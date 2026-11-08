انفجار سومین نفتکش در تنگه هرمز توسط نیروی دریایی سپاه

نیروی دریایی سپاه پاسداران انفجار سومین نفتکش متخلف در تنگه هرمز را تایید کرد. این نیرو اعلام کرد کشتی‌ها به دلیل سرپیچی از مقررات و همراهی با آمریکا در خطر انفجار هستند.

نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد که در روز جاری سومین نفتکش متخلف در مسیر تنگه هرمز دچار انفجار شده است. این نیروی انتظامی دریایی از ساعات ابتدایی بامداد امروز تا کنون از آتش سوزی شدید و انفجار سه فروند نفتکش خبر داده است که در مسیر غیر مجاز این آبخزمه در حرکت بوده‌اند.

جزئیات انفجارهای متوالی در تنگه هرمز

بر اساس بیانیه روابط عمومی نیروی دریایی سپاه، دود حاصل از آتش سوزی این سه نفتکش آسمان تنگه هرمز را فرا گرفته و منظره‌ای تیره را ایجاد کرده است. این کشتی‌ها به دلیل خاموش نمودن سامانه‌های ناوبری و شناسایی خود، هدف قرار گرفته و سرنوشتی جز سوختن نداشته‌اند. نیروی دریایی سپاه تاکید می‌کند که این اقدامات در پاسخ به شرارت و اقدامات ارتش قاچاقچی آمریکا انجام شده است.

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دلایل سرپیخی کشتی‌ها از مقررات دریایی

نیروی دریایی ارتش نیز در بیانیه‌ای جداگانه اعلام کرد که یک نفتکش دیگر در شرق تنگه هرمز با مین دریایی برخورد کرده است. این رخداد نشان‌دهنده ابعاد گسترتر تنش‌ها در این مسیر استراتژیک دریایی است. نیروی دریایی سپاه اعلام می‌کند که مقررات ایرانی در تنگه هرمز بارها به همه کشتی‌ها ابلاغ شده و سرپیچی شناورها از این مقررات، جرم محسوب می‌شود.

نقش آمریکا و مواضع طرفین درگیری

طبق ادعای مقامات سپاه، کشتی‌ها با همراهی با ارتش قاچاقچی آمریکا برای عبور از مسیرهای غیر مجاز تنگه هرمز، سرنوشتی جز انفجار را تجربه می‌کنند. این نیروی نظامی، اقدامات آمریکا را به عنوان تسهیل‌گری برای قاچاق و نقض حقوق دریایی ایران توصیف کرده است. هرگونه تلاش برای عبور غیرمجاز از این مسیر، تهدیدی برای امنیت ملی و منافع اقتصادی ایران محسوب می‌شود.

پیامدهای حقوقی و امنیتی برای کشتیرانی

این رویدادها پیامدهای جدی برای شرکت‌های کشتیرانی دارد که ممکن است ناخواسته وارد آب‌های تحت حاکمیت ایران شوند. تاکید بر لزوم رعایت مقررات دریایی نشان می‌دهد که ایران بر حاکمیت خود در تنگه هرمز پافشاری خواهد کرد. هرگونه تخلف از قوانین بین‌المللی و داخلی در این مسیر، با واکنش قاطعانه نیروهای مسلح روبرو خواهد شد.

تاثیرات اقتصادی و سیاسی در منطقه

انفجار نفتکش‌ها می‌تواند تاثیرات گسترده‌ای بر بازارهای انرژی و امنیت تجاری در منطقه داشته باشد. ناآرامی‌های اخیر در تنگه هرمز، نگرانی‌ها را نسبت به تداوم امنیت خطوط دریایی افزایش داده است. این وضعیت می‌تواند منجر به افزایش هزینه‌های بیمه و حمل و نقل برای کشتی‌هایی شود که قصد عبور از این تنگه را دارند.