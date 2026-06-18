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انگلستان با تیم پرستاره در جام جهانی ۲۰۲۶ مقابل کرواسی

Sports News

انگلستان با تیم پرستاره در جام جهانی ۲۰۲۶ مقابل کرواسی
انگلستانکرواسیجام جهانی ۲۰۲۶
📆6/18/2026 5:16 AM
📰RadioFarda_
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انگلستان با تیمی پرستاره، بخصوص در خطوط حمله و میانی وارد این دوره از مسابقات شده و در سوی دیگر، کرواسی، تیم سوم دورۀ قبلی مسابقات با چهره‌هایی آشنا، با تجربه و البته در مواردی پا به سن گذاشته همچون لوکا مودریچ، ایوان پریشیچ، دومینیک لیواکوویچ و آندری کراماریچ رقابت‌ها را شروع کرد.

شادی هری کین کاپیتان و مهاجم انگلیس، پس از به ثمر رساندن گل دوم آخرین روز دور اول مرحلۀ گروهی مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ ، شاهد برگزاری یکی از زیباترین و پرهیجان‌ترین دیدارها بود؛ رویارویی حساس انگلیس و کرواسی از گروه دوازدهم.

انگلیس با تیمی پرستاره، بخصوص در خطوط حمله و میانی وارد این دوره از مسابقات شده و در سوی دیگر، کرواسی، تیم سوم دورۀ قبلی مسابقات با چهره‌هایی آشنا، با تجربه و البته در مواردی پا به سن گذاشته همچون لوکا مودریچ، ایوان پریشیچ، دومینیک لیواکوویچ و آندری کراماریچ رقابت‌ها را شروع کرد

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انگلستان کرواسی جام جهانی ۲۰۲۶ تیم پرستاره خطوط حمله و میانی لوکا مودریچ ایوان پریشیچ دومینیک لیواکوویچ آندری کراماریچ

 

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