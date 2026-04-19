اولین حقوق بازنشستگان کشوری برای ماه فروردین سال ۱۴۰۵، امروز یکشنبه، با احتساب افزایش‌های تصویب شده برای این سال به حساب ذینفعان واریز خواهد شد. این افزایش‌ها در سه بخش کلیدی صورت گرفته است که در ادامه به تفصیل شرح داده می‌شود.

مبلغ حقوق مربوط به اسفندماه سال ۱۴۰۴ برای تمامی بازنشستگان کشوری، به میزان ۲۰ درصد افزایش یافته است. این افزایش ۲۰ درصدی، مبنای محاسبه سایر فوق‌العاده‌هایی که مشمول این افزایش هستند، قرار گرفته است.

علاوه بر افزایش ۲۰ درصدی، مبلغ ثابتی معادل ۲۷,۵۴۰,۰۰۰ ریال، که معادل دو میلیون و هفتصد و پنجاه و چهار هزار تومان است، تحت عنوان «فوق‌العاده خاص» به حقوق تمامی بازنشستگان در ماه فروردین اضافه شده است. این مبلغ به صورت یکنواخت و بدون در نظر گرفتن پایه و رتبه شغلی هر بازنشسته، به حساب آن‌ها واریز می‌گردد.

در راستای اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت، سومین مرحله از فرآیند متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان به اجرا درآمده است. بر اساس این مرحله، سی درصد از اختلاف میان حقوق فعلی بازنشسته و نود درصد از حقوق و فوق‌العاده‌های شاغل همتراز (یعنی فردی با رتبه و پایه شغلی مشابه) محاسبه شده و به حقوق بازنشسته افزوده می‌شود. اجرای این مرحله بر اساس جداول و دستورالعمل‌های مشخصی که توسط سازمان اداری و استخدامی کشور و همچنین سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده است، صورت پذیرفته است. این اقدامات در راستای بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان و رساندن حقوق آن‌ها به سطوح قابل قبول‌تر انجام می‌شود و انتظار می‌رود تأثیر مثبتی بر زندگی این قشر از جامعه داشته باشد.

این افزایش حقوق شامل حال تمامی بازنشستگان و وظیفه‌بگیران کشوری می‌شود، از جمله مستمری‌بگیران ساتا که حقوق آن‌ها از سازمان بازنشستگی کشوری پرداخت می‌شود.

توضیحات تکمیلی در خصوص جزئیات افزایش حقوق و چگونگی محاسبه آن، از سوی سازمان بازنشستگی کشوری اعلام خواهد شد و بازنشستگان می‌توانند برای اطلاع دقیق‌تر به وب‌سایت رسمی این سازمان مراجعه نمایند.

این افزایش‌ها نشان‌دهنده اهتمام دولت به بهبود وضعیت اقتصادی بازنشستگان و توجه به مطالبات آن‌ها است.

لازم به ذکر است که افزایش ۲۰ درصدی حقوق پایه، مبنای محاسبه برخی از مزایا و فوق‌العاده‌های دیگر نیز قرار گرفته است که این امر موجب افزایش قابل توجهی در مجموع دریافتی ماهانه بازنشستگان خواهد شد.

فوق‌العاده خاص نیز به عنوان یک مبلغ ثابت و افزوده، بخش دیگری از افزایش حقوق فروردین ماه را تشکیل می‌دهد که به صورت مساوی برای همه بازنشستگان اعمال می‌شود.

و اما مرحله سوم متناسب‌سازی، که بر اساس قانون برنامه هفتم پیشرفت صورت گرفته، پیچیدگی‌های خاص خود را دارد و با محاسبه درصدی از اختلاف حقوق شاغلین همتراز، به حقوق بازنشستگان اضافه می‌شود. این فرآیند، با هدف نزدیک کردن حقوق بازنشستگان به حقوق شاغلین هم‌رده، گامی مهم در جهت عدالت نسبی در پرداخت‌ها محسوب می‌شود.

تأکید بر اجرای دقیق دستورالعمل‌ها و جداول ابلاغی از سوی نهادهای ذیربط، نشان‌دهنده دقت و حساسیت این فرآیند است.

انتظار می‌رود با اعمال این افزایش‌ها، رضایت نسبی در میان بازنشستگان کشوری ایجاد شود و بخشی از دغدغه‌های معیشتی آن‌ها برطرف گردد.

این خبر همچنین نشان می‌دهد که دولت در حال اجرای تعهدات خود در قبال بازنشستگان است و تلاش می‌کند تا با افزایش مستمر حقوق و مزایا، از توانمندسازی این قشر حمایت کند.

لازم است بازنشستگان گرامی پس از دریافت فیش حقوقی فروردین ماه ۱۴۰۵، آن را با دقت مورد بررسی قرار داده و در صورت وجود هرگونه مغایرت یا ابهام، مراتب را از طریق مراجع ذیصلاح پیگیری نمایند.

ضمناً، خبرهای مرتبط با نوسانات قیمت ارز و طلا در روزهای اخیر، از جمله اعلام قیمت ربع سکه و آخرین قیمت دلار، طلا و سکه در روزهای شنبه ۲۹ فروردین و یکشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۵، و همچنین ریزش سنگین بازار طلا با سیگنال دلار، نشان‌دهنده نوسانات اقتصادی و تأثیر آن بر زندگی اقشار مختلف جامعه، از جمله بازنشستگان است.

به نظر می‌رسد این افزایش حقوق در راستای جبران بخشی از این نوسانات و تورم صورت گرفته است.

همچنین، اخباری مبنی بر احتمال تعویق انتخابات شورای شهر و خبرگان نیز در فضای رسانه‌ای مطرح شده است که نشان‌دهنده فضای سیاسی و اجتماعی کشور است.

اما تمرکز اصلی این گزارش بر پرداخت حقوق بازنشستگان و افزایش‌های اعمال شده بر آن است.

این پرداخت‌ها نشان‌دهنده اهمیت قشر بازنشسته در جامعه و توجه نظام به وضعیت اقتصادی آن‌هاست.

باید در نظر داشت که افزایش حقوق بازنشستگان، یکی از موارد مهمی است که همواره مورد توجه جامعه و رسانه‌ها قرار دارد و هرگونه تغییر در آن، تأثیر مستقیمی بر زندگی میلیون‌ها نفر خواهد داشت.

فرایند افزایش حقوق بازنشستگان معمولاً بر اساس نرخ تورم، مصوبات دولت و قوانین برنامه‌های توسعه‌ای کشور صورت می‌پذیرد و امسال نیز شاهد اجرای این روند در قالب سه بخش اصلی بودیم.

این افزایش‌ها، گامی در جهت حفظ قدرت خرید بازنشستگان و همگام‌سازی حقوق آن‌ها با شرایط اقتصادی روز است.

با توجه به اینکه حقوق فروردین اولین حقوق با اعمال افزایش‌های جدید است، انتظار می‌رود بازنشستگان پس از واریز، از این تغییرات مطلع شوند.

صداقت در اطلاع‌رسانی و شفافیت در پرداخت‌ها، از اصول اساسی در مدیریت این بخش است.

امیدواریم این افزایش‌ها، گامی مؤثر در جهت رفاه و آسایش بیشتر بازنشستگان عزیز باشد.

این افزایش‌ها، در مجموع، به بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان کشوری کمک شایانی خواهد کرد و بخشی از انتظارات آن‌ها را برآورده خواهد ساخت.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر، بازنشستگان می‌توانند به کانال‌های ارتباطی رسمی سازمان بازنشستگی کشوری مراجعه کرده و سوالات خود را مطرح نمایند.

اطلاعات منتشر شده در مورد قیمت سکه و ارز، صرفاً جنبه اطلاع‌رسانی دارند و ارتباط مستقیمی با میزان افزایش حقوق بازنشستگان ندارند، اما بیانگر شرایط اقتصادی عمومی کشور است که بازنشستگان نیز در این چرخه اقتصادی قرار دارند.





