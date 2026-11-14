سپاه پاسداران انفجار دو نفتکش را در تنگه هرمز تایید کرد. همزمان دونالد ترامپ تهدید به حمله را منوط به رفتار ایران کرد و مارکو روبیو فشار اقتصادی را کافی دانست.

نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عصر شنبه اعلام کرد که دو فروند نفتکش متخلف هنگام عبور غیرقانونی از تنگه هرمز با مین‌های دریایی برخورد کردند و منفجر شدند. این رویداد در حالی رخ داد که بامداد همان روز نیروهای نظامی ایران انفجار در سه نفتکش دیگر در این آبراه استراتژیک را گزارش داده بودند.

جزئیات عملیات دریایی و انفجار نفتکش‌ها

بر اساس بیانیه رسمی صادر شده توسط سپاه پاسداران در شامگاه شنبه، دو نفتکش هدف با خاموش کردن سیستم‌های ناوبری و شناسایی خودکار تلاش داشتند به صورت مخفیانه از مسیر غیرمجاز تنگه هرمز عبور کنند. پس از برخورد این کشتی‌ها با مین‌های دریایی، آتش‌سوزی شدیدی در آن‌ها رخ داد.

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در همان بیانیه تأکید شده است که پس از انفجار دو کشتی اول، دو نفتکش دیگر که قصد عبور مخفیانه داشتند، با توجه به هشدارهای مرکز کنترل تردد نیروی دریایی سپاه در تنگه هرمز مجبور به تمکین شدند و به سمت آب‌های خلیج فارس عقب نشستند. این اقدام نشان‌دهنده کنترل دقیق نیروهای ایرانی بر تنگه هرمز است.

نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز در بیانیه‌ای جداگانه در بامداد شنبه از برخورد یک نفتکش با مین دریایی خبر داد. طبق گزارش ارتش، این نفتکش در منطقه‌ای ناامن و ممنوعه در شرق تنگه هرمز حرکت می‌کرد که سامانه‌های ردیابی آن خاموش بود و پس از برخورد با مین مجبور به توقف شد.

واکنش‌های واشنگتن و فشارهای اقتصادی

همزمان با گزارش‌های تهران درباره انفجار نفتکش‌ها، رویترز به نقل از سه منبع آگاه گزارش داد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری ایالات متحده آمریکا، به مشاوران ارشد خود هشدار داده است. وی گفته در صورتی که ایران یا حوثی‌های یمن دست به اقدامات تحریک‌آمیز جدیدی علیه آمریکا نزنند، ممکن است از انجام حملات نظامی تازه علیه ایران خودداری کند.

مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در جریان سخنرانی خود در همایش ملی وکلای انجمن فدرالیست روز جمعه اعلام کرد که فشار اقتصادی وارد شده بر ایران آنقدر شدید است که نیاز به اقدام نظامی احساس نمی‌شود. وی معتقد است رژیم ایران را چنان تضعیف کرده‌اند که نیازی به درگیری نظامی مجدد نیست.

وزیر خارجه آمریکا در ادامه صحبت‌های خود تأکید کرد که پیروزی نهایی ایالات متحده در تقابل با ایران در گرو این است که مطمئن شوند ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. وی هشدار داد اگر ایران دارای سلاح هسته‌ای باشد، می‌تواند کل منطقه و حتی آمریکا را گروگان بگیرد.

تبعات ژئوپلیتیک و آینده تنش‌ها

رویدادهای اخیر در تنگه هرمز نشان می‌دهد که تنش‌ها بین ایران و غرب همچنان در اوج خود قرار دارد. ایران با قرار دادن مین‌های دریایی و کنترل عبور و مرور، نشان می‌دهد که توانایی بستن یا محدود کردن این آبراه حیاتی را دارد. این اقدامات پیام واضحی به ناوگان‌های آمریکایی و کشتیرانان بین‌المللی است.

از سوی دیگر، استراتژی ایالات متحده تحت رهبری دونالد ترامپ بر فشار حداکثری اقتصادی متمرکز است تا به جای درگیری نظامی مستقیم، ایران را مجبور به عقب‌نشینی کند. مارکو روبیو و دیگر مقامات آمریکایی بر این باورند که محاصره دریایی بنادر ایران فشار کافی را وارد می‌کند.

نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، نیز در واکنش به این تحولات تاکید کرده است که تهدید ایران باید یک‌بار برای همیشه از بین برود. جدال تهران و واشنگتن بر سر اینکه چه کسی جنگ را آغاز کرده است، همچنان ادامه دارد و هر دو طرف تلاش می‌کنند با اعمال فشار از جایگاه قدرت بهره‌مند شوند. تحلیلگران معتقدند اگرچه فشار اقتصادی بر ایران سنگین است، اما واکنش‌های نظامی محدود ایران در تنگه هرمز نشان‌دهنده اراده برای حفظ بازدارندگی است.

آینده روابط منطقه‌ای به شدت به رفتارهای بعدی ایران و حوثی‌های یمن و همچنین واکنش‌های احتمالی دونالد ترامپ و تیم دیپلماسی او وابسته است. هرگونه اقدام تحریک‌آمیز از سوی طرفین می‌تواند تعادل شکننده‌ای که اکنون بر منطقه حاکم است، برهم بزند و منجر به درگیری‌های گسترده‌تری شود.