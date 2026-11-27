انفجار گاز در منزل مسکونی کوی شهدا عباسی تبریز در بامداد جمعه ۶ آذرماه رخ داد. پنج نفر مصدوم شدند و به بیمارستان سینا منتقل شدند. سخنگوی اورژانس بر رعایت نکات ایمنی دودکش تأکید دارد.

در بامداد روز جمعه ۶ آذرماه، انفجار شدیدی در یک واحد مسکونی واقع در کوی شهدا عباسی شهر تبریز رخ داد که منجر به مصدومیت پنج نفر از ساکنان این منزل شد. بر اساس اعلام رسمی وحید شادی‌نیا ، سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی ، این حادثه تلخ اگرچه خسارات مالی و جانی به همراه داشت اما خوشبختانه منجر به فوت هیچ‌یک از ساکنان نشد.

جزئیات زمان و محل وقوع حادثه انفجار گاز

طبق گزارش‌های دریافتی به پایگاه‌های اورژانس، ساعت ۱:۲۳ بامداد جمعه ۶ آذرماه خبر از وقوع انفجار گاز در منزل مسکونی مذکور خبر داد. این رویداد ناگهانی بلافاصله پس از اعلام، موجب بسیج نیروهای امدادی در منطقه کوی شهدا عباسی تبریز شد تا نسبت به کنترل وضعیت و امدادرسانی به مصدومان اقدام کنند. سرعت عمل تیم‌های اورژانس در رسیدن به صحنه حادثه، نقش مهمی در کاهش عواقب احتمالی این انفجار ایفا کرد.

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پس از دریافت گزارش، دو دستگاه آمبولانس فوراً برای کمک‌های اولیه و جابجایی مصدومان به محل اعزام شدند. در جریان بررسی‌های اولیه توسط پرسنل اورژانس مشخص شد که پنج نفر از ساکنان این منزل در جریان انفجار دچار مصدومیت شده‌اند. این گروه شامل چهار مرد و یک زن است که هر پنج نفر نیازمند دریافت خدمات درمانی فوری بودند. سلامت این افراد در شرایطی مورد نگرانی قرار گرفته بود که شرایط جوی منطقه نیز مساعد نبود.

اقدامات درمانی و انتقال مصدومان به بیمارستان

پس از انجام اقدامات درمانی اولیه در صحنه حادثه، تیم‌های اورژانس تصمیم به جابجایی سریع مصدومان گرفتند. تمامی پنج نفری که بر اثر انفجار گاز دچار آسیب شده بودند، با رعایت پروتکل‌های ایمنی و درمانی به بیمارستان سینا در تبریز منتقل شدند. این بیمارستان یکی از مراکز اصلی درمانی در تبریز است که آمادگی کامل برای پذیرش مصدومان حوادث شهری را دارا می‌باشد. انتقال سریع و به‌موقع این افراد به مرکز درمانی، شانس بهبودی کامل آن‌ها را افزایش داد.

سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی تأکید کرد که با وجود شدت انفجار، خوشبختانه تلفات جانی در این حادثه ثبت نشده است. این نکته حائز اهمیت نشان‌دهنده این است که ممکن است شدت آتش‌سوزی یا فشار موج انفجار به حدی نبوده که جانی را به کام مرگ بفرستد، اما آسیب‌های فیزیکی جدی برای ساکنان به دنبال داشته است. بررسی‌های بیشتر توسط کارشناسان فوریتهای پزشکی در بیمارستان سینا ادامه دارد تا وضعیت دقیق سلامت مصدومان مشخص شود.

هشدارهای ایمنی درباره دودکش و گاز مونوکسید کربن

وحید شادی‌نیا در ادامه توضیحات خود، بر لزوم رعایت نکات ایمنی در استفاده از وسایل گازسوز در فصل سرما تأکید ویژه کرد. با توجه به وزش شدید باد و گرد و خاک در تبریز و سایر مناطق آذربایجان شرقی، احتمال بروز حوادث مرتبط با مسمومیت با گاز مونوکسید کربن به شدت افزایش یافته است. این شرایط جوی ناپایدار می‌تواند اختلالات جدی در عملکرد سیستم‌های تهویه و دودکش‌ها ایجاد کند.

وزش شدید باد می‌تواند موجب جابه‌جایی، جدا شدن یا اختلال در عملکرد دودکش وسایل گرمایشی شود. سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی هشدار داد که بی‌توجهی به وضعیت دودکش‌ها در این فصل می‌تواند خطرات جدی و جبران‌ناپذیری برای شهروندان به همراه داشته باشد. بنابراین، شهروندان موظف هستند سلامت، استحکام و اتصال صحیح دودکش‌های وسایل گرمایشی خود را به صورت مداوم بررسی کنند. همچنین باید از خروج صحیح گازهای حاصل از احتراق به بیرون از منزل اطمینان حاصل نمایند.

وی افزود در صورت مشاهده هرگونه جابه‌جایی، آسیب یا اختلال در دودکش، ساکنان باید تا زمان رفع کامل نقص از استفاده از وسیله گرمایشی خودداری کنند. به هیچ عنوان نباید منافذ تأمین هوای تازه محیط را مسدود کرد، زیرا این کار خطر تجمع گازهای سمی را به شدت افزایش می‌دهد. گاز مونوکسید کربن به دلیل بی‌رنگ و بی‌بو بودن، به عنوان یک قاتل خاموش شناخته می‌شود که علائم اولیه مانند سردرد، سرگیجه، تهوع، ضعف و خواب‌آلودگی را در فرد ایجاد می‌کند.

در پایان، سخنگوی اورژانس از شهروندان خواست با جدی گرفتن هشدارهای ایمنی در روزهای سرد و طوفانی، مانع تبدیل سرمای پاییز و زمستان به حوادث تلخ شوند. در صورت مشکوک شدن به مسمومیت با مونوکسید کربن، باید افراد را سریعاً به هوای آزاد منتقل کرد، محل را ترک نمود و فوراً با شماره تلفن ۱۱۵ تماس گرفت. این اقدامات ساده اما حیاتی می‌تواند از فاجعه‌های بزرگ جلوگیری کند.