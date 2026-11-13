انهدام پهپاد MQ-1 آمریکا در سیریک توسط ارتش ایران

ارتش ایران انهدام پهپاد MQ-1 آمریکایی در سواحل سیریک را اعلام کرد. جزئیات حمله به دکل مخابراتی و ادعای برخورد رادار بحرین در گزارش زیر.

ارتش جمهوری‌اسلامی ایران جمعه ۲۲ آبان ۱۴۰۵ اعلام کرد که یک فروند پهپاد آمریکایی از نوع MQ-1 را در منطقه کوهستک، واقع در سواحل شهرستان سیریک در استان هرمزگان ، منهدم کرده است. این اطلاعیه پس از آن منتشر شد که شامگاه پنج‌شنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۵، خبرگزاری ایرنا به نقل از منابع رسمی از وقوع یک حمله نظامی در همین منطقه خبر داده بود.

جزئیات فنی انهدام پهپاد در هرمزگان

بر اساس اطلاعیه رسمی ارتش که توسط رسانه‌های داخلی بازتاب یافته، پهپاد هدف‌قرارگرفته با رهگیری و شلیک یک سامانه پدافندی جدید نیروی دریایی ارتش نابود شده است. این عملیات تحت شبکه یکپارچه قرارگاه مشترک پدافند هوایی کشور انجام پذیرفته و نشان‌دهنده فعال‌سازی سامانه‌های دفاعی پیشرفته در این منطقه ساحلی است.

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در گزارش منتشرشده از سوی ارتش، قطعه‌ای آسیب‌دیده از پهپاد نمایش داده شده که دارای نوشته GU-BX2-03 است. با این حال، کارشناسان و ناظران مستقل تأکید کرده‌اند که از روی تصاویر ارائه‌شده، نمی‌توان نوع دقیق پهپاد، کشور مالک آن یا زمان و محل ثبت واقعی تصاویر را به‌طور مستقل تایید کرد.

واکنش سپاه پاسداران به حمله هوایی

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بامداد جمعه ۲۲ آبان ۱۴۰۵ در اقدامی همزمان اعلام کرد که در واکنش به حمله هوایی به یک دکل مخابراتی در سیریک، رادار هشدار زودهنگام ارتش آمریکا در کشور بحرین را هدف قرار داده و منهدم کرده است. این ادعا که نشان‌دهنده سطح بالایی از تنش منطقه‌ای است، هنوز توسط منابع مستقل تایید نشده است.

خبرگزاری‌های بین‌المللی این ادعای سپاه پاسداران را گزارش کرده‌اند، اما هیچ شواهد مستقلی از آسیب دیدن زیرساخت‌های راداری در بحرین مشاهده نشده است. خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد که فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) و وزارت اطلاع‌رسانی بحرین تا زمان انتشار این گزارش به درخواست‌ها برای اظهارنظر درباره ادعای سپاه پاسداران پاسخی نداده بودند.

وضعیت آتی و واکنش‌های دیپلماتیک

تا لحظه انتشار این گزارش، تاییدیه مستقلی از ادعای انهدام پهپاد آمریکایی در سواحل سیریک منتشر نشده و واکنش رسمی دولت آمریکا به این رویداد مشخص نگردیده است. گزارش‌های اولیه خبرگزاری ایرنا نیز هیچ جزئیاتی درباره میزان خسارت مادی یا تعداد تلفات احتمالی در شهرستان سیریک ارایه نکرده بودند و فضای ابهامی در جزئیات فنی این درگیری ایجاد شده است.

تداوم بی‌پاسخ ماندن استعلامات دیپلماتیک از سوی سنتکام و بحرین، نشانه‌ای از احتیاط در سطح رسمی طرفین یا عدم دسترسی به اطلاعات عملیاتی است. این رویداد در حالی رخ می‌دهد که تنش‌های غیرمستقیم در خلیج فارس به دلیل استقرار پهپادها و سامانه‌های پدافندی در نوسان است و هرگونه خطای محاسباتی می‌تواند پیامدهای گسترده‌تری به دنبال داشته باشد.