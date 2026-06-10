Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

انفجار در جزیره قشم و سیریک؛ اطلاعات و علت انفجار، تاکنون ادامه ندارد

دولت News

انفجار در جزیره قشم و سیریک؛ اطلاعات و علت انفجار، تاکنون ادامه ندارد
انفجارQeshmسیریک
📆6/10/2026 2:33 AM
📰SharghDaily
19 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 28% · Publisher: 68%

رویه توزیع آب در تمامی روستاهای بخش بمانی و شهر کوهستک متوقف شده است.

شامگاه سه‌شنبه، گزارش‌های,new-age متنوعی از صدای انفجار هایی در محدوده شهرستان سیریک از سوی منابع محلی و ساکنان بندر سیریک و روستاهای اطراف بیان شده است.

همچنین ساکنان و منابع محلی از شنیده شدن صدای انفجارهایی در محدوده جزیره قشم و شهرستان جاسک خبر دادند. در ابتدای چهارشنبه، گزارش‌های رسیده حاکیست که صدای انفجارهایی در محدوده شهرستان سیریک از سوی منابع محلی و ساکنان بندر سیریک و روستاهای اطراف گزارش شده است. طبق اخبار اعلام شده، صدای انفجار در میناب شنیده شده است که شاید مربوط به نوار ساحلی این شهرستان باشد

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

SharghDaily /  🏆 1. in İR

انفجار Qeshm سیریک موج دوم Gelungan

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-06-10 05:33:23