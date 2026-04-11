با انجام عملیاتهای موفقیتآمیز در استانهای همدان، سمنان و گیلان، سازمان اطلاعات سپاه ضربات سنگینی به شبکههای جاسوسی، خرابکاری و عوامل مرتبط با جریانهای ضدایرانی وارد کرد. در این عملیاتها، تعدادی از عوامل وابسته به موساد و گروههای ضد انقلاب دستگیر و خنثی شدند.
با اقدامات مؤثر سازمان اطلاعات سپاه در استانهای مختلف کشور، ضربات سنگینی به شبکههای جاسوسی ، خرابکاری و ضد امنیتی وارد شد. در استان همدان، ۱۸ نفر که در قالب چند شبکه مرتبط با جریان سلطنتطلبی، عوامل مرتبط با رژیم صهیونیستی، افراد وطنفروش و عناصر رسانهای فعالیت میکردند، دستگیر شدند. این افراد، که هستههایی برای جمعآوری اطلاعات و انجام اقدامات خرابکارانه و ایذایی تشکیل داده بودند، اطلاعات مربوط به مراکز حساس را جمعآوری و برای سرویسهای بیگانه ارسال میکردند.
در جریان بازرسی از مخفیگاههای این افراد، مقادیر قابل توجهی سلاح گرم و مهمات کشف و ضبط گردید که نشاندهندهٔ آمادگی آنها برای انجام عملیاتهای مسلحانه بود. این دستگیریها گامی مهم در جهت خنثیسازی توطئهها و حفظ امنیت ملی کشور به شمار میرود. فعالیت این شبکهها، علاوه بر جمعآوری اطلاعات و برنامهریزی برای اقدامات خرابکارانه، شامل تبلیغات و نشر اکاذیب در فضای مجازی نیز بوده است. هدف اصلی این افراد، ایجاد بیثباتی، تضعیف نظام و تشویش اذهان عمومی بود که با هوشیاری و اقدامات به موقع نیروهای امنیتی، نقشههایشان نقش بر آب شد. این دستگیریها پیامی روشن به تمامی کسانی است که در اندیشهٔ ضربه زدن به امنیت و آرامش کشور هستند. \در ادامه، سازمان اطلاعات سپاه استان سمنان نیز با اقداماتی قاطعانه، موفق به شناسایی و دستگیری ۲ جاسوس وابسته به سرویس اطلاعاتی موساد شد. این جاسوسان، که از زمان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه تا زمان دستگیری به طور مداوم با افسر اطلاعاتی موساد در ارتباط بودند، اطلاعات جمعآوری شده از افراد و اماکن مختلف را به این سرویس جاسوسی ارسال میکردند. این اطلاعات شامل دادههای طبقهبندی شده و نقشههای دقیق از موقعیتهای حساس بود که میتوانست برای انجام عملیاتهای خرابکارانه و جاسوسی مورد استفاده قرار گیرد. دستگیری این جاسوسان، ضربهای مهلک به شبکهٔ جاسوسی موساد در منطقه وارد کرد و نشان داد که نیروهای امنیتی کشور در رصد و خنثیسازی فعالیتهای جاسوسی از هیچ تلاشی فروگذار نمیکنند. این اقدام، اهمیت بالای حفاظت از اطلاعات و حفظ امنیت ملی را بار دیگر یادآوری میکند و عزم راسخ جمهوری اسلامی ایران در مقابله با تهدیدات امنیتی را به نمایش میگذارد. تلاشهای اطلاعاتی و امنیتی برای شناسایی و دستگیری عوامل بیگانه و خنثیسازی توطئههای دشمنان، همواره ادامه خواهد داشت و امنیت و آسایش مردم، خط قرمز نیروهای امنیتی است. \همچنین، سازمان اطلاعات سپاه استان گیلان نیز با انجام عملیاتهای گسترده، چندین شبکه از مزدوران آمریکایی صهیونیستی را در مجموع با ۱۰۲ نفر از اعضای آنها منهدم کرد. این شبکهها، که به دنبال ایجاد ناامنی و انجام اقدامات خرابکارانه در سطح شهرها بودند، قبل از هرگونه اقدام، توسط نیروهای امنیتی شناسایی و دستگیر شدند. از جمله مهمترین دستاوردهای این عملیات، دستگیری ۴ جاسوس وابسته به سرویس جاسوسی موساد بود که ضمن جمعآوری و ارسال اطلاعات طبقهبندی شده و موقعیت مناطق حساس، در فضای مجازی اقدام به آموزش اقدامات خشونتآمیز و تحریکآمیز میکردند. این افراد با استفاده از فضای مجازی، سعی در جذب و آموزش نیرو برای انجام عملیاتهای تروریستی و خرابکارانه داشتند. علاوه بر این، تعداد ۱۰۰ نفر از افراد محرک و تازه جذب شده به گروههای ضدانقلاب نیز با اقدامات ارشادی، از ادامهٔ فعالیتهای خود بازداشته شدند و به مسیر صحیح بازگشتند. این عملیاتها نشاندهندهٔ قدرت اطلاعاتی و توان عملیاتی نیروهای امنیتی در مقابله با توطئههای دشمنان و حفظ امنیت و آرامش در کشور است
