انهدام باند سارقان سریالی «پروفسورها» با ردپای یک قبض خشکشویی

باند سارقان حرفهای که با نام «پروفسورها» شناخته میشدند، پس از ارتکاب سرقتهای متعدد در شمال تهران، با جا گذاشتن یک قبض خشکشویی به دام افتادند. این باند که با شیوههای پیچیده و وسواسگونه عمل میکرد، در نهایت توسط پلیس شناسایی و اعضای آن دستگیر شدند. تحقیقات نشان داد که سارقان از افراد تحصیلکرده و باهوش برای انجام سرقتهای خود استفاده میکردند.
گروه سارقانی که به «پروفسورها» مشهور بودند و با دقت و ظرافت خاصی سرقت های خود را انجام میدادند، با جا گذاشتن یک قبض خشکشویی در محل یکی از سرقت ها، شناسایی و دستگیر شدند. بنا بر گزارشها، مدتی قبل شکایتهای متعددی از سرقت خانههای شمال شهر به پلیس واصل شد. اعضای این باند با استفاده از بالکنهای طبقه اول ساختمانهای اعیانی، وارد خانهها میشدند.
آنها برای جلوگیری از ورود ناگهانی صاحبخانه، مبلمان را پشت در ورودی قرار میدادند تا در صورت بازگشت زودهنگام صاحبخانه، فرصت کافی برای فرار داشته باشند. پس از گزارش این سرقتهای سریالی از خانههای اعیانی به پلیس، بازپرس دادسرای ویژه سرقت دستور تحقیقات را صادر کرد و تیمی از کارآگاهان برای دستگیری اعضای این باند که شامل سه مرد نقابدار بودند، وارد عمل شدند. چالشهای تحقیقات اولیه به دلیل حرفهای بودن سارقان به بنبست رسید؛ چرا که آنها در تمامی سرقتها از ماسک و دستکش استفاده میکردند و پلاک خودروهایشان نیز دستکاری شده بود. اما یک سرنخ کلیدی توسط یک مهندس جوان که خانهاش مورد سرقت قرار گرفته بود، در اختیار مأموران قرار گرفت. او گفت: «پس از سرقت، همسرم مشغول تمیز کردن خانه بود که ناگهان یک کاغذ تا شده پیدا کرد. با بررسی آن متوجه شدیم که یک قبض خشکشویی در جنوب تهران است، در حالی که نه من و نه همسرم لباسی برای خشکشویی به آن منطقه نداده بودیم.» کارآگاهان پلیس با این فرضیه که قبض میتواند مربوط به سارقان باشد، تحقیقات خود را متمرکز کردند. در ادامه تحقیقات، هویت صاحب قبض که یک زن جوان بود، شناسایی و دستگیر شد. این زن جوان در بازجوییها اظهار داشت: «این قبض لباسهای من است. چند روز قبل آن را به همسرم دادم تا لباسها را از خشکشویی تحویل بگیرد، اما نمیدانم چطور در آن خانه پیدا شده است.» با توجه به اظهارات این زن و احتمال دخالت همسرش، مرد جوان نیز بازداشت شد. پس از مواجهه با مدارک و شواهد پلیس، اشکان، مرد جوان، به سرقتهای سریالی با همکاری دو نفر دیگر اعتراف کرد. با اعتراف اشکان، دو همدست دیگر او نیز دستگیر و به دستور بازپرس دادسرای ویژه سرقت در اختیار اداره آگاهی قرار گرفتند و تحقیقات از آنها ادامه دارد. اشکان، که انتظار نداشت به این سادگی دستگیر شود و راز سرقتهایش فاش گردد، در مورد سرقتها گفت: «من لیسانس ریاضی دارم و در مدرسه و دانشگاه نابغه بودم. اما به خاطر مشکلات مالی و نیاز به پول، مجبور به سرقت شدم. همدستانم نیز شرایط مشابهی داشتند. من در انتخاب همدستانم سختگیر بودم و فقط افراد تحصیلکرده را انتخاب میکردم. یکی از همدستانم فوق دیپلم برق دارد و پارکورکار است که با پرش خود را به طبقه اول میرساند.» وی در پاسخ به این سؤال که تا چه زمانی قصد داشتند به سرقت ادامه دهند، گفت: «تا زمانی که وضعیت مالیمان بهبود پیدا میکرد.» اشکان در مورد حرفهای بودن سرقتها و انتخاب خانهها توضیح داد: «من بسیار حرفهای عمل میکردم و در انتخاب خانهها وسواس داشتم. خانهها باید اعیانی و لوکس میبودند تا در صورت عدم دسترسی به پول، حداقل اشیای قیمتی مانند تابلو فرش و عتیقهجات را سرقت کنیم.» وی در مورد چگونگی شناسایی خانهها نیز گفت: «چند روز قبل از اجرای نقشه، یکی از همدستانم به بهانه پیک، خود را به مقابل خانه مورد نظر میرساند و با باز شدن در توسط صاحبخانه، وضعیت داخلی خانه را بررسی میکرد.