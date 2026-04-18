انهدام شبکه‌های جاسوسی و خرابکاری در سه استان کشور

📆4/18/2026 7:13 AM
📰EtemadOnline
سازمان اطلاعات سپاه پاسداران از شناسایی و انهدام هسته‌های وابسته به آمریکا، رژیم صهیونیستی و انگلیس در استان‌های آذربایجان شرقی، کرمان و مازندران خبر داد. این شبکه‌ها در زمینه‌هایی چون جاسوسی، تسلیح، اخلال در بازار و سازماندهی اغتشاشات فعالیت داشتند.

سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور اطلاعیه‌ای از شناسایی و انهدام هسته‌های وابسته به سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا، رژیم صهیونیستی و انگلیس در سه استان کشور خبر داد. این هسته‌ها که در راستای آماده‌سازی مقدمات حمله نظامی احتمالی دشمن فعالیت می‌کردند، در استان‌های آذربایجان شرقی، کرمان و مازندران مورد ضربه قرار گرفتند. فعالیت‌های این شبکه‌ها شامل شبکه‌سازی، تسلیح، جاسوسی، به‌هم‌زدن ثبات بازار، قاچاق کالا، تولید و انتشار شایعه‌های اقتصادی و در نهایت شکل‌دهی به اغتشاشات خیابانی بوده است. این عملیات‌ها در راستای حفظ امنیت داخلی و مقابله با تهدیدات خارجی صورت گرفته و نشان‌دهنده اشراف اطلاعاتی نیروهای امنیتی بر تحرکات دشمنان است.

در استان آذربایجان شرقی، سازمان اطلاعات سپاه در دومین عملیات خود در ایام اخیر، موفق به شناسایی و دستگیری 7 نفر از عناصر وابسته به گروه‌های تروریستی سلطنت‌طلب شد. این افراد در حالی که در حال تهیه سلاح و آماده‌سازی اقدامات خرابکارانه بودند، مختصات اماکن حساس را به سرپل‌های خود در خارج از کشور ارسال می‌کردند. این اقدام نشان‌دهنده ارتباط مستقیم این عناصر با شبکه‌های برانداز و تلاش آنها برای ایجاد ناامنی و آسیب رساندن به زیرساخت‌های حیاتی کشور است. دستگیری این افراد گامی مهم در خنثی‌سازی نقشه‌های دشمنان برای ایجاد آشوب و بی‌ثباتی در منطقه شمال غرب کشور محسوب می‌شود.

استان مازندران نیز شاهد اقداماتی مشابه بود. سازمان اطلاعات سپاه در این استان، طی اقدامات گسترده خود، موفق به شناسایی و دستگیری 69 نفر شد. این افراد در قالب عناصر وابسته به جریان سلطنت‌طلبی، مرتبطین با رژیم صهیونیستی، عناصر خودفروخته و مزدوران اقتصادی فعالیت می‌کردند. اهداف اصلی این هسته‌ها انجام اقدامات خرابکارانه و ایذایی در کشور بود. در بازرسی از مخفیگاه‌های این افراد، مقادیری سلاح گرم و سرد، و تجهیزات مخابراتی کشف و ضبط گردید. این کشفیات حاکی از عزم جدی این گروه‌ها برای برهم زدن نظم عمومی و ایجاد خسارت به اموال عمومی و خصوصی است. تلاش این هسته‌ها برای اخلال در امنیت و آرامش جامعه با هوشیاری نیروهای اطلاعاتی ناکام ماند.

در استان کرمان نیز، سازمان اطلاعات سپاه توانست 51 نفر از عناصر اصلی و جواسیس دشمن را شناسایی و زیر ضربه قرار دهد. در میان دستگیرشدگان، 3 تیم جاسوسی مرتبط با سرویس‌های اطلاعاتی دشمن، 2 تیم وابسته به فرقه ضاله بهائیت، یک هسته عملیاتی 4نفره مسلح وابسته به سلطنت‌طلبان و 6 نفر از عوامل رسانه‌ای وابسته به شبکه تروریستی اینترنشنال حضور دارند. این افراد در حالی که با سرپل‌های خارجی در ارتباط بودند، به دنبال اخلال در بازار، جذب و سازماندهی افراد برای راه‌اندازی آشوب و اغتشاش بودند. اقدامات این شبکه‌ها، به ویژه در حوزه رسانه‌ای، با هدف انتشار اخبار کذب و تشدید نارضایتی عمومی صورت می‌گرفت. انهدام این تیم‌ها، ضربه سختی به تلاش‌های دشمن برای ایجاد بحران اقتصادی و اجتماعی در جنوب شرق کشور وارد کرد و نشان داد که نیروهای امنیتی با اشراف کامل بر تحرکات، آماده مقابله با هرگونه تهدید هستند

