انفجار دو نفتکش متخلف در تنگه هرمز به دلیل برخورد با مین

نیروی دریایی سپاه پاسداران خبر برخورد دو نفتکش متخلف با مین و انفجار آن‌ها در تنگه هرمز را تایید کرد. این نیروی نظامی با هشدار به کشتی‌های عبوری، اعلام کرد هرگونه همکاری با ارتش آمریکا یا سرپیچی از مقررات ایرانی منجر به برخورد با مین خواهد شد.

نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای رسمی خبر از برخورد و انفجار دو نفتکش متخلف را در محدوده شرقی تنگه هرمز اعلام کرد. این نهاد نظامی با اشاره به تخلفات مکرر این کشتی‌ها و خاموش کردن سامانه‌های ناوبری، هشدار داد که هرگونه سرپیچی از مقررات ایرانی منجر به برخورد با مین می‌شود. نیروی دریایی سپاه در این بیانیه به صراحت به فرمانده سنتکام آمریکا هشدار داد و از او خواست به خیال‌پردازی‌های اخیر او توجه نکند.

جزئیات برخورد نفتکش‌های متخلف با مین

دو فروند نفتکش که قصد عبور از مسیرهای غیرمجاز تنگه هرمز را داشتند، پس از برخورد با مین منفجر شدند و در آتش بسیار شدیدی گرفتار شدند. یک نفتکش در محدوده شرقی تنگه هرمز و نفتکش دیگر مستقیماً در تنگه هرمز با مین برخورد کرد. این کشتی‌ها به دلیل تخلفات متعدد و خاموش نمودن سامانه ناوبری و موقعیت‌یاب خود، بدون اجازه وارد منطقه شدند.

Also read واگذاری مسئولیت تشکیل دولت اسرائیل به گادی آیزنکوت

هشدار به همکاری با ارتش آمریکا

نیروی دریایی سپاه پاسداران تأکید کرد که هر کشتی و شناوری که با ارتش متجاوز و غارتگر آمریکا همکاری کند، مطمئناً با مین برخورد خواهد کرد. این نهاد نظامی پیش‌تر نیز اعلام کرده بود که ورود به منطقه غیرمجاز تنگه هرمز بدون رعایت مقررات ایرانی، منجر به برخورد با مین‌های دریایی می‌شود. این هشدارها نشان‌دهنده آمادگی کامل نیروی دریایی سپاه برای مقابله با هرگونه تهدید یا تلاش برای نقض حاکمیت ایران است.

واکنش به اظهارات فرمانده سنتکام

در بیانیه نیروی دریایی سپاه، به صراحت به فرمانده سنتکام آمریکا هشدار داده شده است که به خیال‌پردازی‌های خود توجه نکند. این اظهارات نشان‌دهنده تیرگی روابط نظامی بین ایران و ایالات متحده است. فرمانده سنتکام پیش‌تر ادعاهایی را مطرح کرده بود که نیروی دریایی سپاه آن را نادرست و مبنی بر خیال‌پردازی دانسته است.

تلاش برای عبور عزتمندانه از وضعیت "نه جنگ و نه صلح"

در کنار این تحولات نظامی، سیدعلی پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، بر تلاش برای عبور عزتمندانه از وضعیت "نه جنگ و نه صلح" تأکید کرده است. او همچنین بر لزوم تبیین شرایط ویژه کشور برای مردم تأکید نموده است. این اظهارات نشان‌دهنده تلاش برای مدیریت بحران‌های خارجی و داخلی است.

اثرات اقتصادی و هشدارهای جاری

بروزنویسی قیمت طلا ۱۸ عیار برای شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۵ نشان از رشد قیمت طلا دارد. همچنین پیش‌بینی‌ها حاکی از تداوم بارندگی‌ها در کرمانشاه تا صبح دوشنبه است. این رویدادها نشان‌دهنده تأثیرات همزمان تحولات نظامی و اقتصادی بر زندگی مردم است.