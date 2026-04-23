اهدای جایزه آزادی نوشتار انجمن قلم آمریکا به دو شاعر و فعال ایرانی

انجمن قلم آمریکا با اعطای جایزه آزادی نوشتار ۲۰۲۶ به دو فعال مدنی و شاعر ایران ی، گلرخ ایرایی و علی اسداللهی ، بار دیگر توجه جهانی را به سرکوب گسترده آزادی بیان در ایران جلب کرد.
این اقدام نه تنها تجلیلی است از شجاعت و تعهد این دو هنرمند در برابر ظلم و ستم، بلکه هشداری است به جامعه بینالمللی در مورد وخامت اوضاع حقوق بشر در ایران، بهویژه پس از جنگ اخیر. گلرخ ایرایی، شاعری که سالهاست با اتهامات سیاسی متعدد و بازداشتهای پیدرپی مواجه بوده، نمادی از مقاومت در برابر فشارهای حکومتی است. او با وجود تهدیدها و محدودیتها، همچنان به سرودن شعر و دفاع از حقوق انسانی ادامه میدهد.
این جایزه، قدردانی از ایستادگی او در برابر بیعدالتی و تلاش برای بیان آزادانه افکارش است. علی اسداللهی نیز، شاعر و فعال مدنی، که از بهمن ۱۴۰۴ در بازداشت به سر میبرد، قربانی دیگری از سرکوبهای گسترده در ایران است. بازداشت خشونتآمیز او در خانه، عدم دسترسی به وکیل و بازجوییهای طولانیمدت، نمونهای از نقض فاحش حقوق بشر در این کشور است.
اسداللهی، به عنوان عضو کانون نویسندگان ایران، با آثار خود توانسته است صدای بسیاری از مردم را به گوش جهانیان برساند و این امر باعث خشم مقامات شده است. انجمن قلم آمریکا با اشاره به افزایش خطر برای نویسندگان و فعالان سیاسی در ایران پس از جنگ، اعلام کرده است که در سال ۲۰۲۴، ۴۳ نویسنده در این کشور زندانی بودهاند و پیشبینی میشود این آمار در سال آینده افزایش یابد.
این افزایش نشاندهنده تشدید سرکوبها و تلاش برای خاموش کردن هرگونه صدای مخالف است. سامر لوپز، از مدیران انجمن قلم آمریکا، در این باره تاکید کرده است که نویسنده بودن در ایران، کشوری که زندگی در آن همواره با خطر همراه بوده، پس از جنگ حتی خطرناکتر شده است. این جایزه، نه تنها به ایرایی و اسداللهی تعلق دارد، بلکه به تمام نویسندگان، شاعران و فعالانی که در ایران با خطر و تهدید زندگی میکنند، تقدیم میشود.
انجمن قلم آمریکا با اعطای این جایزه، میخواهد به جهانیان یادآوری کند که آزادی بیان یک حق اساسی است و باید از آن دفاع کرد. این جایزه، پیامی است به حکومت ایران که سرکوبها و نقض حقوق بشر نمیتواند صدای مردم را خاموش کند. پیش از این نیز، چهرههای برجستهای از جامعه مدنی و ادبی ایران، مانند نرگس محمدی، بکتاش آبتین، رضا خندان مهابادی، کیوان باژن و نسرین ستوده، موفق به دریافت جایزه آزادی نوشتار انجمن قلم آمریکا شدهاند.
این نشان میدهد که انجمن قلم آمریکا همواره در کنار مدافعان آزادی بیان در ایران بوده و به حمایت از آنها ادامه خواهد داد. اعطای این جایزه، فرصتی است برای افزایش آگاهی جهانی در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران و اعمال فشار بر حکومت برای آزادی زندانیان سیاسی و احترام به حقوق اساسی مردم
