اوسمار ویرا، سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس، پس از شروع جنگ، به صورت زمینی از ایران خارج شد و خود را به استانبول رساند تا از آنجا به کشورش برود. ویرا هنوز قراردادش با باشگاه را فسخ نکرده و تاکید دارد که از کار در ایران راضی است. ویرا قاطعانه میگوید فقط به شرطی راهی ایران خواهد شد که شرایط خاورمیانه به حالت عادی بازگشته و صلح برقرار شود.
بلافاصله پس از شروع جنگ، اوسمار ویرا به صورت زمینی از ایران خارج شد و خود را به استانبول رساند تا از آنجا رهسپار کشورش شود.
البته این مربی هنوز قراردادش با باشگاه را فسخ نکرده و تاکید دارد که از کار در ایران راضی است. به گزارش خبرورزشی، اوسمار ویرا در آخرین گفتگوی خود با مدیران باشگاه پرسپولیس به این نکته اشاره کرده که هنوز فسخ قراردادش را فعال نکرده و دلش میخواهد همچنان با این تیم کار کند.
او تاکید دارد که اگر قرار بر آغاز تمرینات پرسپولیس از شانزدهم خرداد باشد، قطعاً روز پانزدهم خرداد خود را به تهران میرساند ولی شرطی دارد که باید محقق شود. ویرا قاطعانه میگوید فقط به شرطی راهی ایران خواهد شد که شرایط خاورمیانه به حالت عادی بازگشته و صلح برقرار شود. او گفته اگر تا آن زمان معاهده صلح منعقد شده باشد، بدون هیچ مشکلی میآید، ولی در غیر این صورت طبق قوانین فیفا اجباری برای بازگشت نخواهد داشت.
مدیران باشگاه پرسپولیس مدعیاند تمرینات این تیم به احتمال بالای ۷۰ درصد از ۱۶ خرداد شروع میشود، ولی اگر اوسمار ویرا خودش را به تهران نرساند، کریم باقری کار را در دست خواهد گرفت. رئیس کمیسیون امنیت ملی: ایران شگفتیهای زیادی برای آمریکا داردقیمت جدید سکه و طلا ظهر امروز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ / طلای ۱۸..
Iran Osama Vieira Club Peace Fifa