انفجار دو نفتکش در تنگه هرمز توسط نیروی دریایی سپاه

نیروی دریایی سپاه پاسداران از برخورد دو نفتکش به مین و انفجار آن‌ها در تنگه هرمز خبر داد. این اقدام در واکنش به تخلفات ناوبری و در شرایط تنش با سنتکام آمریکا رخ داده است.

نیروی دریایی سپاه پاسداران در روز شنبه شانزدهم آبان ماه، رویداد مهمی را در آبراه استراتژیک تنگه هرمز تأیید کرد. بر اساس اعلام رسمی این نهاد نظامی، دو فروند نفتکش در مناطق مختلف این آبراه پس از برخورد با مین‌های دریایی منفجر شده و در شعله‌های آتش غرق شدند. این حادثه که همزمان با تنش‌های منطقه‌ای رخ داد، توجه جهانیان را به وضعیت امنیتی تنگه هرمز جلب کرده است.

تخلفات ناوبری و اتهام عبور غیرمجاز

نیروی دریایی سپاسداران در بیانیه‌ای رسمی که منتشر شد، جزئیات دقیقی از چگونگی این حادثه را ارائه داد و اتهامات سنگینی را متوجه ملوانان این کشتی‌ها کرد. طبق این گزارش، دو نفتکش متهم شده‌اند که با وجود هشدارهای پیشین، اقدام به عبور از مسیرهای غیرمجاز در محدوده تنگه هرمز و شرق آن کرده‌اند. یکی از این نفتکش‌ها در محدوده شرقی تنگه هرمز و نفتکش دیگر دقیقاً در داخل آبراه تنگه هرمز با مین برخورد نمود.

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عامل اصلی برخورد با مین‌ها طبق ادعای سپاه، خاموش کردن عمدی سامانه‌های ناوبری و موقعیت‌یاب توسط خدمه کشتی‌ها اعلام شده است. این نهاد تأکید کرد که ناوگان تجاری موظف به رعایت مقررات ترانزیت است و هرگونه تلاش برای مخفی کردن موقعیت مکانی یا رد کردن مسیرهای مشخص‌شده، منجر به برخورد با مین‌ها و انفجار کشتی خواهد شد.

تهدید به برخورد با مین برای کشتی‌های همکار با آمریکا

نیروی دریایی سپاه پاسداران در ادامه بیانیه خود، هشدار جدی‌تری را خطاب به فعالان دریایی صادر کرد. این نهاد اعلام نمود که هر کشتی یا شناوری که با نیروهای آمریکایی همکاری داشته باشد، مقررات اعلام‌شده جمهوری اسلامی ایران را برای تردد در تنگه هرمز رعایت نکند و یا وارد مناطق ممنوعه شود، با خطر قطعی برخورد با مین مواجه خواهد شد.

این تهدید مستقیم نشان‌دهنده تغییر تاکتیک‌های بازدارندگی ایران در این آبراه حیاتی است. با توجه به اهمیت تنگه هرمز به عنوان شاهرگ انرژی جهان، هرگونه برخورد فیزیکی با شناورها می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر قیمت نفت و امنیت انرژی داشته باشد. نیروی دریایی سپاه با این اقدام، کنترل سخت‌گیرانه‌ای را بر عبور و مرور در این منطقه اعمال کرده است.

واکنش سنتکام و هدف قرار دادن کشتی پرچم سنت‌کیتس

همزمان با ادعاهای ایران، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا یا سنتکام نیز در روز شنبه اعلام کرد که یک کشتی تجاری با پرچم سنت‌کیتس و نویس را در دریای عمان هدف قرار داده است. به گفته این فرماندهی نظامی، این کشتی پس از توقف در یکی از بنادر ایران، قصد خروج از آب‌های منطقه را داشت و با نادیده گرفتن هشدارهای آمریکایی برای رعایت محاصره دریایی علیه ایران، مورد حمله هواپیمای نظامی آمریکا قرار گرفت.

سنتکام همچنین گزارش داد که از زمان آغاز اجرای محاصره دریایی علیه ایران در ماه ژوییه، مسیر حرکت ۱۴۷ کشتی تجاری را تغییر داده و پنج کشتی را که از دستورات نیروهای آمریکایی سرپیچی کرده بودند، از کار انداخته است. این آمار نشان‌دهنده تشدید عملیات‌های دریایی غیرمستقیم آمریکا علیه منافع ایران و شرکت‌های وابسته به آن است.

تأثیر بر بازار نفت و عدم دسترسی به اطلاعات دقیق

تا زمان انتشار این گزارش، اطلاعات مستقل و تأییدشده‌ای درباره هویت دقیق دو نفتکش منفجر شده، میزان خسارات مالی وارد شده و سرنوشت خدمه آن‌ها منتشر نشده است. این ابهام‌آلودگی می‌تواند باعث نوسانات هیجانی در بازارهای نفت و کشتیرانی شود.

با توجه به تنش‌های بالا در منطقه و ادعاهای متقابل سپاه پاسداران و سنتکام، انتظار می‌رود فشار بر تجار و شرکت‌های کشتیرانی برای رعایت قوانین سخت‌گیرانه افزایش یابد. هرگونه اشتباه در ناوبری یا همکاری با یکی از طرفین درگیر، می‌تواند منجر به از دست رفتن کشتی و جان خدمه شود و این موضوع ریسک حمل‌ونقل نفت از تنگه هرمز را به شدت بالا برده است.