انیشتین، فیزیکدان بزرگ و نظریه پرداز، به خاطر تئوری‌های بزرگش در حوزه فیزیک، شناخته می‌شد. اما او به خاطر شوخ‌طبعی، طنز و بازیگوشی‌اش هم شناخته می‌شد. او به خوش‌برخوردی حتی با کسانی که دانشمند نبودند، شهرت داشت. در سال ۱۹۵۱، انیشتین به جشن تولدی که به افتخار او در موسسه مطالعات پیشرفته در پرینستون، نیوجرسی برگزار شده بود، دعوت شد. در این مراسم بسیاری از مقامات و خبرنگاران حضور داشتند و از انیشتین خواسته شد که در طول شب برای عکس گرفتن ژست بگیرد. با گذشت شب، انیشتین از درخواست‌های مداوم برای عکس گرفتن خسته شد. طبق یک روایت، او غرغر می‌کرد و می‌گفت: «این وضعیت خسته‌کننده است.» اما او خوش‌قیافه بود و به ژست گرفتن برای دوربین‌ها ادامه داد. در یک لحظه، آرتور ساس، عکاس یونایتد پرس اینترنشنال، از انیشتین خواست که به دوربین لبخند بزند. اما انیشتین به جای لبخند، زبانش را به نشانه‌ی سرکشی و بازیگوشی بیرون آورد. ساس عکس را گرفت و از آن زمان به بعد، این عکس به یکی از معروف‌ترین تصاویر انیشتین تبدیل شده است. انیشتین از عکس بسیار خوشحال شد و از UPI درخواست کرد که چندین نسخه از آن را برایش ارسال کند. او حتی از آن به عنوان کارت تبریک برای دوستان و همکارانش استفاده کرد. این تصویر از آن زمان به نمادی از فرهنگ قرن بیستم تبدیل شده است و نمادی از شوخ طبعی انیشتین است. این تصویر بارها در کتاب‌ها، مجلات، پوسترها و سایر رسانه‌ها منتشر شده است.

