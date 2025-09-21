انگلیس، کانادا و استرالیا کشور مستقل فلسطین را به رسمیت شناختند

در پی تشدید حملات رژیم صهیونیستی به غزه و عدم پیشرفت در راهحل دو دولتی، انگلیس، کانادا و استرالیا به طور رسمی کشور مستقل فلسطین را به رسمیت شناختند. این اقدام بخشی از تلاشهای بینالمللی برای احیای امید به صلح و پایان دادن به بحران انسانی در غزه تلقی میشود.
انگلیس پیشتر هشدار داده بود که در صورت عدم اتخاذ گامهای ملموس توسط رژیم صهیونیستی برای پایان دادن به بحران انسانی در غزه ، کشور مستقل فلسطین را در چارچوب حمایت از آنچه «راهحل دو دولتی» نامیده میشود، به رسمیت خواهد شناخت. به گزارش ایرنا؛ تعهد تلآویو به توقف فوری حملات و موافقت با آتشبس ، تضمین صلح پایدار و احیای چشمانداز تشکیل دو دولت، اجازه به سازمان ملل برای ازسرگیری ارسال کمکهای بشردوستانه و پرهیز از اشغال سرزمینهای فلسطین ی در کرانه باختری از دیگر محورهای مورد انتظار انگلیس بود.
مقامات لندن میگویند که هیچیک از این شروط محقق نشده و حتی حمله اخیر رژیم صهیونیستی به قطر، دورنمای دستیابی به آتشبس را بیش از پیش تیره کرده است. کییر استارمر، نخست وزیر انگلیس، اعلام کرد که این کشور بهمنظور احیای امید به صلح، کشور فلسطین را به رسمیت میشناسد. وی در بیانیهای که نسخهای از آن در وبسایت دولت این کشور منتشر شد، گفت: «در برابر وحشت فزاینده در خاورمیانه، ما اقدام میکنیم تا امکان صلح و تحقق راهحل دو دولتی زنده بماند. مردم عادی شایسته آن هستند که در صلح زندگی کنند و زندگی خود را بهدور از خشونت و رنج بازسازی نمایند.»\نخست وزیر انگلیس با انتقاد از تشدید حملات رژیم صهیونیستی در غزه گفت: «بحران انسانی ساخته دست بشر در غزه به ژرفای تازهای رسیده است. بمباران بیوقفه و فزاینده، قحطی و ویرانی کاملاً غیرقابل تحمل است. دهها هزار نفر کشته شدهاند، از جمله هزاران نفر در حالیکه میکوشیدند غذا و آب تهیه کنند. این مرگ و ویرانی باید پایان یابد.» استارمر ادامه داد: «ما نخستین گروه از کودکان بیمار و مجروح را برای درمان به انگلیس منتقل کردهایم و کمکهای انسانی خود را افزایش میدهیم. اما هنوز هم کمک کافی عبور نمیکند. بار دیگر از دولت اسرائیل میخواهیم محدودیتهای غیرقابل قبول در مرز را بردارد، به تاکتیکهای بیرحمانه پایان دهد و اجازه دهد کمکها به سرعت وارد شود.» وی با اشاره به گسترش شهرکسازیهای غیرقانونی در کرانه باختری تأکید کرد: «امید به راهحل دو دولتی در حال رنگباختن است اما ما نمیتوانیم بگذاریم آن نور خاموش شود. به همین دلیل، ما در حال ایجاد اجماع با رهبران منطقه و فراتر از آن هستیم تا پشت یک چارچوب عملی برای صلح قرار گیریم که شامل اصلاح تشکیلات خودگردان فلسطین و حرکت از آتشبس در غزه به مذاکرات بر سر راهحل دو دولتی است.» نخست وزیر انگلیس افزود: «من در ماه ژوئیه شرایطی را که بر اساس آن مطابق با برنامه انتخاباتیمان اقدام به شناسایی کشور فلسطین خواهیم کرد، اعلام کردم. اکنون آن لحظه فرا رسیده است. بنابراین، امروز برای زنده کردن امید به صلح و راهحل دو دولتی، بهروشنی و بهعنوان نخستوزیر انگلیس اعلام میکنم که کشور فلسطین را به رسمیت میشناسیم. ما بیش از ۷۵ سال پیش اسرائیل را بهعنوان سرزمین یهودیان به رسمیت شناختیم و امروز نیز به بیش از ۱۵۰ کشوری میپیوندیم که فلسطین را به رسمیت شناختهاند.» وی در پایان گفت: «این جنگ شکاف ایجاد کرده و برخی از آن برای دامن زدن به نفرت و ترس استفاده کردهاند اما این هیچ مشکلی را حل نمیکند. ما باید نفرت را رد کنیم و تلاشهایمان را برای مبارزه با نفرت در همه اشکالش دوچندان کنیم. ما باید در امید متحد شویم؛ برای آیندهای صلحآمیز شامل آزادی گروگانها (آزادی اسرای اسرائیلی)، پایان خشونت، پایان رنج و بازگشت به راهحل دو دولتی بهعنوان بهترین امید برای صلح و امنیت همه طرفها.»\همزمان، مارک کارنی، نخست وزیر کانادا، نیز در بیانیهای ضمن اشاره به تعهد این کشور برای تشکیل کشور مستقل فلسطینی از سال ۱۹۴۷، از تصمیم اوتاوا برای به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطینی خبر داد. وی با این حال، بدون اشاره به جنایات فزاینده صهیونیستها از سال ۱۹۴۸، مدعی شد که جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) سازمانی تروریستی است. آنتونی آلبانیز، نخستوزیر استرالیا، نیز روز دوشنبه اعلام کرد که این کشور بهطور رسمی «کشور مستقل و دارای حاکمیت فلسطین» را به رسمیت میشناسد. وی با اشاره به هماهنگی این اقدام با کانادا و انگلیس، گفت: «این تصمیم بخشی از یک تلاش بینالمللی هماهنگ برای شتاب بخشی به تحقق راهحل دو کشوری است. این مقام استرالیایی افزود: اقدام امروز بازتابی از تعهد دیرینه استرالیا به راهحل دو کشوری است؛ راهحلی که همواره تنها مسیر دستیابی به صلح و امنیت پایدار برای اسرائیل و فلسطین بوده است. به گزارش ایرنا، جنگ ویرانگر رژیم صهیونیستی علیه غزه از ۱۵ مهر ۱۴۰۲ تاکنون بیش از ۶۴ هزار شهید و دهها هزار مجروح برجای گذاشته است. این جنگ نه تنها به نابودی گسترده زیرساختهای حیاتی از جمله بیمارستانها، مدارس و شبکه آب و برق منجر شد، بلکه آوارگی صدها هزار فلسطینی و کمبود شدید مواد غذایی را در پی داشت و یک بحران انسانی بیسابقه را رقم زد. تصاویر منتشرشده از غزه ویرانی کامل محلههای مسکونی و صفهای طولانی مردم برای دریافت اندک کمکهای بشردوستانه را نشان میدهد. بیمارستانها نیز به دلیل کمبود دارو و سوخت از ارائه خدمات درمانی عاجز هستند. هرچند در دیماه ۱۴۰۳ توافقی برای آتشبس میان رژیم صهیونیستی و گروههای مقاومت فلسطینی حاصل شد، اما اسرائیل با نقض تعهدات خود بار دیگر حملات سنگین به غزه را آغاز کرده و آمار قربانیان همچنان رو به افزایش است
