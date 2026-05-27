تحلیلی درباره نقش استراتژیک تنگه هرمز در امنیت انرژی جهان و لزوم استفاده هوشمندانه ایران از این ظرفیت ژئوپلیتیکی برای ایجاد یک طرح همکاری منطقه‌ای با حضور قدرت‌های بزرگ و کشورهای همسایه.

تنگه هرمز صرفاً یک گذرگاه دریایی نیست، بلکه یکی از مهم‌ترین نقاط اثرگذار بر امنیت انرژی جهان به شمار می‌رود و هرگونه تحول در آن، بازتابی مستقیم در اقتصاد و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی دارد.

این گذرگاه استراتژیک که روزانه حدود یک‌پنجم نفت جهان از آن عبور می‌کند، همواره در کانون توجه قدرت‌های بزرگ و کشورهای منطقه بوده است. جمهوری اسلامی ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی خود، کنترل بخش قابل توجهی از این آبراه را در اختیار دارد و این موضوع به عنوان یک کارت راهبردی و مهم در سیاست خارجی کشور مطرح است.

با این حال، این کارت تاریخ انقضا دارد و نمی‌توان بدون برنامه‌ریزی و صرفاً بر پایه هیجان سیاسی از آن استفاده کرد. هنر سیاست‌ورزی و مدیریت راهبردی در این است که بتوان از چنین ظرفیت ژئوپلیتیکی، به‌موقع، هوشمندانه و در جهت تأمین منافع ملی استفاده کرد و اجازه نداد این فرصت ارزشمند از بین برود یا اصطلاحاً بسوزد. از همین رو، نحوه مواجهه ایران با این مسئله، نیازمند دقت، خویشتنداری و در عین حال ابتکار عمل سیاسی است.

در چنین شرایطی، ایران باید تلاش کند این ظرفیت را نه صرفاً در قالب ابزار فشار، بلکه در چهارچوب یک طرح بزرگ‌تر منطقه‌ای تعریف کند؛ طرحی که بتواند موقعیت ایران را به‌عنوان یکی از ارکان اصلی ثبات و امنیت منطقه تثبیت کند. این طرح باید شامل همکاری با کشورهای همسایه و قدرت‌های تأثیرگذار مانند چین و عربستان سعودی باشد تا یک نظم پایدار و همکاری اقتصادی گسترده در منطقه شکل گیرد.

بدون حضور و مشارکت فعال ایران، هیچ سازوکار امنیتی بلندمدتی در منطقه امکان‌پذیر نخواهد بود و این پیام باید از طریق دیپلماسی فعال به همه طرف‌ها منتقل شود. پاکستان به عنوان یک میانجی بالقوه می‌تواند نقش مهمی در این زمینه ایفا کند، اما هدف نهایی باید ایجاد یک ائتلاف منطقه‌ای با محوریت ایران باشد.

در این میان، برخی کشورهای کوچک منطقه مانند امارات و بحرین هنوز با نگاه‌های احساسی و کوتاه‌مدت به تحولات می‌نگرند که این رویکرد راه به جایی نخواهد برد. در مقابل، عربستان سعودی در مقطع فعلی رویکردی عاقلانه‌تر و واقع‌بینانه‌تر در پیش گرفته و بیش از گذشته به ضرورت ثبات منطقه و کاهش تنش‌ها توجه نشان می‌دهد.

در مجموع، پیشنهاد اصلی باید بر پایه شکل‌گیری یک طرح همکاری گسترده منطقه‌ای با حضور فعال و تعیین‌کننده ایران استوار باشد؛ طرحی که هم جایگاه ایران را در معادلات منطقه‌ای تثبیت کند و هم بتواند بخشی از حساسیت‌ها و نگرانی‌های موجود در میان کشورهای منطقه را کاهش دهد. بدون تردید، آینده منطقه نه از مسیر حذف بازیگران اصلی، بلکه از مسیر مشارکت، موازنه و همکاری جمعی شکل خواهد گرفت.

این طرح می‌تواند شامل همکاری‌های اقتصادی، امنیتی و انرژی باشد و با جلب اعتماد کشورهای منطقه، ایران را به عنوان یک شریک قابل اعتماد معرفی کند. همچنین ایران باید از ظرفیت‌های دیپلماتیک خود برای متقاعد کردن دیگر کشورها به ضرورت همکاری استفاده کند و نشان دهد که منافع مشترک در گرو تعامل و هماهنگی است. در این راستا، گفتگوهای چندجانبه با حضور ایران، عربستان، چین و سایر بازیگران منطقه‌ای می‌تواند به ایجاد یک چارچوب پایدار برای همکاری منجر شود.

این رویکرد نه تنها امنیت انرژی جهان را تضمین می‌کند، بلکه به ثبات و توسعه منطقه نیز کمک خواهد کرد. بنابراین، ایران باید با دوراندیشی و برنامه‌ریزی بلندمدت، از کارت تنگه هرمز به عنوان اهرمی برای تقویت جایگاه خود و نه صرفاً ابزاری برای تهدید استفاده کند. این سیاست هوشمندانه می‌تواند منافع ملی را تأمین کرده و همزمان از تنش‌های غیرضروری جلوگیری نماید





SharghDaily / 🏆 1. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

تنگه هرمز امنیت انرژی ایران همکاری منطقه‌ای پاکستان

United States Latest News, United States Headlines