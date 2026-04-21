انهدام شبکه جاسوسی با استفاده از تجهیزات غیرمجاز استارلینک در شمال تهران

ماموران سازمان اطلاعات پلیس تهران در عملیاتی ویژه، فردی را که با سوءاستفاده از پوشش یک شرکت بازرگانی در محله فرشته اقدام به جاسوسی و ارتباط با شبکههای معاند از طریق تجهیزات استارلینک میکرد، شناسایی و دستگیر کردند.
مرکز اطلاعرسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در بیانیهای رسمی و قاطع، از انجام یک عملیات پیچیده و موفقیتآمیز اطلاعاتی در شمال تهران خبر داد که منجر به کشف و ضبط تجهیزات غیرمجاز ارتباط ماهوارهای استارلینک شد. بر اساس جزئیات منتشر شده، این تجهیزات در پشتبام یک مجتمع تجاری در محله لوکس فرشته جاسازی شده بودند تا از دید ناظران مخفی بمانند. نیروهای زبده سازمان اطلاعات پلیس پایتخت پس از دریافت گزارشهای دقیق مردمی و پایشهای شبانهروزی، موفق شدند این شبکه غیرقانونی را شناسایی کنند.
بررسیهای فنی و تخصصی ماموران نشان داد که یکی از کارمندان با سوءاستفاده از پوشش حقوقی و عنوان یک شرکت بازرگانی معتبر، اقدام به واردات و راهاندازی این دستگاهها کرده است تا بدون نظارت، با شبکههای جاسوسی و جریانهای معاند خارج از کشور در ارتباط باشد. پلیس تصریح کرده است که مدیرعامل این شرکت تجاری از این اقدامات مخفیانه هیچگونه اطلاعی نداشته و متهم با حیلهگری و بهرهبرداری از موقعیت شغلی خود، امنیت ملی را هدف قرار داده بود. در ادامه این اطلاعیه آمده است که فرد خاطی پس از جمعآوری مستندات کافی توسط تیمهای اطلاعاتی، در عملیاتی غافلگیرانه در روز سهشنبه، یکم اردیبهشتماه ۱۴۰۵ دستگیر و به مراجع قضایی تحویل داده شد. در حال حاضر پرونده این متهم در دادسرای امنیت در حال رسیدگی است و تحقیقات گسترده برای شناسایی سایر عوامل مرتبط با این شبکه جاسوسی ادامه دارد. مقامات انتظامی با اشاره به اینکه بخش قابلتوجهی از تحرکات مشکوک و فعالیتهای خرابکارانه در تهران با بهرهگیری از تجهیزات ماهوارهای استارلینک هدایت میشود، نسبت به نفوذ امنیتی از طریق این ابزارها هشدار جدی دادند. این تجهیزات به دلیل ویژگیهای خاص فنی، قابلیت دور زدن بسترهای ارتباطی متعارف کشور را دارند و میتوانند به عنوان بستری برای انتقال دادههای طبقهبندی شده توسط عوامل نفوذی مورد استفاده قرار گیرند که این مسئله هوشیاری مضاعف نهادهای امنیتی را میطلبد. پلیس تهران بزرگ در پایان این گزارش ضمن تقدیر از همکاری صمیمانه مردم در شناسایی این کانونهای تهدید، تاکید کرد که حفظ امنیت عمومی و صیانت از مرزهای اطلاعاتی کشور خط قرمز دستگاههای انتظامی است. از تمامی شهروندان درخواست شده است که هرگونه مشاهده موارد مشکوک یا فعالیتهای غیرمتعارف در مجتمعهای تجاری و مسکونی را بلافاصله از طریق شمارههای تماس ۱۱۰ یا نهادهای امنیتی گزارش دهند. نهادهای نظارتی اعلام کردهاند که برخورد با استفاده غیرقانونی از تجهیزات ماهوارهای، بهویژه مواردی که با جاسوسی و ارتباط با شبکههای معاند گره خورده است، با قاطعیت تمام ادامه خواهد داشت و هیچگونه مماشاتی در برابر کسانی که امنیت روانی و ملی کشور را هدف قرار دادهاند صورت نخواهد گرفت. این اقدام پلیس نشاندهنده تسلط اطلاعاتی بالا بر تحرکات گروههای نفوذی در پایتخت است که با هدف بیثباتسازی و جاسوسی سایبری در پوشش فعالیتهای اقتصادی فعالیت میکنند
