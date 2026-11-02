محسن حاجی میرزایی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور، آموزش و پرورش را در کنار معیشت مردم مهم‌ترین اولویت کشور دانست و گفت تحقق آرمان‌ها در پرتو توجه به این نهاد امکان‌پذیر است.

محسن حاجی میرزایی ، رئیس دفتر رئیس‌جمهور ، در جمع خبرنگاران اعلام کرد که توجه به نهاد آموزش و پرورش همزمان با رفع مشکلات معیشتی مردم، در زمره مهم‌ترین اولویت‌های اجرایی کشور قرار دارد. وی با اشاره به اینکه تحقق تمامی آرمان‌های نظام در گرو توجه ویژه به این بخش است، بر نقش کلیدی این نهاد در آینده‌سازی تاکید کرد.

تحقیق درباره اولویت آموزش و پرورش

وی در حاشیه اجتماع دانش‌آموزان کشور دوست تصریح کرد که شهید ایران همواره به نهاد تعلیم و تربیت توجه ویژه‌ای داشت و برای آن اهمیت زیادی قائل بود. این مقام مسئول افزود که شهید ایران در این زمینه مراقبت‌های زیادی انجام می‌داد و همواره توصیه‌ها و راهنمایی‌های راهگشایی را ارائه می‌کرد.

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رئیس دفتر رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد که هنوز خاطره دیداری خود را با ایشان و دستورات ارائه‌شده در آن جلسه به یاد دارد. وی با بیان اینکه ملت ایران حق بزرگی بر گردن کشور دارد، افزود که همه اقشار بخصوص دانش‌آموزان در تمامی صحنه‌ها ثابت‌قدم بوده‌اند.

جایگاه دانش‌آموزان در دفاع از انقلاب

هنگام محاسبه تعداد شهدای دانش‌آموز در مقایسه با مجموع شهدای کشور، سهم دانش‌آموزان از هیچ قشری کمتر نبوده است. وی با بیان اینکه دانش‌آموزان همواره به‌عنوان یکی از مدافعان اصلی انقلاب اسلامی نقش‌آفرینی کرده‌اند، امید خود را به نسل سازنده آینده کشور بیان کرد.

حاجی میرزایی اضافه کرد که امیدوار است آینده‌ای درخشان در پرتو تلاش و کوشش این قشر عزیز رقم بخورد و نسل آینده‌ساز ایران بتواند با اتکا به ارزش‌های انقلابی، مسیر پیشرفت را طی کند.

اقدامات اجرایی و آغاز پیش‌ثبت‌نام مدارس

نهاد آموزش و پرورش همواره مورد احترام و توجه ویژه رهبر شهید بوده است و مقام معظم رهبری فعلی نیز در یادداشتی که ارائه کرده بودند، بر اولویت و توجه به آموزش و پرورش تأکید داشت. آقای رئیس‌جمهور نیز معتقدند که مهم‌ترین اولویت ما در کنار معیشت مردم، توجه به آموزش و پرورش است.

در همین راستا، پیش‌ثبت‌نام مدارس شاهد آغاز شد و جزئیات و مهلت ثبت‌نام آن اعلام شد تا خانواده‌ها بتوانند برای فرزندانشان اقدامات لازم را انجام دهند. این اقدامات نشان‌دهنده تعهد دستگاه‌های اجرایی به بهبود شرایط آموزشی برای دانش‌آموزان سراسر کشور است.

علاوه بر این، کشف ۳۳ دستگاه ماینر غیرمجاز در چهارمحال و بختیاری و شناسایی ۹ مرکز مرتبط نیز نشان‌دهنده تلاش‌های نظارتی در بخش‌های دیگر است. با این حال، تمرکز اصلی بر حفظ و ارتقای جایگاه آموزش و پرورش به عنوان رکن اصلی توسعه پایدار کشور است.

در بخش سلامت، سخنگوی انجمن داروسازان اعلام کرد که کمبود دارو وجود دارد، اما با بحران جدی مواجه نیستیم. این اظهارات در حالی بیان شد که قیمت طلا در بازارهای داخلی نیز نوساناتی را تجربه کرد که تأثیرات آن بر معیشت مردم در دستور کار تصمیم‌گیران قرار دارد.

در نهایت، واکنش فرماندار هیرمند به رفتار نامناسب با یک شهروند در پایانه مرزی نیز نشان‌دهنده حساسیت بر رعایت حقوق شهروندی است. این رویدادها در کنار تاکیدات بر آموزش و پرورش، نشان می‌دهد که دستگاه‌های مختلف در حال تلاش برای بهبود وضعیت عمومی کشور هستند.