حمله انفجاری در نزدیکی مدرسه اسعدآباد منجر به کشته شدن ۳۲ کودک شد. یوناما و سفارت اروپا خواستار تحقیقات شفاف و امنیت مدارس شدند.

بر اثر انفجاری که در نزدیکی یک مدرسه متوسطه در منطقه اسعدآباد در ولایت کنر افغانستان رخ داد، دست‌کم ۳۲ کودک جان باختند و ۱۲۴ نفر دیگر مجروح شدند. این حادثه دردناک که در هشتم آذر ماه اتفاق افتاد، موجی از خشم و همدردی را در میان نهادهای بین‌المللی و دیپلمات‌های افغانستان برانگیخت و ضرورت حفاظت فوری از غیرنظامیان و کودکان را به کرات یادآوری کرد.

جزئیات حادثه و ادعاهای متضاد

دفتر هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در بیانیه‌ای رسمی که در روز یکشنبه هشتم آذر منتشر شد، عمیقاً از جان‌باختن غیرنظامیان به‌ویژه کودکان ابراز تاسف کرد. این نهاد اعلام داشت که این انفجار در اسعدآباد نه تنها باعث کشته و زخمی شدن شمار زیادی از کودکان شد، بلکه پیامدهای ویرانگر تداوم خشونت در جوامع افغانستان را به تصویر می‌کشد. یوناما اعلام کرد که در حال پیگیری دقیق این حادثه و کسب اطلاعات بیشتر درباره چگونگی وقوع آن است.

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رئیس‌جمهور سابق افغانستان و مقامات افغان در قبال این حادثه نظرات متفاوتی ارائه داده‌اند. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی طالبان، علت انفجار را غفلت و بی‌احتیاطی در نگهداری مواد منفجره متعلق به یک شرکت استخراج معدن دانست. با این حال، منابع پاکستانی ادعا کردند که محل انفجار، یکی از مراکز ساخت بمب متعلق به گروه تروریستی تحریک طالبان پاکستان (TTP) بوده است. این ادعاهای متضاد، شفافیت موضوع را بیش از پیش تحت‌الشعاع قرار داده است.

واکنش‌های دیپلماتیک و سازمان‌های حقوق بشری

نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان در شبکه اجتماعی ایکس با ابراز اندوه عمیق، بر این اصل تأکید کرد که مدارس باید مکان‌هایی امن برای یادگیری باقی بمانند و در همه حال باید از کودکان محافظت شود. این نهاد در واکنش به این جنایت، از خانواده‌های جان‌باختگان تسلیت گفت و با خانواده‌های مجروحان ابراز همدردی کرد. همچنین نمایندگی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد نیز با ابراز همبستگی کامل، بر حمایت از کودکان و آسیب‌دیدگان از این انفجار ویرانگر تأکید نمود.

صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) نیز در هفتم آذر از گزارش‌های مربوط به کشته و زخمی شدن کودکان ابراز اندوه کرد. این سازمان اعلام داشت که هم‌زمان با ارائه کمک‌های پزشکی برای نجات جان آسیب‌دیدگان، در حال ارزیابی سایر نیازهای کودکان و خانواده‌های آسیب‌دیده است. این اقدامات نشان‌دهنده نگرانی جدی جامعه جهانی درباره سلامت و امنیت کودکان در مناطق درگیر یا حساس است.

درخواست‌های دیپلمات‌ها برای شفافیت و عدالت

نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دائم افغانستان در سازمان ملل متحد، گزارش‌های مطرح شده درباره نگهداری مواد منفجره در نزدیکی مدرسه را پرسش‌برانگیز خواند. او خواستار انجام تحقیقات شفاف برای روشن شدن علت انفجار، مشخص شدن هرگونه ارتباط احتمالی آن با فعالیت‌های تروریستی و پاسخگو کردن مسئولان مربوطه شد. فایق بر این باور است که بدون شفافیت، اعتماد عمومی بیشتر خدشه‌دار خواهد شد.

نصیر احمد اندیشه، نماینده دائم افغانستان در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو، این انفجار را نشانه دیگری از نبود شفافیت و پاسخگویی در ساختار حاکمیت طالبان دانست. اندیشه با اشاره به منتشر نشدن جزییات فنی، تصاویر یا گزارش‌های مستقل از محل حادثه، گفت که ممانعت از دسترسی رسانه‌ها به محل و فشار شدید بر خبرنگاران، روشن شدن علت واقعی چنین حوادثی را تقریباً ناممکن کرده است.

اندیشه تأکید کرد که تا زمانی که طالبان آزادی رسانه‌ها را نپذیرد، هیات‌های حقیقت‌یاب مستقل تشکیل ندهد و در برابر مردم پاسخگو نباشد، چنین حوادثی در پرده‌ای از ابهام باقی خواهند ماند و قربانیان و خانواده‌های آنان از دستیابی به عدالت محروم خواهند شد. این دیدگاه بازتاب‌دهنده نگرانی‌های عمیق دیپلمات‌های افغان درباره آینده حقوق بشر و حاکمیت قانون در کشور است.

سابقه خشونت علیه کودکان و آموزش

مدارس و مراکز آموزشی افغانستان در سال‌های گذشته نیز شاهد انفجارهایی بوده‌اند که به کشته یا زخمی شدن دانش‌آموزان انجامیده است. در ۲۶ مرداد سال جاری، بر اثر انفجاری در مدرسه‌ای در منطقه دشت برچی در غرب کابل، دست‌کم ۴۲ کودک بین ۹ تا ۱۴ سال کشته شدند. این سابقه تاریک نشان می‌دهد که امنیت کودکان در محیط‌های آموزشی همواره در خطر جدی قرار داشته است.

پارلمان اروپا در قطعنامه‌ای مصوب ۳۱ اردیبهشت سال جاری، رژیم طالبان را به به‌کار بردن روش‌های سرکوبگرانه و نقض سیستماتیک حقوق زنان و دختران متهم کرده است. این قطعنامه که به استناد گزارش‌های حقوق بشری تدوین شده، خواستار لغو محدودیت‌های اعمال شده علیه زنان، دختران و اقلیت‌های مذهبی شده و هشدار داده است که این محدودیت‌ها دسترسی به عدالت و خدمات درمانی را برای زنان دشوارتر کرده است.