سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا از انفجار ناشی از پرتابه ناشناس در نزدیکی نفت‌کش در ۵۰ مایل غرب دبی خبر داد. همزمان، حوثی‌ها با حمله به پالایشگاه راس‌تنوره و مناطق ریاض، تنش‌ها را تشدید کردند.

سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا (UKMTO) شامگاه چهارشنبه گزارش داد که یک انفجار در نزدیکی یک نفت‌کش در فاصله ۵۰ مایل دریایی غرب دبی رخ داده است. این سازمان تایید کرد که کاپیتان این نفت‌کش از شلیک و برخورد یک پرتابه ناشناس به نزدیکی کشتی اطلاع داده است. همزمان با این رویداد، ساکنان مناطق مختلف ریاض از شنیدن صدای انفجارهای متعدد در پایتخت عربستان سعودی خبر دادند.

جزئیات انفجار و وضعیت خدمه نفت‌کش

بر اساس بیانیه رسمی سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا، کاپیتان نفت‌کش تایید کرده که شلیک یک پرتابه ناشناس در مجاورت کشتی صورت گرفته است. این سازمان تاکید کرد که تمامی اعضای خدمه در سلامت کامل هستند و وضعیت جسمی آن‌ها شفاف است. هیچ گزارشی مبنی بر آسیب دیدن ساختار نفت‌کش یا ایجاد پیامدهای زیست‌محیطی منتشر نشده است.

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اگرچه تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است، اما این اتفاق در سایه تنش‌های منطقه‌ای رخ داده است. پیش از این، نیروهای مسلح ایران بارها خبر داده بود که نفت‌کش‌ها و کشتی‌های باری به مین‌های دریایی در تنگه هرمز برخورد کرده‌اند. با این حال، این رویداد جدید در غرب دبی مستقیماً به آن موارد ربط داده نشده است.

تشدید درگیری‌ها و حملات متقابل حوثی‌ها

حوثی‌ها روز چهارشنبه اعلام کردند که در تلافی حملات ائتلاف به رهبری عربستان سعودی به مناطق تحت کنترل خود، اقدام به هدف قرار دادن منطقه مالی ریاض و پالایشگاه راس‌تنوره در شرق عربستان سعودی کرده‌اند. یحیی سریع، سخنگوی حوثی‌ها، حمله به این پالایشگاه را یک عملیات دقیق و مستقیم توصیف کرد. او افزود که این حمله باعث آتش‌سوزی در تاسیسات انرژی شد.

سخنگوی حوثی‌ها توضیح داد که حملات به منطقه ریاض در سه مرحله مجزا انجام شده است. وی تاکید کرد که این پهپادها و موشک‌ها با دقت بالا به اهداف تعیین‌شده اصابت کردند. این حملات بخشی از یک الگوی تهاجمی است که حوثی‌ها در هفته‌های اخیر علیه اهداف اقتصادی و نظامی عربستان آغاز کرده‌اند.

واکنش‌های پدافندی و خسارات در عربستان

ائتلاف به رهبری عربستان سعودی نیز روز چهارشنبه اعلام کرد که توانمندی‌های عملیاتی حوثی‌ها در بندر حدیده در یمن را مورد حمله قرار داده است. همزمان، نیروهای سعودی گزارش دادند که پدافند هوایی آن‌ها موفق به سرنگونی دو موشک بالستیک شلیک‌شده از سوی حوثی‌ها به سمت پایتخت شده است. این پدافند یک موشک کروز در غرب کشور و یک پهپاد در نزدیکی بندر جده را نیز منهدم کرد.

ساکنان شمال و شرق ریاض تایید کردند که صدای انفجارهای متعددی شنیده شده است. یکی از ساکنان اعلام کرد که لرزش شدید باعث لرزیدن شیشه‌های خانه‌اش شده است. این در حالی است که حوثی‌ها همچنین اعلام کردند بنادر جازان و جده در عربستان را در پاسخ به حملات هوایی ائتلاف هدف قرار داده‌اند.

ادامه درگیری‌ها و پیامدهای منطقه‌ای

این حملات متقابل و پاسخ‌های نظامی تا بامداد پنجشنبه همچنان ادامه داشت. ترکیبی از شلیک موشک و پهپاد از سوی حوثی‌ها و عملیات‌های پدافندی و تهاجمی ائتلاف سعودی، وضعیت منطقه را به شدت پرتنش نگه داشته است. این رویدادها نشان‌دهنده عمق درگیری‌ها در خلیج فارس و دریای سرخ است.

روند فعلی نشان می‌دهد که هر اقدام نظامی منجر به پاسخ‌های سریع و هدفمند از سوی طرفین درگیری می‌شود. تمرکز بر زیرساخت‌های انرژی و مراکز شهری، نگرانی‌ها را نسبت به ثبات تجاری و امنیت جانی در منطقه افزایش داده است. تحلیل‌گران انتظار دارند که این تنش‌ها بر جریان‌های دریایی و انرژی در ماه‌های آینده تاثیر مستقیم بگذارد.