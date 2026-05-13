شرکت اوتوکار ترکیه در نمایشگاه BSDA 2026 در بخارست با رونمایی از نخستین خودروی زرهی COBRA II تولید شده در رومانی، به انتقال فناوری و توسعه همکاری با ارتش این کشور پرداخت. خودروی زرهی COBRA II که به دلیل تحرک بالا، حفاظت بالستیک و ضد مین بهتر شناخته میشود، در بیش از 13 کشور مورد استفاده قرار میگیرد و خودروی بدون سرنشین زمینی توسعهیافته برای ارتش رومانی نیز گزینهای مناسب برای نیازهای این کشور است.
شرکت اوتوکار ترکیه در نمایشگاه دفاعی BSDA 2026 در بخارست نخستین خودروی زرهی COBRA II تولید شده در رومانی را با هدف توسعه همکاری مشترک با ارتش این کشور به نمایش گذاشت.
این نمایشگاه در چارچوب پروژه 1059 دستگاهی ارتش رومانی به همراه سه سامانه نظامی برگزار شد. در این نمایشگاه اوتوکار با خودروی زرهی شنیدار TULPAR و خودروی زمینی بدون سرنشین نسل جدید که با همکاری شرکت رومانیایی BlueSpace Technologies و شرکت ترکی Elektroland توسعه یافته، به نمایش گذاشت.
آیکوت اوزونر، مدیرعامل اوتوکار، اعلام کرد این شرکت در ادامه انتقال فناوری و تولید محلی در صنایع دفاعی فعالیت میکند و نخستین خودروی زرهی ترکیهای است که در مرزهای اتحادیه اروپا تولید میشود. همچنین اوتوکار آمادگی پاسخگویی به نیازهای ارتش رومانی و منطقه را دارد. خودروی زرهی COBRA II در بیش از 13 کشور مورد استفاده قرار میگیرد و خودروی بدون سرنشین زمینی با قابلیت انجام مأموریتهای متنوع برای ارتش رومانی توسعه یافته است.
تا کنون بیش از 270 دستگاه COBRA II در ترکیه تولید و به ارتش رومانی تحویل داده شده است
