انفجار در جزیره قشم و سیریک؛ اطلاعات و علت انفجار، تاکنون ادامه ندارد

رویه توزیع آب در تمامی روستاهای بخش بمانی و شهر کوهستک متوقف شده است.

شامگاه سه‌شنبه، گزارش‌های,new-age متنوعی از صدای انفجار هایی در محدوده شهرستان سیریک از سوی منابع محلی و ساکنان بندر سیریک و روستاهای اطراف بیان شده است.

همچنین ساکنان و منابع محلی از شنیده شدن صدای انفجارهایی در محدوده جزیره قشم و شهرستان جاسک خبر دادند. در ابتدای چهارشنبه، گزارش‌های رسیده حاکیست که صدای انفجارهایی در محدوده شهرستان سیریک از سوی منابع محلی و ساکنان بندر سیریک و روستاهای اطراف گزارش شده است. طبق اخبار اعلام شده، صدای انفجار در میناب شنیده شده است که شاید مربوط به نوار ساحلی این شهرستان باشد





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