نیروی دریایی سپاه از برخورد سه نفتکش با مین‌های دریایی در تنگه هرمز و آتش‌سوزی شدید آن‌ها خبر داد و هشدار داد که اسکورت ارتش آمریکا جایگزین رعایت قوانین نیست.

نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خبر از وقوع انفجار و آتش‌سوزی شدید در سه فروند نفتکش متخلف در آب‌های تنگه هرمز داد. بر اساس گزارش‌های عملیاتی دقیق، این سه شناور طی ساعات گذشته با مین‌های دریایی برخورد کرده و به طعمه آتش تبدیل شدند.

جزئیات عملیات و محل دقیق حوادث دریایی

به گزارش فرماندهی عملیات نیروی دریایی سپاه، یکی از نفتکش‌های منفجر شده در نزدیکی سواحل جنوبی ایران قرار دارد و دو فروند دیگر در شرق تنگه هرمز در حال سوختن هستند. این حوادث زمانی رخ داد که نفتکش‌ها تحت پوشش و اسکورت هوایی گسترده ارتش ایالات متحده آمریکا تردد می‌کردند. با وجود این حمایت نظامی گسترده، اسکورت‌های هوایی ارتش آمریکا نتوانستند مانع برخورد این شناورها با موانع دریایی و وقوع انفجارهای ویرانگر شوند.

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هشدار جدی سپاه به شرکت‌های کشتیرانی و مالکان

نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرده است که تنگه هرمز منطقه‌ای نیست که بتوان مسیرهای غیرمجاز را آزمود یا هشدارهای دریایی را نادیده گرفت. این نهاد نظامی صراحتاً به مالکان، فرماندهان کشتی‌ها و شرکت‌های کشتیرانی هشدار داده است که وجود اسکورت و پوشش نظامی ارتش آمریکا، هیچ‌گونه جایگزینی برای رعایت مقررات بین‌المللی دریانوردی و دستورالعمل‌های مرکز کنترل تردد نیروی دریایی سپاه نیست.

تبعات حقوقی و برخورد قاطع با متخلفان

طبق بیانیه رسمی منتشر شده از سوی سپاه، هرگونه تردد از مسیرهای غیرمجاز و بی‌اعتنایی به هشدارهای ابلاغ‌شده از سوی این نیرو، تخلف قانونی محسوب می‌شود. نیروی دریایی سپاه تأکید کرده است که همکاری با نیروهای متجاوز و عبور از مسیرهای ممنوعه، منجر به برخورد قاطع و مطابق با مقررات اعلام‌شده خواهد شد. تصاویر مستند از انفجار و آتش‌سوزی این شناورها طی ساعات آینده توسط روابط عمومی این نهاد منتشر خواهد شد تا شفافیت کامل نسبت به وقایع صورت گرفته ایجاد گردد.

تحلیل راهبردی و پیامدهای منطقه‌ای رویداد

این حادثه نشان می‌دهد که نفوذ نظامی ایالات متحده در آب‌های بین‌المللی تنگه هرمز، به معنای تضمین امنیت برای کشتی‌های تجاری یا نظامی متخلف نیست. حضور فیزیکی و هوایی ارتش آمریکا در منطقه، نتوانسته از برخورد مین‌های دریایی که به گفته سپاه در این مسیر کاشته شده‌اند، جلوگیری کند. این رویداد پیام واضحی به بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی دارد که قوانین حاکم بر تنگه هرمز تنها توسط نیروی دریایی سپاه پاسداران تعیین و اجرا می‌شود و هیچ نیروی خارجی دیگری در این زمینه اختیاری ندارد.