انکار امکان پیروزی نظامی آمریکا بر ایران توسط بلینکن

آنتونی بلینکن وزیر خارجه سابق آمریکا با انتقاد از تصمیم ترامپ، هرگونه پیروزی نظامی بر تهران را غیرممکن دانست و راه حل دیپلماتیک را تنها گزینه عقلانی خواند.

آنتونی بلینکن ، وزیر امور خارجه پیشین ایالات متحده، در بیست و چهارمین اجلاس رهبری برگزار شده توسط نیویورک تایمز ، با بیان انتقادی تند نسبت به سیاست‌های فعلی واشنگتن، اعلام کرد که تصمیم دونالد ترامپ برای درگیری نظامی با ایران یک اشتباه اساسی بوده است. بلینکن در این دیدار تأکید کرد که دستیابی به یک توافق دیپلماتیک و حل و فصل اختلافات از طریق گفت‌وگو، کاملاً امکان‌پذیر است و دولت‌های قبلی آمریکا نیز به این نتیجه رسیده بودند که اقدام نظامی باید آخرین راه حل باشد.

نقصان راهبرد نظامی در برابر واقعیت‌های جغرافیایی

وزیر خارجه سابق آمریکا با نگاهی دقیق به شرایط میدانی و استراتژیک، توضیح داد که حتی در صورت انجام حملات هوایی یا نظامی، برنامه هسته‌ای ایران ممکن است تنها برای حدود دو سال به عقب رانده شود. او بیان کرد که زیرساخت‌های هسته‌ای عمیقاً در زیر زمین دفن شده‌اند و احتمال بازگشت فعالیت‌های تهران حتی گسترده‌تر از قبل بسیار زیاد است. بلینکن افزود که ناتوانی ترامپ در خروج از جنگی که خود راه انداخته، به دلیل عدم تمایل او به پذیرش شکست و سازش با ایران است.

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اهمیت راهبردی تنگه هرمز و محدودیت‌های ضربات

بلینکن با تأکید بر اقتدار جمهوری اسلامی ایران در مدیریت تنگه هرمز، هشدار داد که این آب راهبردی اکنون به یک بحران جدی تبدیل شده است که نیازمند دادن امتیاز به تهران برای حل آن است. او اشاره کرد که وسعت ایران چهار برابر ایالت کالیفرنیا و سه برابر عراق است و جمعیت این کشور به ۹۰ میلیون نفر می‌رسد. تسلیحات تولید شده در ایران دارای بردی بسیار زیاد هستند که نمی‌توان همه آن‌ها را با حمله هوایی از بین برد و هرگونه تهاجم زمینی فاجعه‌ای تمام عیار به بار خواهد آورد.

پیامدهای منطقه‌ای و بازتعریف روابط با پاکستان

وی در پایان بخش مربوط به خاورمیانه اذعان کرد که ایران اکنون در موقعیت منطقه‌ای قدرتمندتری نسبت به آغاز جنگ قرار دارد. بلینکن همچنین به روابط پیچیده ایالات متحده با پاکستان اشاره کرد و گفت که تعاملات پیشین باعث شده است که رویکرد انتقادی کمتری نسبت به ارتش و توازن قدرت در این کشور وجود داشته باشد. او تأکید کرد که ایالات متحده نمی‌تواند نتیجه را به پاکستان تحمیل کند، اما می‌تواند با حمایت از دموکراسی و کاهش نقش ارتش در تروریسم، تغییرات مثبت را ترویج دهد.