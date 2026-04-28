نخست وزیر اسرائیل از نابودی یک تونل تروریستی عظیم حزب‌الله خبر داد و تاکید کرد که عملیات نابودی زیرساخت‌های تروریستی این گروه ادامه خواهد داشت. ارتش اسرائیل نیز تصاویری از داخل تونل‌ها و لحظه انفجار آن‌ها منتشر کرد.

نخست وزیر اسرائیل ، بنیامین نتانیاهو ، در روز هشتم اردیبهشت ماه، در پیامی ویدئویی به عملیات ارتش اسرائیل در نابودی یک تونل تروریستی گسترده متعلق به حزب‌الله اشاره کرد.

او با تأکید بر تعهد اسرائیل به مقابله با تهدیدات تروریستی، اعلام داشت که نیروهای اسرائیلی در حال نابودی زیرساخت‌های تروریستی حزب‌الله هستند و ده‌ها تروریست وابسته به این گروه را از بین برده و یا به اسارت گرفته‌اند. نتانیاهو تصریح کرد که این اقدامات به صورت مستمر ادامه خواهند یافت و هدف اصلی، برچیدن کامل توانایی‌های تهاجمی حزب‌الله است.

او همچنین مناطق جنوب لبنان، مناطق واقع در شمال رودخانه لیتانی و دره بقاع را به عنوان مناطق امنیتی تحت عملیات ارتش اسرائیل معرفی کرد و بر لزوم پاکسازی کامل این مناطق از عناصر تروریستی تأکید نمود. نخست وزیر اسرائیل در ادامه سخنان خود به تهدیدات پهپادی حزب‌الله نیز اشاره کرد و گفت که چند هفته پیش دستورالعمل‌های لازم برای اجرای یک پروژه ویژه با هدف از بین بردن این تهدیدات را صادر کرده است.

او اذعان داشت که این اقدام نیازمند زمان است، اما اطمینان داد که اسرائیل با قاطعیت در برابر حملات پهپادی نیز ایستادگی خواهد کرد و توانایی‌های دفاعی خود را به طور کامل به کار خواهد گرفت. همزمان با انتشار این پیام، ارتش اسرائیل تصاویری از داخل دو تونل متعلق به حزب‌الله در جنوب لبنان و همچنین لحظه انفجار این تونل‌ها را منتشر کرد.

این تصاویر، عمق و گستردگی تونل‌های حفر شده توسط حزب‌الله را به نمایش می‌گذارد و نشان می‌دهد که این گروه تروریستی با صرف هزینه‌های هنگفت و تلاش‌های فراوان، شبکه‌ای پیچیده از تونل‌ها را برای اهداف تروریستی خود ایجاد کرده است. بر اساس اعلام ارتش اسرائیل، این تونل‌ها شامل بیش از ۳۰ اتاق برای اقامت و فرماندهی و همچنین ۳۰ دهانه عملیاتی بوده است.

علاوه بر این، مقادیر زیادی مهمات و مواد منفجره در داخل این تونل‌ها پنهان شده بود که در جریان عملیات ارتش اسرائیل با استفاده از بیش از ۴۵۰ تُن مواد منفجره، به طور کامل نابود شد. این عملیات، ضربه مهلکی به توانایی‌های نظامی حزب‌الله وارد کرده و نشان‌دهنده عزم جدی اسرائیل در مقابله با تروریسم است.

با وجود تلاش‌های میانجی‌گرانه آمریکا و برقراری آتش‌بس سه هفته‌ای بین حزب‌الله و اسرائیل از روز ششم اردیبهشت ماه، این گروه تروریستی مورد حمایت جمهوری اسلامی همچنان به حملات خود علیه مردم و سربازان اسرائیلی ادامه می‌دهد. این حملات، نقض آشکار توافق آتش‌بس بوده و نشان‌دهنده عدم تمایل حزب‌الله به صلح و ثبات در منطقه است.

نتانیاهو در پایان سخنان خود با اشاره به وعده‌های قبلی خود، تأکید کرد که اسرائیل در حال تغییر چهره خاورمیانه است و به تلاش‌های خود برای ایجاد یک منطقه امن و باثبات ادامه خواهد داد. او بر این باور است که نابودی حزب‌الله و برچیدن زیرساخت‌های تروریستی آن، گامی مهم در راستای تحقق این هدف است. این عملیات، بخشی از یک استراتژی گسترده‌تر برای مقابله با تهدیدات تروریستی در منطقه و تضمین امنیت اسرائیل و مردم آن است.

اسرائیل بارها اعلام کرده است که در برابر هرگونه تهدیدی از سوی حزب‌الله و سایر گروه‌های تروریستی، با قاطعیت پاسخ خواهد داد و از منافع و امنیت خود دفاع خواهد کرد. این رویکرد، نشان‌دهنده عزم راسخ اسرائیل در مقابله با تروریسم و ایجاد یک محیط امن و باثبات در منطقه است. تحلیلگران سیاسی معتقدند که عملیات اخیر اسرائیل در نابودی تونل‌های حزب‌الله، پیامدهای مهمی برای آینده منطقه خواهد داشت و می‌تواند به تغییر موازنه قدرت در منطقه کمک کند.

این عملیات، نشان‌دهنده توانایی‌های نظامی و اطلاعاتی بالای اسرائیل و همچنین عزم جدی این کشور در مقابله با تروریسم است. در مقابل، حزب‌الله نیز با انتشار بیانیه‌هایی، عملیات اسرائیل را محکوم کرده و تهدید به انتقام‌جویی کرده است. با این حال، با توجه به خسارات سنگینی که در جریان عملیات اخیر به حزب‌الله وارد شده است، بعید به نظر می‌رسد که این گروه تروریستی توانایی پاسخگویی مؤثر به اسرائیل را داشته باشد.

در نهایت، باید گفت که وضعیت در منطقه همچنان متشنج است و احتمال وقوع درگیری‌های جدید وجود دارد. با این حال، اسرائیل با اتخاذ یک رویکرد قاطع و با استفاده از توانایی‌های نظامی و اطلاعاتی خود، در تلاش است تا امنیت خود و مردمش را تضمین کند و از گسترش تروریسم در منطقه جلوگیری کند





