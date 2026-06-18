انگلستان با تیم پرستاره در جام جهانی ۲۰۲۶ مقابل کرواسی

انگلستان با تیمی پرستاره، بخصوص در خطوط حمله و میانی وارد این دوره از مسابقات شده و در سوی دیگر، کرواسی، تیم سوم دورۀ قبلی مسابقات با چهره‌هایی آشنا، با تجربه و البته در مواردی پا به سن گذاشته همچون لوکا مودریچ، ایوان پریشیچ، دومینیک لیواکوویچ و آندری کراماریچ رقابت‌ها را شروع کرد.

شادی هری کین کاپیتان و مهاجم انگلیس، پس از به ثمر رساندن گل دوم آخرین روز دور اول مرحلۀ گروهی مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ ، شاهد برگزاری یکی از زیباترین و پرهیجان‌ترین دیدارها بود؛ رویارویی حساس انگلیس و کرواسی از گروه دوازدهم.

انگلیس با تیمی پرستاره، بخصوص در خطوط حمله و میانی وارد این دوره از مسابقات شده و در سوی دیگر، کرواسی، تیم سوم دورۀ قبلی مسابقات با چهره‌هایی آشنا، با تجربه و البته در مواردی پا به سن گذاشته همچون لوکا مودریچ، ایوان پریشیچ، دومینیک لیواکوویچ و آندری کراماریچ رقابت‌ها را شروع کرد





RadioFarda_ / 🏆 13. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

انگلستان کرواسی جام جهانی ۲۰۲۶ تیم پرستاره خطوط حمله و میانی لوکا مودریچ ایوان پریشیچ دومینیک لیواکوویچ آندری کراماریچ

United States Latest News, United States Headlines