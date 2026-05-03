ارتش اسرائیل در تازهترین تحولات مربوط به تنش های مرزی با لبنان ، از انهدام یک تونل زیرزمینی متعلق به گروه حزبالله در جنوب این کشور خبر داد.
این اقدام در راستای تلاشهای اسرائیل برای مقابله با فعالیتهای این گروه و جلوگیری از نفوذ آن به خاکهای اشغالی صورت میگیرد. بر اساس بیانیه ارتش اسرائیل، این تونل که به طول تقریبی ۸۰ متر و شامل چندین اتاقک برای استقرار نیروها بوده، توسط یگان مهندسی رزمی تیپ ۴۰۱ و تحت نظارت لشکر ۱۴۶ منهدم شده است.
این تونل در نزدیکی خط دفاعی پیشرو اسرائیل واقع شده بود و به عنوان یک مسیر حیاتی برای انتقال نیرو و تجهیزات حزبالله به شمار میرفت. انهدام این تونل، ضربه مهمی به زیرساختهای حزبالله وارد کرده و توانایی این گروه برای انجام عملیاتهای تهاجمی را محدود میکند. همزمان با این اقدام، ارتش اسرائیل اعلام کرد که در درگیریهای اخیر با نیروهای حزبالله، دو عضو مسلح این گروه را به هلاکت رسانده است.
سخنگوی ارتش اسرائیل در این خصوص اظهار داشت که این دو فرد در نزدیکی نیروهای اسرائیلی شناسایی و هدف قرار گرفتهاند. این درگیریها در حالی رخ میدهد که حزبالله در طول شب گذشته چندین راکت به سمت مواضع ارتش اسرائیل شلیک کرده است. خوشبختانه، این حملات راکتی هیچگونه تلفاتی به همراه نداشته است. این تبادل آتش نشاندهنده تشدید تنشها در مرز لبنان و اسرائیل است و نگرانیها را در مورد احتمال گسترش درگیریها افزایش میدهد.
حزبالله لبنان که در سال ۱۳۶۱ توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاسیس شد، همواره به عنوان یک عامل بیثباتی در منطقه شناخته شده است. این گروه در طول سالهای گذشته در چندین درگیری با اسرائیل شرکت داشته و به انجام حملات تروریستی علیه اهداف مختلف متهم شده است. بسیاری از کشورها از جمله آمریکا، اسرائیل، آلمان و استرالیا، حزبالله را به عنوان یک سازمان تروریستی به رسمیت شناختهاند.
این شناسایی، نشاندهنده نگرانیهای بینالمللی در مورد فعالیتهای این گروه و تهدیدی که برای امنیت منطقه ایجاد میکند، است. علاوه بر این، حزبالله به دلیل وابستگی به جمهوری اسلامی ایران و پیروی از سیاستهای جنگافروزانه این کشور، مورد انتقاد بسیاری از دولتها و مردم لبنان قرار گرفته است. بسیاری از لبنانیها معتقدند که حزبالله با سیاستهای خود، منافع ملی لبنان را به خطر انداخته و کشور را درگیر درگیریهای منطقهای کرده است.
در همین راستا، دولت لبنان اخیراً اقداماتی را برای کاهش نفوذ حزبالله و مقابله با فعالیتهای آن انجام داده است. از جمله این اقدامات میتوان به اخراج سفیر جمهوری اسلامی ایران از لبنان و صدور دستور خروج برای دهها تبعه ایرانی دیگر اشاره کرد. این اقدامات نشاندهنده تغییر رویکرد لبنان در قبال حزبالله و تلاش این کشور برای حفظ استقلال و امنیت ملی خود است.
اخراج دیپلماتهای ایرانی از لبنان، پس از عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر، چهارمین اقدام مشابه از سوی کشورهای عربی در قبال جمهوری اسلامی ایران از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه این کشور است. این تحولات نشاندهنده افزایش فشارهای منطقهای بر جمهوری اسلامی ایران و تلاش برای محدود کردن نفوذ این کشور در منطقه است.
در مجموع، انهدام تونل زیرزمینی حزبالله، هلاکت دو عضو این گروه و اقدامات دولت لبنان برای کاهش نفوذ حزبالله، نشاندهنده تشدید تنشها در مرز لبنان و اسرائیل و تغییرات مهمی در معادلات منطقهای است. آینده این تحولات و تاثیر آن بر امنیت و ثبات منطقه، نیازمند توجه و بررسی دقیق است
