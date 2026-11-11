اولیانوف: ایران آماده مذاکره با آمریکا بر اساس احترام متقابل است

میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی، از مواضع وزیر خارجه ایران درباره مذاکره با آمریکا حمایت کرد و بر لزوم رعایت احترام متقابل تأکید نمود.

میخائیل اولیانوف ، نماینده دائم فدراسیون روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین، ضمن تأیید ارزیابی عباس عراقچی ، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، اعلام کرد که مسکو معتقد است مناقشه میان تهران و محور تشکیل‌شده توسط ایالات متحده و اسرائیل تنها از طریق راهکار دیپلماتیک و مبتنی بر احترام متقابل قابل حل است. این مقام ارشد روسی در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که ایران تمایل دارد بر مبنای احترام دوجانبه با واشنگتن مذاکره کند.

مواضع رسمی ایران و روسیه در قبال غرب

اولیانوف تصریح کرد که ایالات متحده باید واژه "متقابل" را به عنوان سرلوحه اصلی اقدامات دیپلماتیک خود قرار دهد تا زمینه برای گفتگوهای سازنده فراهم شود. این اظهارنظر همسو با سخنان روز سه‌شنبه عباس عراقچی است که در آن‌ها هشدار داده بود پایان یافتن مناقشات کنونی نه از طریق به کارگیری ابزارهای نظامی امکان‌پذیر است و نه با تشدید تحریم‌های اقتصادی، بلکه نیازمند پذیرش خواسته‌ها و شروط ایران از سوی دولت آمریکا می‌باشد.

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تحلیل مکانیزم فشار اقتصادی و راهبردهای ترامپ

در همین راستا، ماریو روبیو، سناتور جمهوری‌خواه آمریکایی، اشاره کرده است که دونالد ترامپ راهبرد ادامه فشار اقتصادی بدون تعیین ضرب‌الاجل علیه ایران را برگزیده است. او همچنین تأکید نموده که واشنگتن قصد ندارد با تهران توافقی احمقانه انجام دهد و هدف اصلی حفظ فشار حداکثری بر برنامه‌های منطقه‌ای ایران است. این رویکرد نشان‌دهنده تغییر تاکتیک‌های دیپلماتیک آمریکا نسبت به دوره‌های پیشین است.

پیامدهای منطقه‌ای سفر نخست‌وزیر عراق به تهران

فؤاد حسین، نخست‌وزیر عراق، در سفر اخیر خود به تهران بیان داشت که هدف اصلی این دیدار، نزدیک‌کردن دیدگاه‌های ایران و آمریکا بوده است. این تلاش‌های میانجی‌گری نشان می‌دهد که کشورهای منطقه سعی دارند با کاهش تنش‌ها، ثبات را به حوزه خلیج فارس بازگردانند. تحلیلگران معتقدند چنین مداخلاتی می‌تواند تأثیر مستقیمی بر روند مذاکرات غیرمستقیم بین تهران و واشنگتن داشته باشد.

تأثیر جنگ بر بازار انرژی و جایگاه چین

جان کری، نماینده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا در موضوعات اقلیمی، ادعا کرده است که جنگ‌های اخیر کشورها را به سمت کاهش وابستگی به سوخت‌های وارداتی سوق داده است. در مقابل، چین به عنوان پیشتاز بی‌چون‌وچرا در بازار انرژی‌های پاک شناخته شده و سهم خود را در این بخش گسترش داده است. این رقابت انرژی‌ای می‌تواند تأثیرات بلندمدتی بر اقتصاد جهانی و روابط ایران با قدرت‌های نوظهور داشته باشد.

آینده پرونده هسته‌ای و تردیدهای واشنگتن

کارشناسان امنیتی بررسی می‌کنند که چرا واشنگتن در حمله دوباره به ایران تردید دارد. هزینه‌های جنگ و توان پاسخ‌گویی ایران از عوامل اصلی این احتیاط محسوب می‌شوند. مشاور سابق بنیامین نتانیاهو نیز اشاره کرده است که ترس از دست دادن قدرت بر تصمیمات او سایه انداخته است. این عوامل ترکیبی باعث شده تا دیپلماسی فعال همچنان گزینه اصلی طرفین باقی بماند.