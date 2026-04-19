امروز یکشنبه، نخستین حقوق بازنشستگان و وظیفهبگیران کشوری برای ماه فروردین ۱۴۰۵، با اعمال افزایشهای مصوب سال جدید، به حساب آنها واریز میشود. این افزایشها شامل ۲۰ درصد افزایش حقوق پایه، افزودن فوقالعاده خاص ۲۷,۵۴۰,۰۰۰ ریالی، و اجرای مرحله سوم متناسبسازی حقوق بر اساس قانون برنامه هفتم پیشرفت است.
اولین حقوق بازنشستگان کشوری برای ماه فروردین سال ۱۴۰۵، امروز یکشنبه، با احتساب افزایشهای تصویب شده برای این سال به حساب ذینفعان واریز خواهد شد. این افزایشها در سه بخش کلیدی صورت گرفته است که در ادامه به تفصیل شرح داده میشود.
مبلغ حقوق مربوط به اسفندماه سال ۱۴۰۴ برای تمامی بازنشستگان کشوری، به میزان ۲۰ درصد افزایش یافته است. این افزایش ۲۰ درصدی، مبنای محاسبه سایر فوقالعادههایی که مشمول این افزایش هستند، قرار گرفته است.
علاوه بر افزایش ۲۰ درصدی، مبلغ ثابتی معادل ۲۷,۵۴۰,۰۰۰ ریال، که معادل دو میلیون و هفتصد و پنجاه و چهار هزار تومان است، تحت عنوان «فوقالعاده خاص» به حقوق تمامی بازنشستگان در ماه فروردین اضافه شده است. این مبلغ به صورت یکنواخت و بدون در نظر گرفتن پایه و رتبه شغلی هر بازنشسته، به حساب آنها واریز میگردد.
در راستای اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت، سومین مرحله از فرآیند متناسبسازی حقوق بازنشستگان به اجرا درآمده است. بر اساس این مرحله، سی درصد از اختلاف میان حقوق فعلی بازنشسته و نود درصد از حقوق و فوقالعادههای شاغل همتراز (یعنی فردی با رتبه و پایه شغلی مشابه) محاسبه شده و به حقوق بازنشسته افزوده میشود. اجرای این مرحله بر اساس جداول و دستورالعملهای مشخصی که توسط سازمان اداری و استخدامی کشور و همچنین سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده است، صورت پذیرفته است. این اقدامات در راستای بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان و رساندن حقوق آنها به سطوح قابل قبولتر انجام میشود و انتظار میرود تأثیر مثبتی بر زندگی این قشر از جامعه داشته باشد.
این افزایش حقوق شامل حال تمامی بازنشستگان و وظیفهبگیران کشوری میشود، از جمله مستمریبگیران ساتا که حقوق آنها از سازمان بازنشستگی کشوری پرداخت میشود.
توضیحات تکمیلی در خصوص جزئیات افزایش حقوق و چگونگی محاسبه آن، از سوی سازمان بازنشستگی کشوری اعلام خواهد شد و بازنشستگان میتوانند برای اطلاع دقیقتر به وبسایت رسمی این سازمان مراجعه نمایند.
