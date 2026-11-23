نیروی دریایی سپاه از انفجار سه نفتکش در تنگه هرمز به دلیل برخورد با مین خبر داد. گزارش‌ها حاکی از وجود اسکورت هوایی آمریکا در لحظه وقوع حادثه است.

نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در روز دوشنبه ۲ آذرماه خبر از وقوع یک حادثه دریایی بزرگ در تنگه هرمز داد. بر اساس این اطلاعیه، سه فروند نفتکش در این آبراه استراتژیک دچار انفجار و آتش‌سوزی شدید شده‌اند. نیروی دریایی سپاد این رویداد را مستقیماً به برخورد این شناورها با مین‌های دریایی نسبت می‌دهد و جزئیات دقیقی را از محل و زمان دقیق وقوع انفجارها ارائه کرده است.

جزئیات مکانی برخورد نفتکش‌ها با مین

گزارش‌های منتشر شده از سوی خبرگزاری فارس که وابسته به سپاه پاسداران است، نشان می‌دهد که این سه نفتکش در دو موقعیت جغرافیایی مختلف دچار حادثه شده‌اند. دو فروند از این نفتکش‌ها در شرق تنگه هرمز و یک فروند دیگر در نزدیکی سواحل جنوبی منطقه، طی ساعات گذشته به مین برخورد کرده‌اند. این انفجارها منجر به آتش‌سوزی گسترده در بدنه این شناورها شده است که نشان‌دهنده شدت برخورد و حجم مواد قابل اشتعال در آنها بوده است.

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نقش اسکورت هوایی ارتش آمریکا در حادثه

یکی از بخش‌های جنجالی این اعلامیه، ادعای نیروی دریایی سپاه درباره حضور نیروهای آمریکایی در لحظه وقوع حادثه است. این نهاد نظامی مدعی شده است که دو نفتکش در شرق تنگه هرمز، زمان برخورد با مین، تحت پوشش و اسکورت هوایی گسترده ارتش آمریکا قرار داشته‌اند. نیروی دریایی سپاه تأکید کرده است که وجود این اسکورت هوایی گسترده، هیچ‌گونه تأثیری در جلوگیری از وقوع انفجارها و آتش‌سوزی‌ها نداشته است.

هشدار به مالکان کشتی‌ها و شرکت‌های کشتیرانی

نیروی دریایی سپاه در ادامه اعلامیه خود، پیامی روشن و هشداردهنده را برای مالکان، فرماندهان و شرکت‌های کشتیرانی ارسال کرده است. این نهاد تأکید کرده است که اسکورت نظامی آمریکا هرگز نمی‌تواند جایگزین رعایت دقیق مقررات دریایی و دستورالعمل‌های مرکز کنترل تردد این نیرو باشد. عدم رعایت این قوانین می‌تواند عواقب جدی برای صاحبان کشتی‌ها به همراه داشته باشد.

پیامدهای تردد غیرمجاز و همکاری با نیروهای متجاوز

در بخش دیگری از این اطلاعیه، نیروی دریایی سپاه مرزهای پذیرش فعالیت‌های دریایی را ترسیم کرده است. هرگونه تردد از مسیرهای غیرمجاز یا بی‌اعتنایی به هشدارهای صادر شده، صراحتاً به عنوان تخلف محسوب می‌شود. علاوه بر این، این نهاد اعلام کرده است که اقداماتی که منجر به همکاری با نیروهای متجاوز شود، از نظر این نیرو غیرقابل پذیرش است و عواقب قانونی دارد.

زمان‌بندی انتشار تصاویر و مستندات انفجار

برای تأیید ادعاهای مطرح شده در این گزارش، نیروی دریایی سپاه وعده داده است که مستندات تصویری مربوط به انفجار و آتش‌سوزی نفتکش‌ها را در ساعات آینده منتشر کند. این تصاویر قرار است جزئیات واقعی حادثه، شدت آتش‌سوزی و موقعیت دقیق شناورهای آسیب‌دیده را به نمایش بگذارد و به شفاف‌سازی کامل رخداد در تنگه هرمز کمک کند.