انگلستان با تیم پرستاره در جام جهانی ۲۰۲۶ مقابل کرواسی

انگلستان با تیمی پرستاره، بخصوص در خطوط حمله و میانی وارد این دوره از مسابقات شده و در سوی دیگر، کرواسی، تیم سوم دورۀ قبلی مسابقات با چهرههایی آشنا، با تجربه و البته در مواردی پا به سن گذاشته همچون لوکا مودریچ، ایوان پریشیچ، دومینیک لیواکوویچ و آندری کراماریچ رقابتها را شروع کرد.
شادی هری کین کاپیتان و مهاجم انگلیس، پس از به ثمر رساندن گل دوم آخرین روز دور اول مرحلۀ گروهی مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ ، شاهد برگزاری یکی از زیباترین و پرهیجانترین دیدارها بود؛ رویارویی حساس انگلیس و کرواسی از گروه دوازدهم.
انگلیس با تیمی پرستاره، بخصوص در خطوط حمله و میانی وارد این دوره از مسابقات شده و در سوی دیگر، کرواسی، تیم سوم دورۀ قبلی مسابقات با چهرههایی آشنا، با تجربه و البته در مواردی پا به سن گذاشته همچون لوکا مودریچ، ایوان پریشیچ، دومینیک لیواکوویچ و آندری کراماریچ رقابتها را شروع کرد
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