انگلیس کاردار اسرائیل را احضار کرد/ دلیل؛ رفتار اهانت آمیز وزیر

یک سخنگوی وزارت امور خارجه انگلیس امروز کاردار اسرائیل را در پی انتشار ویدئوی تحریک‌آمیز از سوی ایتامار بن‌گویر وزیر اسرائیلی به وزارت امور خارجه، مشترک‌المنافع و توسعه احضار کرد. این احضار بیانگر محکومیت شدید انگلیس نسبت به رفتار او در تمسخر افراد حاضر در ناوگان جهانی صمود است. همچنین، انگلیس عمیقاً نگران شرایط بازداشتی است که در این تصاویر دیده می‌شود و از مقام‌های اسرائیلی توضیح خواسته‌ایم. با اشاره به وضعیت بحرانی غزه، تلاش این ناوگان برای رساندن کمک، شدت وضعیت انسانی در غزه را نشان می‌دهد. اسرائیل باید اطمینان دهد که کمک‌های بسیار بیشتری می‌تواند به‌صورت امن و در مقیاس گسترده از مسیرهای زمینی وارد شود.

یک سخنگوی وزارت امور خارجه انگلیس گفت: « انگلیس امروز کاردار اسرائیل را در پی انتشار ویدئوی تحریک‌آمیز از سوی ایتامار بن‌گویر وزیر اسرائیلی به وزارت امور خارجه، مشترک‌المنافع و توسعه احضار کرد.

» وی افزود: «این احضار بیانگر محکومیت شدید انگلیس نسبت به رفتار او در تمسخر افراد حاضر در ناوگان جهانی صمود است. این رفتار ابتدایی‌ترین معیارهای احترام و کرامت انسانی را نقض می‌کند. » به گزارش ایرنا، سخنگوی وزارت خارجه انگلیس همچنین اعلام کرد: «ما همچنین عمیقاً نگران شرایط بازداشتی هستیم که در این تصاویر دیده می‌شود و از مقام‌های اسرائیلی توضیح خواسته‌ایم. ما به‌روشنی تعهدات آن‌ها برای حفاظت از حقوق همه افراد دخیل در این موضوع را یادآور شدیم.

» وی با اشاره به وضعیت بحرانی غزه افزود: «تلاش این ناوگان برای رساندن کمک، شدت وضعیت انسانی در غزه را نشان می‌دهد. اسرائیل باید اطمینان دهد که کمک‌های بسیار بیشتری می‌تواند به‌صورت امن و در مقیاس گسترده از مسیرهای زمینی وارد شود. » وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی پیشتر ویدیویی را منتشر کرد که در آن فعالان بازداشت‌شده ناوگان کمک‌رسانی به غزه را به سخره گرفته بود.

بن‌گویر در این تصاویر در برابر فعالانی ظاهر می‌شود که پس از توقیف ناوگان جهانی صمود توسط نیروهای رژیم صهیونیستی بازداشت شده بودند





