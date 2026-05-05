انفجار گاز شهری در شهرستان بهار: مرگ مادر و مصدومیت دو نفر دیگر

در حادثه انفجار گاز شهری در شهرستان بهار، مادر ۲۳ ساله جان خود را از دست داد و دختر چهارساله و مادربزرگ ۵۵ ساله مصدوم شدند. مدیر روابط عمومی اورژانس پیش بیمارستانی شهرستان بهار در مورد این حادثه توضیح داد و به اهمیت بررسی دوره ای سیستم های گاز در خانه ها اشاره کرد.

مدیر روابط عمومی اورژانس پیش بیمارستانی شهرستان بهار در مورد حادثه انفجار گاز شهری در منطقه شهرک فرهنگیان بهار اعلام کرد که این حادثه در ساعت چهار و ۵۵ دقیقه صبح امروز رخ داد و موجب مرگ مادر ۲۳ ساله و مصدومیت دختر چهارساله و مادربزرگ ۵۵ ساله شد.

سعید اسلامی، مدیر روابط عمومی اورژانس پیش بیمارستانی شهرستان بهار، در گفتگو با خبرنگاران بیان کرد که پس از دریافت گزارش آتش سوزی در منطقه شهرک فرهنگیان بهار توسط همسایه ها، تیمی از اورژانس به محل اعزام شد. وی توضیح داد که پس از حضور عوامل اورژانس در محل مشخص شد که حادثه از نوع آتش سوزی نبوده بلکه نشت گاز آشپرخانه موجب انفجار منزل مسکونی و در نتیجه سیاه شدن در و دیوار منزل مسکونی و شکستن و بر هم خوردن وسایل خانه شده است.

اسلامی ادامه داد که بررسی ها نشان داد مادر پیش از حضور تیم های اورژانس جان خود را از دست داده بود و دو نفر دیگر نیز مجروح شدند. برای انتقال مجروحان، یک دستگاه آمبولانس دیگر به محل اعزام شد.

شدت جراحت مصدومان زیاد نبود و در این حادثه انفجار، مادر بزرگ از ناحیه صورت دچار سوختگی و دستان دختر خردسال نیز دچار سوختگی سطحی شده بود که مصدومان بعد از انجام اقدامات درمانی توسط کارشناسان اورژانس برای ادامه سیر درمان به بیمارستان بعثت اعزام شدند. وی به خانواده ها توصیه کرد که به صورت دوره ای اقدام به بررسی وضعیت اتصالات به شیر گاز، وضعیت آبگرمکن، بخاری دودکش و لوله ها کنند چرا که مونوکسیدکربن گازی بدون رنگ و بو بوده و در صورت نشت گاز، احتمال مسمومیت آنها زیاد است.

شهرستان بهار در فاصله ۱۵ کیلومتری مرکز استان همدان و در مسیر استان های غربی کردستان و کرمانشاه قرار دارد. این حادثه نشان می دهد که عدم توجه به نکات ایمنی در استفاده از گاز شهری می تواند به نتایج خطرناک و حتی مرگبار منجر شود. مدیر روابط عمومی اورژانس پیش بیمارستانی شهرستان بهار همچنین به اهمیت آموزش های ایمنی برای خانواده ها اشاره کرد و گفت که آموزش های ایمنی می تواند از وقوع چنین حوادثی جلوگیری کند.

