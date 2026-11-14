انهدام مهمات کشف شده در شمال کرمانشاه و هشدار سپاه

سپاه حضرت نبی اکرم کرمانشاه از اجرای عملیات کنترل شده انهدام مهمات جنگی در روز ۲۳ آبان خبر داد. صداهای انفجار ناشی از این عملیات فنی بوده و هیچ خطری شهروندان را تهدید نمی‌کند.

روابط عمومی سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه در اطلاعیه‌ای رسمی اعلام کرد که عملیات فنی و انهدام مهمات عمل‌نکرده در محدوده شمال شهر کرمانشاه برگزار خواهد شد. این عملیات برنامه‌ریزی شده در بازه زمانی ساعت ۱۲ الی ۱۶ در روز شنبه ۲۳ آبان ‌ماه اجرا می‌شود.

جزئیات زمان و مکان عملیات انهدام

بر اساس توضیحات ارائه شده توسط مقامات نظامی، محل دقیق انجام این اقدام فنی در حوالی شمال شهر کرمانشاه تعیین شده است. هدف از این اقدام، خنثی‌سازی مواد منفجره قدیمی و جلوگیری از هرگونه خطر بالقوه برای ساکنان منطقه است.

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مسئولان تاکید دارند که این عملیات کاملاً تخصصی و تحت نظارت تیم‌های آموزش دیده انجام می‌گیرد. هیچ گونه حادثه امنیتی یا وضعیت غیرعادی در منطقه رخ نداده و تنها هدف، پاکسازی محیط زیست از بقایای جنگ است.

علت ایجاد صداها و توضیحات امنیتی

روابط عمومی سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه تأکید کرد که صداهای انفجاری شنیده شده در بازه زمانی مذکور، ناشی از عملیات برنامه‌ریزی شده است. این صداها بخشی از فرآیند کنترل شده انهدام مهمات قدیمی هستند و جای هیچ‌گونه نگرانی برای مردم وجود ندارد.

مقامات نظامی در این اطلاعیه اعلام کردند که صداهای احتمالی مربوط به انفجار کنترل شده برای از بین بردن مهمات عمل‌نکرده جنگ تحمیلی دشمن آمریکایی‌صهیونیستی است. این اقدامات با هدف حفظ امنیت جانی و مالی شهروندان و جلوگیری از انفجارهای ناگهانی و غیرقابل پیش‌بینی انجام می‌شود.

تأکید بر عدم وجود خطر برای شهروندان

سپاه استان کرمانشاه با انتشار بیانیه‌ای محکم اعلام کرد که هیچ‌گونه حادثه یا وضعیت غیرعادی در منطقه وجود ندارد. این توضیحات旨在 برای آرامش خیال عموم مردم و جلوگیری از شایعه‌پراکنی در فضای مجازی منتشر شده است.

مسئولان سپاه حضرت نبی اکرم (ص) تأکید کردند که این عملیات فقط و فقط برای ایمن‌سازی منطقه از مواد منفجره کشف شده در شمال شهر انجام می‌شود. شهروندان نباید هرگونه صدای انفجار را به معنای یک حمله یا بحران امنیتی تعبیر کنند.

پیش‌زمینه و اهمیت ایمن‌سازی مناطق

استان کرمانشاه به دلیل مرزی بودن و درگیری‌های مرزی در دوران جنگ تحمیلی، همواره با چالش بقایای مواد جنگی روبرو بوده است. کشف مهمات عمل‌نکرده در نقاط مختلف این استان، نیازمند اقدامات سریع و تخصصی برای حذف خطر است.

انجام این عملیات‌ها توسط نیروهای مهندسین و متخصصان انهدام، نشان‌دهنده تعهد دستگاه نظامی به ارتقای سطح ایمنی در مناطق شهری و روستایی است. این اقدامات بخشی از برنامه‌های بلندمدت برای پاکسازی کامل محیط زیست از آثار جنگ است.

هشدار به مردم برای عدم نگرانی

روابط عمومی سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه مجدداً تأکید کرد که صداهای ناشی از این عملیات کنترل شده است. مردم می‌توانند با اطمینان کامل نسبت به اقدامات انجام شده توسط نیروهای نظامی، در ساعات مذکور در مناطق مجاور فعالیت عادی داشته باشند.

این اطلاعیه همچنین بیان می‌کند که هیچ‌گونه حادثه غیرمترقبه‌ای در شمال شهر کرمانشاه ثبت نشده است. هدف نهایی این اقدامات، حفظ امنیت پایدار و پیشگیری از هرگونه خطر احتمالی برای ساکنان محلی و مسافران عبوری است.