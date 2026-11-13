انفجار دو نفتکش متخلف در تنگه هرمز به دست نیروی دریایی سپاه

نیروی دریایی سپاه پاسداران از انفجار و آتش سوزی دو نفتکش متخلف که در جنوب تنگه هرمز تردد غیرمجاز داشتند خبر داد. این اقدام در پاسخ به نادیده گرفتن ترتیبات تردد انجام شد.

نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اقدامی قاطع، انفجار و آتش سوزی دو فروند نفتکش متخلف را در جنوب تنگه هرمز تایید کرد. این نیروی دریایی در بامداد شنبه اعلام نمود که این دو کشتی با خاموش کردن کامل سامانه‌های راداری و موقعیت‌یاب، قصد تردد مخفیانه و غیرمجاز از مسیر تنگه هرمز را داشته‌اند.

جزئیات انفجار و آتش سوزی در جنوب تنگه

بر اساس بیانیه رسمی منتشر شده از سوی روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، این دو نفتکش پس از ورود به محدوده ممنوعه، با اصابت به مین دریایی دچار انفجار شدید شده و در آتش سوزی گرفتار شدند. این حادثه منجر به روشن شدن آسمان شب در سواحل جنوبی تنگه هرمز توسط زبانه‌های شعله یکی از کشتی‌ها شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، کشتی که آتش سوزی شدیدتری داشت، از نوع سوپر نفتکش‌ها بوده است که نشان‌دهنده حجم بالای محموله سوخت در آن است.

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هشدار جدی به مالکان کشتی‌های تجاری

نیروی دریایی سپاه در بیانیه خود صراحتاً به مالکان و شرکت‌های کشتیرانی جهانی هشدار داد که هرگونه تردد در تنگه هرمز بدون هماهنگی قبلی با مرکز کنترل تردد نیروی دریایی سپاه، عواقب سنگینی به همراه خواهد داشت. این نهاد نظامی تاکید کرد که نادیده گرفتن ترتیبات و مقررات تعیین شده از سوی ایران در این تنگه استراتژیک، می‌تواند منجر به سرنوشتی مشابه برای کشتی‌های متخلف شود. این هشدارها نشان‌دهنده آمادگی کامل نیروهای مسلح برای حفظ امنیت و نظارت بر آب‌های بین‌المللی در این منطقه حساس است.

مکانیسم نظارتی و ردیابی تردد در آب‌های منطقه

یکی از دلایل اصلی شناسایی و برخورد با این نفتکش‌ها، تلاش آن‌ها برای پنهان کردن هویت خود با خاموش کردن سامانه‌های راداری و موقعیت‌یاب (AIS) بوده است. این اقدام معمولاً توسط کشتی‌هایی انجام می‌شود که قصد دور زدن قوانین یا انجام فعالیت‌های غیرقانونی را دارند. نیروی دریایی سپاه با استفاده از تجهیزات نظارتی پیشرفته خود، توانست موقعیت دقیق این کشتی‌ها را ردیابی کند و پس از اخطارهای لازم، دستور برخورد با آن‌ها را صادر نماید. این رویداد نشان می‌دهد که نظارت بر آب‌های تنگه هرمز به شدت فعال و موثر است.

پیامدهای امنیتی و حقوقی برای شرکت‌های کشتیرانی

این واقعه پیام واضحی برای فعالان صنعت حمل و نقل دریایی دارد که باید ضمن رعایت کامل قوانین دریایی، با نهادهای نظارتی ایرانی در تنگه هرمز همکاری کنند. مرکز کنترل تردد نیروی دریایی سپاه به عنوان مرجع اصلی نظارت بر تردد کشتی‌ها، وظیفه دارد تا ایمنی و نظم را در این آب‌ها حفظ کند. شرکت‌هایی که از هماهنگی با این مرکز سر باز زنند، نه تنها با خطر برخورد فیزیکی روبرو می‌شوند، بلکه ممکن است در لیست سیاه ناوگان‌های دریایی قرار گیرند. این اقدامات همچنین تاثیر مستقیمی بر قیمت‌های نفت و امنیت انرژی در جهان خواهد داشت.