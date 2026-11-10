انفجار و آتش‌سوزی در سکوی گازی فاز ۱۴ پارس جنوبی گزارش شده است. مقام‌ها می‌گویند آتش کنترل شده و کسی آسیب ندیده، اما علت حادثه هنوز اعلام نشده است.

رسانه‌های حکومتی ایران شامگاه سه‌شنبه ۱۹ آبان، به نقل از معاون وزیر نفت، از وقوع انفجار در یکی از سکوهای گازی فاز ۱۴ منطقه پارس جنوبی خبر دادند. این رسانه‌ها مدعی شدند آتش‌سوزی در این سکو کاملاً تحت کنترل است و به هیچ کس آسیبی نرسیده است. انفجار در شرایطی گزارش می‌شود که تنش در منطقه، از جمله به دلیل تهدیدهای علیه کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز ، همچنان بالاست.

علت انفجار سکوی گازی فاز ۱۴ پارس جنوبی

علت انفجار سکوی گازی فاز ۱۴ پارس جنوبی تا زمان انتشار این گزارش مشخص نشده است. روابط عمومی شرکت نفت و گاز پارس وقوع آتش‌سوزی در پارس جنوبی را تأیید کرده و گفته است نیروهای عملیاتی و ایمنی با اقدام به‌موقع آتش را مهار کرده‌اند.

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خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، در گزارش خود به علت این انفجار اشاره نکرده است. این خبرگزاری نوشته که بررسی‌ها برای شناسایی علت وقوع حادثه ادامه دارد. بنابراین، هرگونه توضیح درباره دلیل انفجار باید پس از اعلام نتایج این بررسی‌ها سنجیده شود.

مواضع مقام‌ها و منتقدان درباره حادثه

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت پزشکیان، در آخرین نشست خبری خود درباره احتمال قطع گاز در کشور هشدار داد. او گفت که در سال‌های گذشته در زمستان حدود ۳۰۰ میلیون مترمکعب کمبود گاز وجود داشته است.

مهاجرانی همچنین گفت که در حملاتی که به کشور انجام شد و به پالایشگاه‌های گازی آسیب زد، ۲۳۰ میلیون متر مکعب دیگر از ظرفیت تولید گاز کشور از دست رفته است. به گفته او، ایران پیش از انفجار سکوی گازی فاز ۱۴ در روز سه‌شنبه با بیش از ۵۰۰ میلیون مترمکعب کمبود گاز روبه‌رو بوده است.

در مقابل، مخالفان جمهوری اسلامی می‌گویند این حکومت به جای سرمایه‌گذاری در صنعت انرژی و دیگر صنایع حیاتی، پول ملی را صرف گروه‌های تروریستی در منطقه کرده است. آنان معتقدند دولت اکنون توان پاسخ‌گویی به نیازهای ابتدایی مردم، از جمله تأمین گاز و بنزین، را ندارد.

کمبود گاز و پیامدهای احتمالی برای مردم

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، کل ظرفیت تولید گاز در پارس جنوبی حدود ۷۰۰ میلیون مترمکعب است. این رقم نشان می‌دهد که کمبود ۵۰۰ میلیون مترمکعبی پیش از این حادثه، بخش بزرگی از ظرفیت این میدان را پوشش می‌داد.

سخنگوی دولت احتمال قطع گاز را مطرح کرده است، اما در منابع منتشرشده، زمان دقیق یا جدول زمانی تازه‌ای برای بازگشت سکوی گازی فاز ۱۴ به مدار اعلام نشده است. تا روشن شدن علت انفجار و نتیجه بررسی‌ها، میزان تأثیر این حادثه بر تأمین گاز خانگی و صنعتی مشخص نیست.