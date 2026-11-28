جلسه علنی مجلس شورای اسلامی امروز یکشنبه ۸ آذر ۱۴۰۵ با ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد. بررسی گزارش‌های کمیسیون‌های امنیت ملی، اقتصادی و طرح اصلاح قانون وزارت اطلاعات در دستور کار نمایندگان قرار دارد.

جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی ، روز یکشنبه ۸ آذر ۱۴۰۵، در رأس ساعت مشخصی به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد. این نشست با حضور نمایندگان و با هدف بررسی موارد کاری متعدد از جمله گزارش‌های کمیسیون‌های تخصصی آغاز گردید. در تقویم کاری نمایندگان برای امروز، بررسی لایحه‌های متعدد بین‌المللی و طرح‌های اصلاحی داخلی در دستور کار قرار گرفته است که اهم آن‌ها شامل موارد امنیتی، اقتصادی و دیپلماتیک می‌شود.

بررسی طرح اصلاح قانون وزارت اطلاعات

در ابتدای دستور کار، گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره طرح یک فوریتی اصلاح قانون تأسیس وزارت اطلاعات ارائه شد. این طرح در تاریخ ۳ خرداد ماه سال ۱۳۶۳ به تصویب رسید و شامل اصلاحاتی در چارچوب کلیات حقوقی این نهاد است. همچنین گزارش کمیسیون مربوط به طرح تعیین ضوابط و شرایط انتصاب وزیر اطلاعات، که در تاریخ ۲۹ اسفند ماه سال ۱۳۶۲ تصویب شده بود، مورد بررسی قرار گرفت. نمایندگان در این بخش به تحلیل دقیق بازخوردهای این طرح‌ها بر ساختار اجرایی وزارتخانه پرداختند.

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توافق‌های تجاری با اندونزی و روسیه

کمیسیون اقتصادی مجلس نیز دو لایحه مهم بین‌المللی را برای بررسی به نمایندگان ارائه کرده است. نخستین مورد، لایحه موافقتنامه دوجانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی است. این موافقتنامه با هدف تسهیل فرآیندهای گمرکی و افزایش شفافیت در مبادلات تجاری دوجانبه تدوین شده است. همچنین لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در ساز و کار همکاری سازمان‌های مالیاتی طرح پهنه راه در دستور بررسی قرار گرفته است.

شناسایی فعالان اقتصادی در تعامل با مسکو

نکته قابل توجه دیگر در دستور کار مجلس، بررسی لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در مورد شناسایی متقابل برنامه‌های فعالان اقتصادی است. این توافق با هدف ایجاد بسترهای قانونی مستحکم‌تر برای همکاری‌های تجاری و شناسایی احراز هویت فعالان اقتصادی دو کشور صورت پذیرفته است. نمایندگان با نگاهی به جزئیات این موافقتنامه، ابعاد حقوقی و اثرات آن بر زنجیره تأمین و تجارت منطقه‌ای را مورد واکاوی قرار خواهند داد. این بخش از دستور کار نشان‌دهنده عمق‌بخشی به روابط استراتژیک تهران و مسکو در حوزه اقتصاد است.

چالش‌های دیپلماتیک و اخبار منطقه‌ای

در کنار امور داخلی، اخبار منطقه‌ای و دیپلماتیک نیز بازتاب‌های مهمی داشته است. در حوزه روابط با اروپا، تهران پس از حادثه پهپادی کویت که منجر به کشته شدن دو شهروند ایتالیایی شد، اتهامات وارده را رد کرد و خواستار تشکیل کمیته تحقیقات مشترک گردید. همچنین در حوزه پروازها، شایعات مربوط به توقف پروازهای ایران به ترکیه تکذیب شد. از سوی دیگر، واکنش‌ها به ادعای برخی رسانه‌های خارجی مبنی بر استفاده ایران از سرویس استارلینک در عملیات‌های سایبری، توسط ایلان ماسک و مقامات مربوطه دنبال شد. این تحولات نشان‌دهنده پیچیدگی‌های فضای امنیتی و رسانه‌ای در منطقه است.

تحولات بازار و قیمت‌ها در هفته جاری

علاوه بر مسائل سیاسی، تحولات اقتصادی و بازار نیز توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرده است. قیمت خودروهای سایپا در روزهای اخیر مورد توجه قرار گرفت و گزارش‌هایی درباره قیمت کوییک منتشر شد. در بازار طلا و سکه نیز قیمت سکه تمام بهار آزادی در روز شنبه ۷ آذر ۱۴۰۵ اعلام شد که نشان از روند صعودی قیمت‌ها داشت. این نوسانات قیمتی در بازارهای داخلی می‌تواند تأثیراتی بر قدرت خرید شهروندان و شرایط اقتصادی کشور داشته باشد که همواره مورد پیگیری نهادهای نظارتی و مجلس است.