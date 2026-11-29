نیروی دریایی سپاه و ارتش ایران همزمان از انفجار و آتش‌سوزی نفتکش‌ها در تنگه هرمز به دلیل برخورد با مین خبر دادند. این در حالی است که سنتکام ادعاهای ایران را رد کرده است.

نیروی دریایی سپاه پاسداران در تاریخ هشتم آذرماه اعلام کرد که دو نفتکش در تنگه هرمز دچار انفجار و آتش‌سوزی شده‌اند. این حادثه بر اثر برخورد این شناورها با مین‌های دریایی در آب‌های این آبراه استراتژیک رخ داده است. نیروی دریایی سپاه مدعی است که این دو نفتکش از مسیری عبور می‌کردند که جمهوری اسلامی ایران آن را مسیر غیرمجاز و جعلی جنوبی تنگه هرمز نامیده است. این ادعاها نشان‌دهنده تشدید تنش‌ها در منطقه و تغییر روایت‌های امنیتی بین طرفین است.

جزئیات انفجار نفتکش‌ها و محل دقیق حادثه

بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی نیروی دریایی سپاه، یکی از نفتکش‌ها یک ابرنفتکش بزرگ بوده که حامل بیش از دو میلیون بشکه نفت خام بوده است. این شناور در آب‌های شمال بندر خصب در کشور عمان بر اثر برخورد با یک مین دریایی منفجر شده است. نفتکش دوم نیز بنا به اعلام این نهاد نظامی، هنگام خروج از تنگه هرمز در بخش شرقی این آبراه با مین برخورد کرده و شعله‌ور شده است. با این حال، در اطلاعیه رسمی هیچ اطلاعات دقیقی درباره نام، پرچم و مالکیت این دو نفتکش ارائه نشده است. همچنین هیچ اشاره‌ای به میزان خسارات مالی وارد شده و وضعیت خدمه این دو کشتی در این گزارش نشده است. این خلأ اطلاعاتی می‌تواند شکاف بزرگی در تشخیص هویت دقیق کشتی‌های آسیب‌دیده ایجاد کند.

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تذکر سپاه به شرکت‌های کشتیرانی جهانی

نیروی دریایی سپاه در بخش دیگری از بیانیه خود، هشدارهای جدی را خطاب به مالکان نفتکش‌ها و شرکت‌های کشتیرانی بین‌المللی مطرح کرده است. این نهاد تأکید کرده است که شناورها و سرمایه‌های باقی‌مانده خود را قربانی ادعاها و وعده‌های خلاف واقع فرماندهی سنتکام نکنند. نیروی دریایی سپاه همچنین اعلام کرده که با وعده‌های مقامات آمریکایی نمی‌توان خطر مین‌های دریایی را نادیده گرفت. این نهاد نظامی در ادامه هشدار داده است که احتمال غرق شدن شناورها در آب‌های تنگه هرمز وجود دارد. این بیانیه نشان‌دهنده تلاش برای ترساندن شرکت‌های کشتیرانی از پیروی از راهنمایی‌های نظامی آمریکا است.

تداوم ادعاهای نیروی دریایی ارتش در شرق تنگه

همزمان با گزارش سپاه، نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز شامگاه شنبه اعلام کرد که سه نفتکش پس از خاموش کردن سامانه‌های شناسایی و ناوبری خود وارد محدوده‌ای در شرق تنگه هرمز شده‌اند. ایران این محدوده را منطقه ممنوعه می‌داند و ورود به آن را نقض قوانین دریایی تلقی می‌کند. به گفته نیروی دریایی ارتش، یکی از این سه نفتکش بر اثر برخورد با مین دچار آتش‌سوزی شده است. دو نفتکش دیگر نیز با تغییر مسیر و دوری از منطقه خطر، به خلیج فارس بازگشتند. این رویداد یک روز پس از انتشار بیانیه فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، یعنی سنتکام، رخ داده است.

تکذیب ادعاها توسط فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا

سنتکام در بیانیه خود سه ادعای اصلی شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران، را به طور کامل رد کرد. این فرماندهی نظامی آمریکا مدعی شد که ایران دیگر نیروی دریایی در اختیار ندارد که بتواند نفتکش‌ها را بازپس بگیرد. همچنین سنتکام ادعای اصابت پرتابه‌های ایرانی به ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن را تکذیب کرد و گفت که این ناو هرگز هدف اصابت قرار نگرفته است. این تکذیب‌ها نشان‌دهنده تضاد آشکار بین ادعاهای نظامی ایران و تأییدیه‌های واشنگتن است. بی‌اعتمادی دوجانبه در این زمینه به اوج خود رسیده است.

واکنش‌های دیپلماتیک و پیامدهای امنیتی تنگه هرمز

انتشار اطلاعیه‌های متضاد از سوی نیروی دریایی سپاه و سنتکام، تازه‌ترین حلقة از جنگ روایت‌ها میان تهران و واشنگتن محسوب می‌شود. این تنش‌ها بر سر کنترل تنگه هرمز و امنیت کشتیرانی در این آبراه راهبردی جریان دارد. همچنین بوریس جانسون، سیاستمدار سابق بریتانیا، هشدار داده است که ایران با بستن تنگه هرمز عملاً گلوی خود را می‌برد. این اظهارات نشان‌دهنده نگرانی کشورهای غربی از عواقب اقتصادی و سیاسی این اقدامات است. درگیری‌های کلامی و نظامی در تنگه هرمز همچنان پاشنه آشیل امنیت انرژی در جهان باقی مانده است.