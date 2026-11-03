محمدصالح صدقیان تحلیلگر ارشد جهان عرب، انگیزه‌های قطر و عمان برای میانجیگری بین ایران و آمریکا را بررسی می‌کند.

کشورهای عربی خلیج فارس به‌ویژه قطر و عمان تلاش‌های دیپلماتیک گسترده‌ای را برای جلوگیری از بازگشت تنش نظامی میان ایران و ایالات متحده آغاز کرده‌اند. محمدصالح صدقیان ، تحلیلگر ارشد جهان عرب و رئیس مرکز عربی مطالعات ایران ، معتقد است که این تحرکات فراتر از تلاش‌های صرفاً دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها عمل می‌کند. این اقدامات در واقع بازتابی از نگرانی عمیق کشورهای منطقه از پیامدهای ویرانگر یک رویارویی نظامی جدید در خلیج فارس است. امنیت، ثبات اقتصادی و چشم‌انداز توسعه این کشورها به آرامش منطقه گره خورده و می‌دانند که جنگ می‌تواند زیرساخت‌های حیاتی و مسیرهای انرژی را تحت تأثیر قرار دهد.

انگیزه‌های دیپلماتیک قطر در میانجیگری

قطر در فرآیند میانجیگری دو ملاحظه اساسی را مدنظر دارد که هر یک بر تصمیمات این کشور تأثیر مستقیم می‌گذارد. ملاحظه نخست، ارتقای جایگاه سیاسی و موقعیت بین‌المللی این کشور است. برای قطر اهمیت زیادی دارد که بتواند میان دو قدرت بزرگ، یعنی ایالات متحده به عنوان بزرگ‌ترین قدرت جهان و ایران به عنوان یکی از قدرت‌های مهم منطقه، میانجیگری کند. موفقیت در این تلاش‌ها می‌تواند اعتبار قطر را تثبیت کرده و جایگاه آن را در معادلات منطقه‌ای تقویت کند. این اقدام نشان‌دهنده ظرفیت بالای دیپلماسی قطر در بازی‌های پیچیده ژئوپلیتیکی خاورمیانه است.

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ملاحظه دوم قطر به شرایط اقتصادی و هماهنگی با دیگر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس بازمی‌گردد. واقعیت این است که کشورهای حوزه خلیج فارس در شرایط کنونی متحمل خسارات زیادی شده‌اند و ادامه وضعیت موجود برای اقتصاد آنها بسیار پرهزینه است. قطر در زمینه صادرات گاز به دلیل وابستگی به تنگه هرمز، گزینه جایگزینی مانند عربستان سعودی در اختیار ندارد. بنابراین، از منظر اقتصادی، قطری‌ها به شدت از ناامن‌شدن این آبراه متضرر می‌شوند و باز شدن تنگه هرمز برای آنها یک ضرورت اقتصادی و راهبردی محسوب می‌شود. کویت، بحرین، عربستان سعودی و امارات نیز از تلاش‌های قطر حمایت می‌کنند.

نقش صادقانه عمان در کاهش تنش‌ها

عمان از گذشته روابط دوستانه‌ای با ایران داشته و این موضوع ریشه‌ای تاریخی دارد. به اعتقاد صدقیان، عمانی‌ها در مقایسه با دیگر بازیگران، با صداقت و جدیت بیشتری وارد عرصه میانجیگری شده‌اند. تلاش‌های عمان برای جلوگیری از بازگشت تنش نظامی، صادقانه است و نشان‌دهنده تعهد این کشور به ثبات منطقه‌ای است. عمان مسیری کاملا موازی با چین را در پیش گرفته و این همگرایی می‌تواند تأثیرات مثبتی در فرآیند دیپلماسی داشته باشد. صداقت عمانی‌ها در دیپلماسی خود، اعتماد طرفین درگیر در تنش را جلب کرده و زمینه را برای گفت‌وگوهای سازنده فراهم می‌کند.

کشورهای منطقه تاکنون خسارات زیادی متحمل شده‌اند و این خسارات همچنان ادامه دارد. حملات موشکی و تحولات امنیتی اخیر، از جمله حملاتی که فرودگاه‌های دمام، جده و ریاض را درگیر کرده‌اند، اتفاقات کوچکی نیستند. این رویدادها نشان‌دهنده شدت بحران و ضرورت اقدام فوری برای جلوگیری از گسترش آن است. کشورهای عربی خلیج فارس نمی‌خواهند وارد چنین تقابلی شوند، اما در عین حال نمی‌توانند نسبت به پیامدهای آن بی‌تفاوت باشند. آنها میان دو طرف قدرتمند گرفتار شده‌اند و شرایط برای آنها بسیار دشوار است.

سناریوهای پیش‌روی ایران، آمریکا و منطقه

در شرایط کنونی چند سناریو پیش‌روی ایران، آمریکا و کشورهای حوزه خلیج فارس قرار دارد. سناریوی نخست، وقوع جنگ است که می‌تواند پیامدهای ویرانگری برای منطقه داشته باشد. مقام‌های ایرانی اعلام کرده‌اند که در شرایط کنونی، محدودیت‌های جغرافیایی سابق دیگر برای آنها موضوعیت ندارد. اگر آمریکا و اسرائیل زیرساخت‌هایی مانند آب، برق و گاز ایران را هدف قرار دهند، احتمال اقدامات متقابل ایران علیه زیرساخت‌های کشورهای منطقه وجود دارد. این احتمال، کشورهای عربی را در موقعیت بسیار حساسی قرار داده است.

وزن اقتصادی و سیاسی کشورهای عربی می‌تواند بر تصمیم واشینگتن تأثیر بگذارد و مسیر تحولات را به سمت توافق سوق دهد. گزارش‌های امیدوارکننده رسانه‌های منطقه‌ای نشان‌دهنده تمایل طرفین به حل مسالمت‌آمیز اختلافات است. با این حال، ظرفیت واقعی دیپلماسی عربی برای مهار بحران تا کجاست و چه چشم‌اندازی می‌توان برای جلوگیری از تکرار تقابل نظامی ترسیم کرد، هنوز پاسخ قطعی ندارد. اجماع منطقه‌ای می‌تواند مانع از بازگشت درگیری نظامی شود، اما نیازمند تلاش‌های مداوم و هوشمندانه دیپلمات‌هاست. آینده نشان خواهد داد که آیا این تلاش‌ها به نتیجه خواهد رسید یا خیر.