأمین‌کنندگان مشترک، سعی در مختل کردن ورود اوپن‌ای‌آی به بازار دستگاه‌های متصل دارد. اپل این شکایت را تلاشی آشکار برای منحرف کردن توجه از اصل ماجرا دانست. این شرکت در ماه ژوئیه شکایت خود را علیه اوپن‌ای‌آی و دو کارمند سابق اپل مطرح کرده بود.

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تغییر رابطه از همکاری به رقابت

این دو شرکت از زمانی که شات‌جی‌پی‌تی در سال ۲۰۲۴ در محصولات اپل ادغام شد، با یکدیگر همکاری داشتند. اکنون قرار است رقیب شوند، زیرا اوپن‌ای‌آی در حال توسعه نخستین دستگاه متصل طراحی‌شده برای هوش مصنوعی است. این پروژه با همکاری جانی آیو، رئیس پیشین طراحی اپل، انجام می‌شود که نشان‌دهنده تغییر بنیادین در رابطه این دو غول فناوری است.

فشار بر تأمین‌کنندگان و تغییرات عملیاتی

در شکایت اوپن‌ای‌آی استدلال شده است که اپل بر تأمین‌کنندگان فشار می‌آورد تا پروژه‌های مرتبط با اوپن‌ای‌آی و کارکنان تخصیص‌یافته به آن‌ها را شناسایی کنند. تأمین‌کنندگان ابراز ترس کرده‌اند که کسب‌وکار خود با اپل را از دست بدهند و نشست‌های خود با اوپن‌ای‌آی را جابه‌جا یا دوباره زمان‌بندی کرده‌اند. یک شرکت تولید محصولات اوپن‌ای‌آی را به شیفت شب منتقل کرده و شرکت دیگری به دلیل تهدیدهای اپل از کار برنامه‌ریزی‌شده منصرف شده است.

نقش کارمند سابق و حساب‌های ابری

یک کارمند سابق اپل که پیش از بازگشت به این سازنده آیفون در اوپن‌ای‌آی کار کرده بود، متهم شده است که ده‌ها سند اوپن‌ای‌آی درباره یک نمونه اولیه را در ماه ژوئیه برای مدیران ارشد اپل افشا کرده است. وکلای اوپن‌ای‌آی یکی از رویه‌های اپل را به چالش کشیدند. آن‌ها معتقدند تشویق کارکنان به استفاده از حساب شخصی آی‌کلاد برای مخلوط کردن فایل‌های کاری و شخصی، به اپل اجازه می‌دهد بعداً کسانی را که شرکت را ترک می‌کنند به سرقت متهم کند.

واکنش اپل و تعهدات قانونی اوپن‌ای‌آی

یک سخنگوی اپل گفت که این پرونده درباره کارکنان اوپن‌ای‌آی است که عمدا اطلاعات محرمانه و سری اپل را می‌دزدند و از آن استفاده می‌کنند. اوپن‌ای‌آی متعهد شده است اطلاعاتی را که اپل آن‌ها را اسرار تجاری می‌داند به کار نگیرد. این تعهد پس از آن صورت گرفت که قاضی تهدید کرد حکمی صادر کند که اوپن‌ای‌آی را تا زمان برگزاری دادگاه از استفاده از این اطلاعات منع نماید.