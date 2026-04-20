انهدام شبکه تروریستی وابسته به جمهوری اسلامی توسط نهادهای امنیتی امارات

مقامات امنیتی امارات متحده عربی با انتشار بیانیهای رسمی از شناسایی و متلاشیسازی یک گروه تروریستی خبر دادند که با هدف ایجاد ناامنی و بیثباتسازی داخلی، با نهادهای خاصی در جمهوری اسلامی مرتبط بوده است.
دولت امارات متحده عربی در بیانیهای رسمی و قاطع که روز دوشنبه ۳۱ فروردین منتشر شد، از موفقیت نیروهای امنیتی و اطلاعاتی خود در کشف و متلاشی کردن یک شبکه سازمانیافته تروریستی خبر داد. بر اساس گزارشهای منتشر شده توسط خبرگزاری رسمی امارات، وام، این گروه که پیوندهای آشکاری با برخی نهادهای تندرو در جمهوری اسلامی داشته است، با طراحی نقشههای پیچیده قصد داشت ثبات و امنیت داخلی این کشور را هدف قرار دهد.
مقامات ابوظبی تأکید کردهاند که اعضای این شبکه به اتهام توطئه برای ایجاد آشوب و تلاش برای ضربه زدن به وحدت ملی دستگیر شدهاند و تحت بازجوییهای دقیق قرار دارند. بررسیهای اولیه نشان میدهد که اعضای این گروه با بهرهگیری از ایدئولوژیهای افراطی، اقدام به جذب نیرو در نقاط حساس و کلیدی امارات کرده بودند تا از طریق انجام فعالیتهای خرابکارانه، در ساختار امنیتی کشور نفوذ کرده و جوی از وحشت و بیاعتمادی را در میان شهروندان ایجاد کنند. در ادامه گزارشهای نهادهای امنیتی امارات آمده است که این شبکه تروریستی فعالیتهای مخفیانه گستردهای را در داخل و خارج از مرزهای این کشور هدایت میکرده است. هدف اصلی این افراد، انتقال تفکرات انحرافی به قشر جوان و استفاده از آنان برای پیشبرد منافع احزاب و گروههای خارجی بود تا از این طریق، ضمن تحریک علیه سیاستهای داخلی و خارجی دولت امارات، وجهه بینالمللی کشور را تخریب کنند. شواهد به دست آمده حاکی از آن است که اعضای این گروه، نشستهای محرمانهای را با عناصر افراطی در خارج از خاک امارات برگزار میکردند تا هماهنگیهای لازم برای اقدامات تروریستی را سازماندهی کنند. همچنین، یکی از بخشهای مهم این توطئه، جمعآوری غیرقانونی مبالغ کلان پولی و انتقال آن به طرفهای خارجی مشکوک بوده است که با هدف تأمین مالی عملیاتهای خرابکارانه صورت میگرفت. این اقدامات با هدف بزرگنمایی تهدیدهای کاذب علیه امنیت عمومی و کاهش اعتماد مردم به نهادهای دولتی انجام میپذیرفت. تحلیلگران مسائل خاورمیانه بر این باورند که اقدام قاطع امارات متحده عربی در مقابله با این شبکه، نشاندهنده هوشیاری دستگاههای اطلاعاتی این کشور در برابر تلاشهای نفوذ و بیثباتسازی منطقهای است. مقامات اماراتی در پایان بیانیه خود تأکید کردند که امنیت ملی و ثبات کشور خط قرمز نظام حاکم است و هرگونه تلاش برای خدشهدار کردن صلح و آرامش مردم، با پاسخهای سخت و قانونی مواجه خواهد شد. با دستگیری این عناصر، فصل جدیدی از همکاریهای اطلاعاتی برای شناسایی سرشاخههای خارجی این جریان آغاز شده است تا از تکرار چنین تهدیداتی در آینده جلوگیری شود. امارات متحده عربی با انتشار جزئیات این عملیات، تلاش کرده است تا به جامعه جهانی اطمینان دهد که همچنان در مسیر ثبات و توسعه پایدار باقی میماند و اجازه نخواهد داد هیچ جریان خارجی یا گروه تندروی مذهبی و سیاسی، دستاوردهای اجتماعی و اقتصادی این کشور را در معرض آسیب یا فروپاشی قرار دهد. این رویداد در حالی رخ میدهد که تنشهای منطقهای میان کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و برخی بازیگران فرامنطقهای در سالهای اخیر به بالاترین سطح خود رسیده است
